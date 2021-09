Fresche Solutions acquiert Abacus et devient le premier fournisseur au monde de solutions IBM i relatives à cloud, aux services gérés et à la modernisation d’applications

English French

MONTRÉAL, 30 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fresche Solutions est heureuse d’annoncer l’acquisition d’ Abacus Solutions LLC , premier fournisseur de solutions relatives à cloud pour IBM i, aux services gérés et à l’infrastructure. Grâce à cette acquisition, Fresche devient le premier fournisseur au monde de solutions complètes relatives à IBM i ainsi que le principal partenaire en matière de modernisation et de transformation pour des milliers d’entreprises qui dépendent du fonctionnement d’IBM i sur les indispensables IBM Power Systems.



Les entreprises qui ont investi considérablement dans les applications RPG, COBOL et CA 2E (Synon) traditionnelles reconnaissent la valeur formidable de ces systèmes qui leur confèrent un avantage concurrentiel. Cependant, elles doivent également moderniser leurs applications afin de les rendre plus flexibles, d’offrir de meilleures expériences numériques et d’éliminer les risques liés à l’utilisation de technologies plus anciennes.

Abacus, située à Marietta, en Géorgie, fournit des solutions de classe mondiale relatives à IBM i depuis plus de 20 ans. Cette acquisition s’ajoute à l’engagement de Fresche d’aider ses clients à tirer meilleur parti de leurs systèmes IBM i en ce qui a trait à l’innovation informatique et à la transformation numérique tout en réduisant le temps, le risque et le coût nécessaire à la modernisation. Fresche peut aussi également compter sur une équipe à la fine pointe de l’industrie composée d’architectes, d’ingénieurs et d’experts venant s’ajouter à son vaste portefeuille et lui offrant les compétences suivantes :

Solutions infonuagiques Cloud pour entreprise Cloud d’entrée pour IBM i (AS/400) Cloud Wintel Haute disponibilité en tant que service (HAaaS) Reprise après désastre en tant que service (DRaaS) Sauvegarde en tant que service (BaaS)



Services gérés

Gestion opérationnelle Gestion des sauvegardes Gestion de la haute disponibilité Reprise après sinistre Services de maintenance



Matériel Nouveau matériel IBM i Matériel IBM i d’occasion





« Nous sommes enchantés d’accueillir Abacus au sein de la famille Fresche! Nous assistons à une hausse sans précédent du nombre de clients ayant besoin de notre aide et de nos conseils dans leur transition vers l’infonuagique. On s’attend à ce que l’industrie de l’infonuagique et des services gérés atteigne une valeur de 791 G$ d’ici 2028. C’est pourquoi les entreprises sont activement à la recherche de solutions flexibles et innovantes pour assurer leur transformation numérique », a déclaré Stephen Woodard, président et directeur général de Fresche. « Notre expertise en modernisation, nos capacités de développement et nos solutions automatisées cadrent parfaitement avec les remarquables solutions impressionnantes d’Abacus en matière d’infonuagique et de services gérés, ce qui en fait un moyen idéal pour permettre aux utilisateurs d’IBM i d’aller de l’avant. »

« L’acquisition d’Abacus par Fresche démontre notre désir d’offrir une valeur ajoutée à nos clients grâce à notre soutien de leurs applications IBM i », se réjouit Patrick Schutz d’Abacus Solutions. « Le matériel, l’infrastructure, la réseautique, l’infonuagique, la gestion et la mise à niveau des environnements IBM i… tout cela n’a pas de secrets pour nous. Nos clients ont besoin d’aide pour remplacer leurs applications vieillissantes et leurs langages traditionnels, établir des feuilles de route stratégiques, combler les écarts de compétences et se frayer un chemin vers l’avenir. Forte de ses décennies d’expérience en modernisation d’applications IBM i, Fresche propose un incroyable portefeuille ainsi qu’une excellente équipe de professionnels. Nous sommes donc ravis de nous joindre à l’entreprise, dont la réputation n’est plus à refaire dans la communauté IBM i. »

American Pacific Group (APG), société de financement par capitaux propres qui soutient Fresche, a déclaré ce qui suit : « Nous sommes impatients de voir ce qui attendent Fresche et Abacus ensemble. Cette toute dernière acquisition correspond à notre vision du marché et notre stratégie de croissance. Nous continuerons d’investir dans de nouvelles technologies et dans les capacités des centres de données afin d’étendre la présence mondiale de notre marque et de tirer profit de notre position de place grâce à l’acquisition d’autres marques auxiliaires liées à IBM i », a expliqué Fraser Preston, associé directeur général d’APG.

Abacus deviendra une division de Fresche et continuera de fonctionner et de faire des affaires sous son nom actuel. Fresche conservera quant à elle son siège social à Montréal (Canada) en plus d’être présente dans les bureaux d’Abacus, à Marietta (Géorgie), afin d’étendre sa présence en Amérique du Nord et dans le monde.

Selon Stephen Woodard, « nous savions que nous avions fait le bon choix lorsque nous avons constaté notre obsession mutuelle envers la réussite du client et la satisfaction absolue de la clientèle d’Abacus. Ensemble, nous offrons désormais des solutions complètes qui serviront tout au long du cycle de vie d’IBM i en plus d’être stratégiquement conçues pour aider une clientèle internationale. Je ne vous cache pas mon enthousiasme pour cette nouvelle phase de croissance! »

Pour en savoir plus sur Fresche Solutions, rendez-vous sur https://freschesolutions.com/fr/ ou communiquez avec nous à l’adresse info@freschesolutions.com. Vous avez des commentaires sur ce communiqué de presse? Veuillez consulter nos coordonnées ci-dessous.

À propos de Fresche Solutions

Fresche est le premier fournisseur au monde de solutions complètes relatives à IBM i ainsi que le principal partenaire en matière de modernisation et de transformation pour des milliers d’entreprises qui dépendent du fonctionnement des applications IBM i sur les indispensables IBM Power Systems. Nos services de modernisation, de développement, infonuagiques et gérés, combinés à nos outils automatisés, nous permettent de fournir des solutions innovantes qui apportent à ses clients les moyens les plus audacieux de moderniser et de mieux gérer leurs activités et leurs technologies de l’information.

Nos professionnels combinent une réflexion nouvelle avec une expertise technologique et commerciale pour aider à alimenter la transformation et la croissance de nos clients et de leurs clients. Pour ce faire, nous mettons à profit les meilleurs actifs informatiques de nos clients afin de tirer parti des solutions numériques, notamment pour les applications Web, mobiles et infonuagiques, ce qui réduit le délai de mise sur le marché, diminue les risques et les coûts et rend la modernisation et l’innovation informatique abordables pour tous les clients IBM i de la planète.

Pour en savoir plus sur notre entreprise, consultez notre site Web à www.freschesolutions.com/fr/

À propos d’Abacus

Abacus Solutions est un fournisseur de services infonuagiques, d’assistance-matériel, de continuité des activités et gérés en pleine croissance qui compte parmi les plus grands acteurs de l’industrie faisant usage de la plateforme IBM. Peu importe le nom de leur système (AS/400, IBM iSeries, System i ou IBM Powers Systems), les entreprises font affaire avec Abacus parce qu’elles savent que notre équipe d’experts est en mesure de leur venir en aide en ce qui a trait à toutes les applications sur cette plateforme particulière. Nous disposons de nombreux centres de données en plus d’une équipe de soutien et des ventes certifiée par IBM, ce qui nous permet d’offrir des solutions informatiques sur mesure à nos clients. Pour en savoir plus sur nos services, rendez-vous sur notre site Web à l’adresse www.abacusllc.com. Abacus Solutions, les AS de la TI

