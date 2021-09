Communiqué : Kering Eyewear finalise l'acquisition de LINDBERG

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

30 septembre 2021

















KERING EYEWEAR FINALISE L’ACQUISITION DE LINDBERG

Kering Eyewear annonce ce jour avoir finalisé l’acquisition du lunetier de luxe danois LINDBERG selon les termes annoncés le 8 juillet 2021 et après avoir obtenu l’aval des autorités de la concurrence. LINDBERG sera consolidé dans les comptes de Kering à partir du quatrième trimestre 2021.

A propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie, la Joaillerie et l’Horlogerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au coeur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2020, Kering comptait plus de 38 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 13,1 milliards d’euros.

A propos de Kering Eyewear

Kering Eyewear fait partie intégrante de Kering, Groupe de Luxe mondial qui regroupe et fait grandir plusieurs Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie, la Joaillerie et l’Horlogerie.

Fondé en 2014, Kering Eyewear est l’acteur le plus significatif du segment du marché des lunettes de luxe. L’entreprise conçoit, développe et distribue des lunettes pour son portefeuille équilibré et complet de 16 marques, qui comprend la marque déposée LINDBERG, le célèbre lunetier de luxe danois, et les marques de Mode, Luxe et Lifestyle Gucci, Cartier, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Chloé, Alexander McQueen, Montblanc, Brioni, Dunhill, Boucheron, Pomellato, Alaïa, McQ et Puma.

A propos de LINDBERG

Basée au Danemark, LINDBERG est une société familiale spécialisée dans les montures de lunettes haut de gamme au design unique et distinctif. Fabriquées de façon artisanale dans des matériaux de très haute qualité (titane, corne de buffle, acétate, bois, métaux précieux), les montures LINDBERG se distinguent par des innovations technologiques brevetées, par leur résistance et leur légèreté. Chaque modèle est adapté aux préférences des clients et les finitions sont réalisées entièrement à la main. LINDBERG emploie environ 750 personnes. Ses lunettes, qui ont remporté 109 prix de design prestigieux, sont vendues dans plus de 100 pays.

Contacts



Kering Eyewear Maira Gazarin +39 3387147082 maira.gazarin@kering.com Raffaella Sbano Tamburrino +39 3389323305 raffaella.sbano@kering.com Kering - Presse Emilie Gargatte (HQ) +33 (0)1 45 64 61 20 emilie.gargatte@kering.com Marie de Montreynaud (HQ) +33 (0)1 45 64 62 53 marie.demontreynaud@kering.com Claudia Mora (Italie) +39 3477939237 claudia.mora@kering.com Kering - Analystes/Investisseurs Claire Roblet +33 (0)1 45 64 61 49 claire.roblet@kering.com Julien Brosillon +33 (0)1 45 64 62 30 julien.brosillon@kering.com

Pièce jointe