Evli Pankki Oyj:n hallitus on päättänyt osingon maksamisesta

EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.10.2021 KLO 11.00 (EET/EEST)

Evli Pankki Oyj:n hallitus on tänään 1.10.2021 päättänyt maksaa tilikaudelta 2020 osinkoa 0,73 euroa osakkeelta vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen mukaisesti, yhteensä noin 17,4 miljoonaa euroa.



Vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään tilikaudelta 2020 maksettavasta osingosta, joka voi olla enintään 0,73 euroa osakkeelta. Hallitus valtuutettiin maksamaan osinko parhaaksi katsomanaan ajankohtana, huomioiden voimassa olevat viranomaissuositukset. Euroopan keskuspankki ilmoitti 23. heinäkuuta 2021, että pankkien osingonmaksun rajoittamista koskevan suosituksen voimassaolo päättyy 30. syyskuuta 2021.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5. lokakuuta 2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Osinko maksetaan 12. lokakuuta 2021.

Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. +358 40 717 8888, juho.mikola@evli.com





