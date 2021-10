L’étude du marché final des plastiques agricoles usagés aide AgriRÉCUP à planifier les futurs programmes de recyclage de ces plastiques

ETOBICOKE, Ontario, 01 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de son objectif d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie complète, pancanadienne, de zéro déchet de plastiques agricoles, AgriRÉCUP a publié les résultats d’une évaluation des marchés finaux du recyclage des plastiques agricoles. L’évaluation est basée sur la capacité existante en Amérique du Nord. Elle inclut aussi les pressions du marché comme les changements de l’offre et de la demande.



L’étude a établi un point de référence pour les marchés finaux concernant leur portée et leur capacité d’accepter certains plastiques agricoles pour le recyclage. Les résultats obtenus éclaireront les prochaines étapes potentielles des programmes et des projets pilotes de recyclage des plastiques agricoles en place dans tout le Canada.

« Chez AgriRÉCUP, notre travail consiste à nous appuyer sur les succès des programmes de recyclage que nous avons mis en place. Ils permettent de progresser vers notre objectif de zéro déchet de plastiques agricoles au Canada, » de dire Barry Friesen, directeur administratif d’AgriRÉCUP. Friesen ajoute : « La pérennité et l’efficience des programmes de recyclage reposent sur la présence de marchés finaux viables. Notre équipe s’engage à faire en sorte que les matériaux collectés pour le recyclage dans le cadre des programmes d’AgriRÉCUP puissent être traités en Amérique du Nord. Recyclés, ils prennent la forme de nouveaux produits et emballages. »

L’étude classe les marchés finaux en fonction de leur niveau de stabilité fin 2019 et tout au long de 2020. Elle reflète la situation du marché au moment où ce rapport a été terminé. Elle sert de tremplin à une analyse en continu du marché par l’équipe d’AgriRÉCUP.

AgriRÉCUP propose différents programmes de recyclage des plastiques agricoles. Lancé en 1989, son programme phare permet la collecte des contenants de pesticides vides. S’y ajoute un de ces programmes plus récents, devenu permanent en 2018, pour la collecte des sacs-silos à grains. Le rapport montre qu’une plus grande stabilité du marché final est souvent liée à la maturité du programme.

« Le développement du marché final est complexe. Comme tous les marchés finaux du recyclage, différents facteurs influencent ceux du plastique agricole, » affirme Friesen. Il explique : « Nous pouvons aider en nous assurant de fournir aux recycleurs, avec constance, des matières premières de qualité élevée. Pour y arriver, nous intégrons leurs commentaires aux façons d’exploiter nos programmes. Nos programmes permanents le permettent. Au fur et à mesure que les projets pilotes arrivent à maturité, nous espérons voir des progrès similaires vers une stabilité à long terme des marchés finaux de la ficelle pour presse, de la pellicule d’enrubannage des balles et des plastiques d’ensilage. »

Friesen note également que les agriculteurs veulent être assurés que les matériaux qu’ils apportent au recyclage deviennent de nouveaux produits. Cette étude aide à répondre à ces questions. Elle explique pourquoi AgriRÉCUP recommande une approche mesurée en développement de programmes. Celle-ci est, en partie, basée sur les indications de marchés finaux viables, assurant une stabilité à long terme.

L’étude décrit également les différentes forces du marché. Celles qui influencent la disponibilité du marché final. On y note que de nombreuses initiatives du secteur privé et des pouvoirs publics en cours visent l’amélioration de la demande de contenu recyclé. Cet élan contribuera à la cohérence des exigences en matière de plastiques agricoles recyclés comme matières premières dans la fabrication.

Cette étude sur le marché final fait suite au rapport connexe, intitulé Caractérisation et gestion des plastiques agricoles sur les fermes canadiennes, publié au début du mois d’août. C’était là le tout premier rapport national sur la caractérisation des déchets. Il a permis d’identifier les types, la quantité d’emballages et de produits en plastique utilisés dans le secteur agricole, par secteur et par région au Canada.

Combinés, l’étude et le rapport fournissent des informations clés. Elles aideront à guider le secteur agricole qui explore les façons d’intégrer les emballages et les produits de plastiques agricoles afin qu’ils contribuent à l’économie circulaire émergente du Canada. Les informations aideront à déterminer les domaines à développer et fourniront une référence pour mesurer les succès futurs.

AgriRÉCUP a entrepris ces deux études avec l’appui financier du gouvernement du Canada par l’entremise d’Environnement et changement climatique Canada.

Au sujet d’AgriRÉCUP



AgriRÉCUP est une organisation nationale, sans but lucratif. Financée par l’industrie, AgriRÉCUP offre au secteur agricole pancanadien des programmes de gestion de fin de vie. Elle travaille en collaboration avec plus de 70 membres de différents secteurs (pesticides, fertilisants, semences, plastiques agricoles et des médicaments pour la santé animale), ainsi qu’avec des agences partenaires et des gouvernements. Ensemble, il s’agit de s’assurer que les agriculteurs canadiens peuvent contribuer activement à un environnement sain et à un avenir durable.

AgriRÉCUP compte plus de dix ans d’expérience dans l’identification et l’aide au développement des marchés nord-américains de plastiques agricoles. AgriRÉCUP y parvient grâce à la conception et à la gestion continue de programmes de recyclage axés sur les agriculteurs. Les employés d’AgriRÉCUP occupent des bureaux à Lethbridge (Alberta), à Moose Jaw (Saskatchewan), à Etobicoke (Ontario) et à Saint-Bruno-de-Montarville (Québec).

