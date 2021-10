Rovio Entertainment Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

English Finnish

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Rovio Entertainment Oyj:n vuoden 2021 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljän suurimman osakkeenomistajan edustajista kuitenkin niin, että vähintään yhden jäsenen on oltava institutionaalisen sijoittajan nimeämä.

Nimitystoimikuntaan on nimetty seuraavat henkilöt:

• Kaj Hed, hallituksen puheenjohtaja, Moor Holding AB

• Matthew Wilson, hallituksen varajäsen, Brilliant Problems Oy

• Esko Torsti, allokaatiojohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

• Markus Lindqvist, vastuullisuusjohtaja, Aktia Pankki Oyj, Aktia Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen laillinen edustaja.

Lisäksi nimitystoimikuntaan kuuluu asiantuntijajäsenenä Kim Ignatius, Rovio Entertainment Oyj:n hallituksen puheenjohtaja.

Nyt valittu nimitystoimikunta toimittaa yhtiön hallitukselle ehdotuksensa vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle 31.1.2022 mennessä.

