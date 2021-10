Suuria tilauksia Hiab USA:lle, ajoneuvotrukkien tuotantokapasiteettia lisätään

English Finnish

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 4. LOKAKUUTA 2021 KLO 10.00

Cargoteciin kuuluva Hiab on saanut Yhdysvalloista kolme suurta tilausta, joiden yhteisarvo on 12,9 miljoonaa euroa. MOFFETT-ajoneuvotrukkeja ja HIAB-kuormausnostureita koskevat tilaukset kirjataan Cargotecin vuoden 2021 kolmannelle neljännekselle.

Kaksi valtakunnallista rakennustarvikeyhtiötä tilasi erillisillä tilauksilla 7,5 miljoonan euron arvosta MOFFETT-ajoneuvotrukkeja sekä 3,7 miljoonan euron arvosta raskaan sarjan HIAB-kuormanostureita.

Näiden lisäksi nestekaasun jakeluyhtiö tilasi 1,7 miljoonan euron arvosta kevyen sarjan HIAB X-HiDuo 072- ja HIAB X-HiDuo 082 -kuormausnostureita. Kevytrunkoisten ja monipuolisten nosturien suorituskyky on erinomainen, ja niiden turvallisuus on korkeaa luokkaa.

”Suuret ja vaaralliset mutta tärkeät energiatuotteet voidaan toimittaa turvallisesti ja tehokkaasti Hiabin laitteilla. Olemme erittäin iloisia, että toimialojensa suurimmat nimet luottavat Hiabiin, kun ne toteuttavat omaa asiakaslupaustaan”, sanoo Hiabin strategisten asiakkuuksien päällikkö Jani Koskinen.

Vastatakseen ajoneuvotrukkien kansainväliseen ja yhdysvaltalaiseen kysyntään Hiab laajentaa tuotantoaan Yhdysvaltoihin. Samaan aikaan kasvatetaan Dundalkin tuotantokapasiteettia ja suunnitellaan uutta kokoonpanoyksikköä. Toinen ajoneuvotrukkeja valmistava Hiabin tuotantolaitos perustetaan Ohioon Streetsboroon, jossa valmistetaan WALTCO-takalaitanostimia.

”Olemme erittäin innoissamme aloittaessamme ajoneuvotrukkituotteiden valmistuksen täällä Ohiossa, sillä niiden kysyntä on kasvussa Yhdysvalloissa. Näin voimme tarjota asiakkaillemme lyhyempiä toimitusaikoja, lisätä kasvumahdollisuuksiamme ja vähentää kuljetuksiin liittyviä hiilidioksidipäästöjä”, sanoo Hiabin Pohjois-Amerikan myynti- ja huoltojohtaja James Oreck.





Jani Koskinen, strategisten asiakkuuksien päällikkö, Hiab, puhelin: +1 419 322 8618, jani.koskinen@hiab.com

James Oreck, Pohjois-Amerikan myynti- ja huoltojohtaja Hiab, puhelin: +1 419 324 4969, james.oreck@hiab.com

Nils Gjerstad, viestintäpäällikkö, Hiab, puhelin: +46 706 005 288, nils.gjerstad@hiab.com





Hiab lyhyesti

Hiab on maailman johtava ajoneuvojen kuormankäsittelylaitteiden sekä älykkäiden palvelujen ja digitaalisten ratkaisujen toimittaja. Hiabin noin 3400 työntekijää maailmanlaajuisesti työskentelevät intohimoisesti sen puolesta, että Hiab on asiakkaidensa paras kumppani ja ensisijainen ratkaisutoimittaja kuormankäsittelyssä. Alan edelläkävijänä ja ylpeänä 75-vuotisen historiansa aikana Hiab on sitoutunut innoittamaan ja muovaamaan älykkään kuormankäsittelyn tulevaisuutta.

Hiabin tuotevalikoimaan kuuluvat luokkansa parhaat kuormankäsittelylaitteet, kuten HIAB-, EFFER- ja ARGOS-kuormausnosturit, LOGLIFT- ja JONSERED-puutavara- ja kierrätysnosturit, MOFFETT- ja PRINCETON-ajoneuvotrukit, MULTILIFT-vaihtolavalaitteet sekä ZEPRO-, DEL- ja WALTCO- takalaitanostimet. Hiab ProCare™ -huoltopalvelu, palkittu HiVision™ -nosturinohjausjärjestelmä ja HiConnect™ -alusta osoittavat, että Hiab haluaa jatkuvasti kehittää älykkäitä palveluja ja liitettäviä ratkaisuja, jotka tuovat lisäarvoa sen asiakkaille. www.hiab.com



Hiab on osa Cargotec-konsernia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto oli vuonna 2020 noin 3,3 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 11 500 henkilöä. www.cargotec.fi

