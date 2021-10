HighCo : TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES DU 27/09/21 AU 01/10/21

Déclaration des transactions sur actions propres

Réalisées du 27 septembre au 1er octobre 2021

Paris, le 4 octobre 2021

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code identifiant émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier

(en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 27/09/2021 FR 0000054231 1 000 5,83 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 28/09/2021 FR 0000054231 1 000 5,75 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 29/09/2021 FR 0000054231 1 000 5,68 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 30/09/2021 FR 0000054231 1 000 5,63 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 01/10/2021 FR 0000054231 810 5,60 € XPAR

Présentation détaillée transaction par transaction

Code identifiant PSI Jour

Heure de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-27

08:50:47 FR 0000054231 5,86



EUR 200



XPAR jAj6AgosfH0017w0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-27

08:50:54 FR 0000054231 5,86



EUR 89



XPAR jAj6AgosfO0018E0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-27

08:50:54 FR 0000054231 5,86



EUR 110



XPAR jAj6AgosfO0018N0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-27

09:19:26 FR 0000054231 5,86



EUR 1



XPAR jAj6Agot6z001QV0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-27

09:57:43 FR 0000054231 5,80



EUR 200



XPAR jAj6Agoti2001p80



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-27

11:17:10 FR 0000054231 5,80



EUR 197



XPAR jAj6Agouwt002H20



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-27

11:51:11 FR 0000054231 5,80



EUR 3



XPAR jAj6AgovTp002S60



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-27

14:10:21 FR 0000054231 5,84



EUR 200



XPAR jAj6AgoxeX004410



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-28

07:09:33 FR 0000054231 5,82



EUR 102



XPAR jAj6AgpDYq000bv0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-28

07:11:43 FR 0000054231 5,82



EUR 8



XPAR jAj6AgpDav000dx0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-28

08:15:12 FR 0000054231 5,82



EUR 60



XPAR jAj6AgpEaN001jR0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-28

08:31:54 FR 0000054231 5,82



EUR 30



XPAR jAj6AgpEqV002180



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-28

09:01:54 FR 0000054231 5,76



EUR 200



XPAR jAj6AgpFJZ002ng0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-28

10:08:55 FR 0000054231 5,74



EUR 36



XPAR jAj6AgpGMR0041w0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-28

10:08:55 FR 0000054231 5,74



EUR 45



XPAR jAj6AgpGMR004250



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-28

10:29:22 FR 0000054231 5,74



EUR 30



XPAR jAj6AgpGgB004UD0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-28

11:43:53 FR 0000054231 5,74



EUR 89



XPAR jAj6AgpHqI005Ls0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-28

12:46:53 FR 0000054231 5,70



EUR 200



XPAR jAj6AgpIpH0063w0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-28

13:45:06 FR 0000054231 5,72



EUR 200



XPAR jAj6AgpJje007CX0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-29

07:29:57 FR 0000054231 5,68



EUR 200



XPAR jAj6AgpaM9000s60



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-29

07:30:08 FR 0000054231 5,68



EUR 200



XPAR jAj6AgpaMK000sg0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-29

14:35:17 FR 0000054231 5,68



EUR 200



XPAR jAj6Agpgzl0066t0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-29

14:35:23 FR 0000054231 5,68



EUR 200



XPAR jAj6Agpgzr006740



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-29

14:35:34 FR 0000054231 5,68



EUR 200



XPAR jAj6Agph020067E0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-30

07:17:54 FR 0000054231 5,64



EUR 200



XPAR jAj6Agpwe2000I10



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-30

07:17:54 FR 0000054231 5,60



EUR 200



XPAR jAj6Agpwe2000IA0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-30

08:49:09 FR 0000054231 5,64



EUR 200



XPAR jAj6Agpy4L001co0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-30

14:34:54 FR 0000054231 5,64



EUR 200



XPAR jAj6Agq3St007l50



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-30

14:34:54 FR 0000054231 5,64



EUR 200



XPAR jAj6Agq3St007lE0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-10-01

07:14:25 FR 0000054231 5,62



EUR 400



XPAR jAj6AgqJ4D001IC0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-10-01

07:29:27 FR 0000054231 5,56



EUR 200



XPAR jAj6AgqJIi001QH0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-10-01

11:36:40 FR 0000054231 5,58



EUR 128



XPAR jAj6AgqN9y004Sl0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-10-01

13:53:08 FR 0000054231 5,58



EUR 5



XPAR jAj6AgqPI3005sU0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-10-01

13:54:35 FR 0000054231 5,58



EUR 67



XPAR jAj6AgqPJS005vk0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-10-01

14:43:03 FR 0000054231 5,62



EUR 10



XPAR jAj6AgqQ4N006ai0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires

A propos de HighCo

Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte près de 600 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Cynthia LERAT

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 1 77 75 65 16

comfi@highco.com c.lerat@highco.com

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

Pièce jointe