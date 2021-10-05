Change of Name

Nordea will make a change in the long and short name for 9 isins, effective as of 2021-10-06.
|ISIN
|Old long name/symbol
|New long name/symbol
|Old Short name
|New short name
|SE0010358861
|BULL KOPPAR X10 NORDNET
|BULL KOPPAR X10 NORDNET X
|BULLKPRX10NON1
|BULLKPRX10NON1X
|SE0010358812
|BULL KOPPAR X10 NORDNET 1
|BULL KOPPAR X10 NORDNET 1 X
|BULLKPRX10NON
|BULLKPRX10NONX
|SE0011168244
|BULL FINGB X3 NORDNET
|BULL FINGB X3 NORDNET X
|BULLFINGBX3NON
|BULLFINGBX3NONX
|SE0013934221
|BULL GULD X10 NORDNET 1
|BULL GULD X10 NORDNET 1 X
|BULL GULX10 NON1
|BULL GULX10 NON1X
|SE0009861453
|BULL GULD X10 NORDNET
|BULL GULD X10 NORDNET X
|BULLGULDX10NON
|BULLGULDX10NONX
|SE0009861461
|BULL GULD X12 NORDNET
|BULL GULD X12 NORDNET X
|BULLGULDX12NON
|BULLGULDX12NONX
|SE0013934239
|BULL GULD X12 NORDNET 1
|BULL GULD X12 NORDNET 1 X
|BULL GULX12 NON1
|BULL GULX12 NON1X
|SE0013529757
|BEAR PLATINUM X10 NORDNET
|BEAR PLATINUM X10 NORDNET X
|BEAR PLATX10 NON
|BEAR PLATX10 NONX
|SE0012315471
|BULL TESLA X3 NORDNET
|BULL TESLA X3 NORDNET X
|BULL TSLA X3 NON
|BULL TSLA X3 NONX