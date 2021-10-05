Change of Name

| Source: Nordea Bank Abp. Nordea Bank Abp.

Stockholm, SWEDEN

Nordea will make a change in the long and short name for 9 isins, effective as of 2021-10-06. 


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ISINOld long name/symbolNew long name/symbolOld Short nameNew short name
SE0010358861BULL KOPPAR X10 NORDNETBULL KOPPAR X10 NORDNET XBULLKPRX10NON1BULLKPRX10NON1X
SE0010358812BULL KOPPAR X10 NORDNET 1BULL KOPPAR X10 NORDNET 1 XBULLKPRX10NONBULLKPRX10NONX
SE0011168244BULL FINGB X3 NORDNETBULL FINGB X3 NORDNET XBULLFINGBX3NONBULLFINGBX3NONX
SE0013934221BULL GULD X10 NORDNET 1BULL GULD X10 NORDNET 1 XBULL GULX10 NON1BULL GULX10 NON1X
SE0009861453BULL GULD X10 NORDNETBULL GULD X10 NORDNET XBULLGULDX10NONBULLGULDX10NONX
SE0009861461BULL GULD X12 NORDNETBULL GULD X12 NORDNET XBULLGULDX12NONBULLGULDX12NONX
SE0013934239BULL GULD X12 NORDNET 1BULL GULD X12 NORDNET 1 XBULL GULX12 NON1BULL GULX12 NON1X
SE0013529757BEAR PLATINUM X10 NORDNETBEAR PLATINUM X10 NORDNET XBEAR PLATX10 NONBEAR PLATX10 NONX
SE0012315471BULL TESLA X3 NORDNETBULL TESLA X3 NORDNET XBULL TSLA X3 NONBULL TSLA X3 NONX