Cybersécurité : Atos offre la souveraineté des données clients avec la nouvelle version de son service de Détection & Réponse

English French

Paris, le 5 octobre 2021 – Dans le cadre de son « Cyber Day », Atos lance aujourd'hui une version « données souveraines » de son service managé de Détection et Réponse (MDR, Managed Detection and Response) alimenté par ses serveurs BullSequana S. L’offre est conforme aux principes des différents pays sur la souveraineté des données, ainsi qu'aux besoins spécifiques des organisations en la matière. Cette nouvelle étape illustre la volonté d’Atos de protéger les données de ses clients avec des solutions de cybersécurité adaptées à leur secteur d'activité, à l’environnement juridique ou aux enjeux territoriaux.

Le service MDR d'Atos apporte une défense avancée contre les menaces en les détectant, validant, contenant et en y répondant de manière proactive. Il s'appuie sur la plateforme AIsaac, un concentré d'intelligence artificielle (IA), d'analyse de big data et d'edge computing.

La nouvelle déclinaison « données souveraines » du MDR offre toutes ces caractéristiques et garantit, en outre, que les données des clients restent dans une même zone géographique, assurant ainsi la souveraineté physique et opérationnelle. La solution associe pour cela les capacités d'analyse de sécurité avancées du service MDR d'Atos à la puissance de calcul exceptionnelle des serveurs de calcul haute densité BullSequana S d'Atos . En combinant la puissance de traitement du CPU et du GPU, les serveurs BullSequana S offrent les performances et l'évolutivité nécessaires pour répondre aux pratiques commerciales basées sur l'IA.

Pour les clients qui préfèrent que leur service soit fourni à partir du cloud, Atos s’appuie sur son réseau international et peut ainsi mettre en place un cloud dans plusieurs pays pour s’adapter aux différentes réglementations locales – que ce soit dans l'Union européenne, aux États-Unis, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient ou en Afrique. Cette approche aide les clients à conserver les données à l'intérieur de leur pays. Atos utilise Microsoft Azure Gov Cloud pour les clients américains, des instances de cloud Microsoft Azure EU pour l'Europe, et peut également déployer son MDR natif sur des clouds locaux pour répondre aux exigences de souveraineté des données dans le monde entier.

« Les besoins de nos clients sont au cœur de notre démarche d’innovation. Or, la souveraineté des données est une préoccupation pour les clients MDR de plusieurs industries, et nous nous sommes toujours efforcés de répondre à ces attentes dans nos modèles de services MDR basés sur le cloud. Avec le lancement officiel du MDR de données souveraines sur les serveurs BullSequana S, cette fonctionnalité devient désormais accessible aux organisations qui ne peuvent pas déplacer leurs données sensibles vers le cloud public. Nous pensons que la prise en compte des spécificités locales et industrielles des clients est essentielle pour leur apporter des solutions qui répondent à leurs besoins de demain. Avec cette offre, nous espérons répondre aux réglementations les plus strictes en matière de souveraineté des données, » précise Zeina Zakhour, Directrice de la Technologie des activités Digital Security, Atos.

Avec un réseau mondial de 6 000 experts en sécurité et 15 SOC fonctionnant 24/7 pour fournir des services de cybersécurité à des clients nationaux et internationaux dans tous les secteurs, Atos offre un parcours unique de cybersécurité de bout en bout.

Plus d’informations : https://atos.net/fr/solutions/cybersecurite

***

A propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice Next 20.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse

Lucie Duchateau – lucie.duchateau@atos.net - +33 (0)7 62 85 35 10

Pièce jointe