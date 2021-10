Kalmar toimittaa kuusi automaattista konttinosturia Melbourneen VICT:n kapasiteetin laajennushankkeeseen 

English Finnish

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 6. LOKAKUUTA 2021 KLO 9

Cargoteciin kuuluva Kalmar on saanut suuren jatkotilauksen kuudesta automaattisesta konttinosturista (ASC) Victoria International Container Terminalilta (VICT). Uudet Kalmarin automaattiset konttinosturit laajentavat VICT:n Webb Dock -konttiterminaalin itäalueen kapasiteettia Melbournen satamassa. Tilaus on kirjattu Cargotecin vuoden 2021 kolmannen neljänneksen tilauskantaan, ja toimituksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2023 toisella neljänneksellä.

International Container Terminal Services, Inc:n (ICTSI) omistama VICT on Australian ensimmäinen kokonaan automatisoitu konttiterminaali, joka aloitti toimintansa maaliskuussa 2017. Terminaali on hoitanut kapasiteetiltaan, pituudeltaan ja konttimäärältään suurimman yksittäisen rahtilaivan käynnin Australiassa.

VICT:n pinta-ala on 35 hehtaaria, ja sen suunniteltu kapasiteetti on yli miljoonaa TEU:ta. Se on Melbournen ainoa konttiterminaali, joka pystyy käsittelemään suurimpia rahtilaivoja. Kalmarin kuusi uutta ASC-nosturia ovat osa asiakkaan kapasiteetin laajennusohjelmaa. VICT:llä on nykyisin 20 Kalmarin ASC-nosturia, joilla kuorma-autojen läpimenoaika on alle 35 minuuttia.

Nosturit toimitetaan täysin kokoonpantuina ja testattuina, millä varmistetaan niiden nopea ja sujuva integrointi terminaalin automatisoituun toimintaan. VICT:n toiminta pohjautuu Kalmar One -automaatiojärjestelmään, joka yhdistää Kalmarin automatisoidut laitteet ja valmiiksi integroidun ja testatun ohjelmistoratkaisun. VICT:n OneTerminal-ratkaisu sisältää hiljattain päivitetyn Navis N4 -toiminnanohjausjärjestelmän (TOS), 20 Kalmarin automaattista konttinosturia, 11 Kalmarin automaattista AutoShuttle-kuljetuslukkia ja Kalmarin automaattisen kuorma-autojen käsittelyjärjestelmän (ATH). Aiemmin tänä vuonna VICT tilasi kuusi uutta Kalmar AutoShuttle -kuljetuslukkia, jotka toimitetaan tämän vuoden loppuun mennessä. Sen jälkeen automaattisten kuljetuslukkien kokonaismäärä on 17.

Kalmar vastaa myös asiakkaan automaatiojärjestelmän ohjelmistohuollosta ja -tuesta sekä siihen liittyvästä teknisestä tuesta. Vuonna 2020 VICT solmi Kalmarin kanssa kolmivuotisen varaosahuoltosopimuksen, joka varmistaa alkuperäisten varaosien saatavuuden Kalmar-laitteille.

Jon Wheeler, Chief Operating Officer, VICT: ”Kalmarin ratkaisut muodostavat Webb Dock -konttiterminaalimme itäalueen toimintojen selkärangan. Kapasiteetin laajennus sekä uudet automaattiset konttinosturit auttavat meitä vastaamaan kasvaneeseen asiakaskysyntään parantamalla sekä laiturialueen että konttikentän toimintojen tuottavuutta. Lisäsäilytysalueet parantavat myös toimintamme joustavuutta, sillä voimme jatkossa paremmin suunnitella kunnossapitoamme ilman, että palvelutasomme häiriintyy.”

Daniel Ho, myyntijohtaja, Aasian alue, Kalmar: ”On upeaa jatkaa pitkää yhteistyötämme VICT:n kanssa ja auttaa heitä saamaan parhaan mahdollisen hyödyn automaatioratkaisustaan. Kykymme toimittaa täysin kokoonpantuja ja testattuja laitteita varmistaa sen, asiakas että saa uudet ratkaisut käyttöön nopeammin ja terminaalin toimintaa häiritsemättä.”

