DFDS BESTILLER 100 ELEKTRISKE VOLVO LASTVOGNE TIL LOGISTIKNETVÆRK

INVESTOR NEWS NO.31/2021

Bestillingen af 100 Volvo FM Electric lastbiler er Europas største elektriske lastbilsordre til dato

Indsættelse af elektriske lastbiler er blot et af DFDS’ initiativer til at reducere C02-emissioner med 45% i 2030

De nye elektriske lastbiler indsættes i DFDS’ europæiske logistiknetværk

i løbet af 2022 og 2023





Bestillingen af ​​elektriske lastbiler markerer begyndelsen på overgangen til en bæredygtig forsyningskæde som led i DFDS’ klimahandlingsplan for at reducere emissioner fra transportudstyr.

"Hos DFDS arbejder vi målrettet på at blive kulstofneutrale og tilbyde en bæredygtig forsyningskæde til vores kunder i hele Europa og Tyrkiet. Elektrificering er et vigtigt element i denne rejse. De elektriske lastbiler vil komme i drift i 2022 og 2023 for at erstatte konventionelle lastbiler", siger Niklas Andersson, EVP i DFDS og Head of Logistics Division.

Den kraftige Volvo FM Electric lastbil kan håndtere en maksimal vægt på 44 tons (totalvægt). Den nye elektriske flåde vil erstatte konventionelle lastbiler i løbet af 2022 og 2023. De elektriske lastbiler kan køre op til 300 km, når de er fuldt opladet og vil blive anvendt til både korte og lange ture i DFDS’ logistikløsninger.

Bestillingen inkluderer øko-kørselstræning af Volvo for at sikre en konkurrencedygtig overgang til den nye teknologi.





This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act

