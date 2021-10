Les nouveaux ateliers scolaires virtuels interactifs du Musée canadien de la nature connaissent un vif succès !

English French

OTTAWA, 06 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bien que la pandémie ait mis fin aux excursions scolaires, le Musée canadien de la nature offre maintenant des ateliers virtuels bilingues aux écoles de tout le pays. Les programmes sont adaptés aux besoins de chaque classe, avec un éducateur du Musée offrant aux enseignants une alternative intéressante à l’enseignement en classe.



Un atelier éducatif sur les roches et minéraux, un sujet très demandé, ouvre la voie. Suite au succès du programme pilote plus tôt dans l’année, les réservations sont maintenant ouvertes pour les ateliers à compter du 5 octobre. Le Musée a également développé un atelier sur les océans pour commencer en janvier.

« Les enseignants veulent des possibilités d’apprentissage virtuel innovantes pour leurs élèves avec un haut niveau d’interactivité et d’engagement », explique Mme Dana Albright Murchison, chef des programmes au Musée. « L’atelier scolaire le plus demandé avant la pandémie était notre laboratoire de découverte minérale. Selon les commentaires des enseignants, ce programme répond à un besoin essentiel. Il était parfaitement logique pour nous de créer un atelier virtuel tout aussi dynamique et interactif qui nous permettrait de soutenir les enseignants dans leurs propres salles de classe. »

Sans quitter le confort de leur salle de classe, les enseignants et leurs élèves peuvent se renseigner sur le cycle rocheux, les types de roches, la formation de minéraux et les utilisations de minéraux tout en établissant des liens avec des interprètes de musée compétents. L’atelier s’adresse aux élèves de la 3e à la 7e année (Québec : cycles primaires 2 et 3 et cycle secondaire 1).

L’introduction à la géologie, d’une durée de 45 minutes, comprend des démonstrations dynamiques par un interprète scientifique dans le laboratoire du Musée (maintenant réaménagé en studio avec des présentations multicaméras), des clips vidéo haute définition, des vues rapprochées de spécimens réels, des possibilités de questions et réponses, et une visite virtuelle à la Galerie de la Terre du Musée.

« De nombreux enseignants sont à la recherche de soutien pour des sujets en STIM provenant de sources fiables, poursuit Mme Albright Murchison. Nous offrons la chance de se connecter avec la vraie science muséale à travers un programme éducatif authentique auquel les élèves peuvent accéder directement depuis la salle de classe. » Les éducateurs du Musée bénéficient de l’accès aux collections nationales et de l’apport de ses experts scientifiques.

Au printemps dernier, durant le projet pilote très fructueux de ces ateliers virtuels, le Musée a mobilisé près de 1 000 étudiants dans les centres urbains et dans les régions éloignées des Prairies au Québec.

« Cette offre virtuelle a mené nos programmes scolaires au-delà du Musée et à travers le pays, souligne Mme Albright Murchison. C’est vraiment passionnant d’étendre notre rayonnement national. » Les commentaires des enseignants ont été très positifs.

« En tant qu’éducateur, j’ai apprécié l’organisation du matériel », a commenté Morgan Rose, un enseignant de troisième année à l’école élémentaire Buckingham au Québec. L’interprète était très engageant, et les étudiants étaient extrêmement investis dans le contenu. Ils avaient des tonnes de questions et ont travaillé extrêmement fort pour gérer leur enthousiasme et leur énergie afin qu’ils puissent être attentifs ! »

L’équipe de l’éducation du Musée a mis au point un nouvel atelier pour les élèves de la maternelle à la 2e année sur la vie dans une cuvette de marée du Pacifique. En janvier, ce sera « l’aventure en bord de mer » où les enfants découvriront les caractéristiques et les besoins fondamentaux d’étoiles de mer vivantes et d’autres créatures des cuvettes de marée.

Les ateliers scolaires virtuels sont disponibles dans les deux langues officielles.

Pour réserver un atelier, allez à https://nature.ca/fr/coin-profs

Pour toute question sur les programmes scolaires, écrivez à reservations@nature.ca ou composez le 1-800-263-4433.

Le Musée canadien de la nature est reconnaissant envers la Fondation communautaire de la famille Turnbull et la Fondation TD des amis de l’environnement pour leur soutien généreux à ses programmes scolaires.

À propos du Musée canadien de la nature

Sauver le monde avec des preuves, des connaissances et de l'inspiration! Le Musée canadien de la nature est le musée de sciences et d’histoire naturelles du Canada. Il a le mandat de fournir des perspectives fondées sur des faits, de procurer des expériences inspirantes et de favoriser un engagement significatif avec la nature au passé, présent et futur. Il y parvient grâce à sa recherche scientifique, sa collection de 14,6 millions de spécimens, ses programmes éducatifs, ses expositions permanentes et itinérantes et son site Web dynamique nature.ca.