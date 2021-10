Conservation de la nature Canada annonce la nomination d’un nouveau président et de six nouveaux membres au sein de son Conseil d’administration national

English French

TORONTO, 06 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chef de file en conservation de milieux naturels et organisme sans but lucratif, Conservation de la nature Canada (CNC) annonce aujourd’hui la nomination de Mike Pedersen à la présidence de son Conseil d’administration. Bénévole auprès de CNC depuis 2017, M. Pedersen en était depuis deux ans vice-président du Conseil d’administration. Il succède à Elana Rosenfled, chef de la direction de Kicking Horse Coffee.



M. Pedersen met au service de l’organisation nationale sa vaste expérience en matière de leadership et de gouvernance. Il est actuellement président du conseil d’administration de la Banque de développement du Canada et ex-président et chef de la direction de la Banque TD aux États-Unis, où il était notamment responsable de la supervision des stratégies et des activités environnementales du Groupe Banque TD pendant 10 ans. Il a également présidé l’Association des banquiers canadiens.

M. Pedersen, un amoureux de la randonnée et du canot, insuffle sa passion pour la nature à son rôle à un moment critique de l’histoire de CNC.

« Il n’a jamais été aussi important d’investir dans la protection de la nature. Face à la perte rapide de la biodiversité et aux changements climatiques, la mission de CNC revêt un caractère urgent, affirme M. Pedersen. Au cours des prochaines années, CNC produira davantage de retombées et améliorera ses efforts de conservation en collaborant avec d’autres organisations. Je suis fier de faire partie d’une organisation qui est une force unificatrice pour la nature. Lorsque la nature prospère, nous en profitons tous. »

En plus de la nomination de Mike Pedersen, CNC annonce l’arrivée de six nouveaux membres à son Conseil d’administration. Issus de collectivités d’un océan à l’autre, ils contribueront à guider CNC dans ses plans visant à mobiliser davantage de personnes au pays pour accélérer le travail de conservation. La conservation de terres privées est un élément essentiel de l’objectif du Canada visant à protéger 30 % de ses terres et de ses eaux d’ici 2030.

Au total, plus de 120 bénévoles de partout au pays et de diverses professions, allant des domaines de l’environnement et des sciences à celui des affaires, en passant par le droit, les services publics et le secteur des organismes à but non lucratif, se sont engagés à assurer la gouvernance et la gestion efficace de CNC. Ces personnes fournissent également une expertise diversifiée en matière de partenariats, de conservation, de philanthropie et de sensibilisation du public.

CNC est profondément reconnaissant envers les membres sortants de son Conseil d’administration pour leur leadership : Bruce MacLellan (Ontario), Robert Rabinovitch (Québec), Barry Worbets (Alberta), John Grandy (Ontario), Kevin McNamara (Nouvelle-Écosse) et la présidente sortante, Elana Rosenfeld (Colombie-Britannique). Mme Rosenfeld devient donc ex-présidente du Conseil d’administration. L’avocate Janis Wattis (Colombie-Britannique), membre du Conseil d’administration, en assumera quant à elle le rôle de vice-présidente.

« Le dévouement de nos dirigeants bénévoles est une source constante d’inspiration pour notre équipe, affirme Catherine Grenier, présidente et chef de la direction de CNC. Leur expertise et leurs conseils stratégiques de haut niveau renforcent notre travail et leur soutien nous permet à la fois de fixer des objectifs ambitieux et d’avoir la confiance nécessaire pour les atteindre. Leur soutien et leur engagement envers CNC nous poussent à accélérer la portée et l’ampleur de notre travail de conservation au cours de la prochaine décennie. »

Nouveaux membres du Conseil d’administration de CNC

Ann Worth (Atlantique) est une consultante en commerce international établie à Bonshaw, à l’Île-du-Prince-Édouard. Ayant travaillé en étroite collaboration avec des entreprises du secteur alimentaire et du tourisme dans la région de l’Atlantique, elle met à la disposition de CNC sa compréhension des partenariats nécessaires au succès des efforts de conservation dans la région.

Judith May (Saskatchewan) a œuvré pendant plus de 30 ans au sein de SaskPower, où elle a été vice-présidente et a occupé diverses fonctions dans les domaines des ressources humaines, de la sécurité et de l’environnement. Elle s’est jointe au conseil régional de la Saskatchewan de CNC en 2018.

Bruce Wright (Colombie-Britannique) est partenaire du cabinet d’avocats MLT Aikins et un fervent défenseur des arts qui a présidé les conseils d’administration de la Vancouver Art Gallery et de la Vancouver Opera Foundation.

Bruce Cooper (Ontario) a travaillé au Royaume-Uni et au Canada pour Gestion de placements TD et occupe actuellement le poste de chef de la direction de l’organisation, ainsi que celui de premier vice-président du Groupe Banque TD.

Paul Genest (Ontario) possède une vaste expérience dans les secteurs publics et privés. Il est aussi membre de l’Institut Brookfield pour l’innovation et l’entrepreneuriat de l’Université Ryerson. Avant de siéger au Conseil, M. Genest a passé des décennies au cœur de la démocratie canadienne et de la création de politiques, en tant que sous-ministre du Gouvernement de l’Ontario et directeur des politiques et de la recherche au sein du cabinet du premier ministre du Canada.

Bob Sutton (Alberta) est associé directeur chez Korn Ferry, un groupe-conseil pour les organisations. Il a consacré sa carrière à aider les organisations à atteindre leurs objectifs.

