MYPE ouvre une nouvelle agence sur Lyon

MYPE, société pionnière dans l’utilisation de Power BI en France, confirme sa croissance et lance sa stratégie d’implantation en région en annonçant l’ouverture d’une première agence sur Lyon.

Fondée en 2018, MYPE est une société de conseil et de formation spécialisée dans les technologies de traitement et d’analyse de données Microsoft, principalement Power BI, Excel VBA, Power Apps ou encore Power Automate. Unique sur le marché, la société réunit des experts reconnus qui délivrent au quotidien des prestations de consulting et de formation auprès des entreprises du middle market et des grands comptes. L’entreprise dispose également d’un grand nombre de certifications : Microsoft Power BI Partner, Partenaire de Pôle Emploi, Microsoft Certified Trainer, Microsoft Certified Data Analyst Associate, Microsoft MCSA, Datadock, Qualiopi et CPF.

Ce positionnement unique va permettre à MYPE de proposer aux entreprises de la région AURA une offre de formation de grande qualité, mise en œuvre par une équipe locale. Pour mener à bien cette mission, MYPE prévoit donc d’investir des ressources significatives pour mieux faire connaitre ses services aux acteurs économiques et les accompagner pas à pas dans leurs plans de formation autour de Power BI.

Augustin de la Fouchardière, Fondateur de MYPE « Nous sommes très fiers de nous implanter à Lyon, deuxième aire urbaine française et véritable pôle économique de première importance. Nous avons déjà animé plusieurs formations à Lyon depuis notre création, mais il devenait nécessaire d'établir une présence réelle sur l'agglomération lyonnaise, où la demande de formations et de projets sur Power BI est en forte croissance. Nous travaillons avec de nombreuses sociétés de la région lyonnaise telles que Adéquat Interim, Sakata Vegetables, mais aussi le cabinet BIPP Consulting ou encore l'ESN Talan. »