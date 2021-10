English Danish

Nasdaq Copenhagen

London Stock Exchange

Euronext Dublin

Other stakeholders

Date 11.10.2021

Share buy-back programme – week 40

The share buy-back programme runs from and including 1 October 2021 up to and including 25 January 2022. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 30 million under a share buy-back programme, see company announcement of 15 September 2021.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the share buy-back programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement



3,500



736.12



2,576,420 4 October 2021 3,900 744.24 2,902,536 5 October 2021 4,000 756.15 3,024,600 6 October 2021 4,200 769.54 3,232,068 7 October 2021 7,200 782.39 3,286,038 8 October 2021 4,000 779.83 3,119,320 Total under the current share buy-back programme



23,800



762.23



18,140,982 Bought back under share buy-back programme executed in the period 4 February 2021 – 29 July 2021







361,605







622.19







224,988,722 Bought back under share buy-back programme executed in the period 5 August 2021 – 28 September 2021











40,400











742.50











29,997,136 Total bought back 425,805 641.44 273,126,840

With the above transactions, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

425,805 shares under the share buy-back programmes corresponding to 1.5 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kinds regards,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 57 736 XCSE 20211004 9:02:32.426000 28 736 XCSE 20211004 9:02:32.426000 60 740 XCSE 20211004 9:19:20.701000 16 739 XCSE 20211004 9:26:21.492000 30 739 XCSE 20211004 9:26:21.492000 14 739 XCSE 20211004 9:26:21.492000 30 739 XCSE 20211004 9:26:21.492000 30 739 XCSE 20211004 9:26:21.492000 30 740 XCSE 20211004 9:34:07.643000 30 739 XCSE 20211004 9:46:49.959000 123 741 XCSE 20211004 9:52:48.263000 29 744 XCSE 20211004 10:06:20.707000 9 743 XCSE 20211004 10:19:28.699000 50 743 XCSE 20211004 10:19:28.699000 30 739 XCSE 20211004 10:27:20.595000 30 739 XCSE 20211004 10:27:20.595000 30 738 XCSE 20211004 10:31:22.722000 60 739 XCSE 20211004 10:46:35.588000 85 740 XCSE 20211004 10:56:51.165000 48 740 XCSE 20211004 10:56:51.187000 143 744 XCSE 20211004 11:14:31.166000 16 741 XCSE 20211004 11:21:54.633000 29 744 XCSE 20211004 11:28:48.007000 28 741 XCSE 20211004 11:34:51.721000 113 741 XCSE 20211004 11:34:51.721000 44 745 XCSE 20211004 12:14:15.328000 167 745 XCSE 20211004 12:14:15.328000 28 745 XCSE 20211004 12:16:26.447000 118 745 XCSE 20211004 12:19:48.055000 3 744 XCSE 20211004 12:21:09.125000 26 744 XCSE 20211004 12:21:09.125000 7 745 XCSE 20211004 13:03:56.183000 79 745 XCSE 20211004 13:03:56.183000 3 743 XCSE 20211004 13:05:50.871000 2 743 XCSE 20211004 13:05:56.031000 2 743 XCSE 20211004 13:08:50.917000 3 743 XCSE 20211004 13:09:50.933000 3 743 XCSE 20211004 13:10:50.950000 2 743 XCSE 20211004 13:11:51.965000 3 743 XCSE 20211004 13:12:51.984000 2 743 XCSE 20211004 13:13:51.999000 3 743 XCSE 20211004 13:14:53.018000 35 743 XCSE 20211004 13:14:53.703000 4 743 XCSE 20211004 13:14:53.703000 3 743 XCSE 20211004 13:14:53.703000 3 743 XCSE 20211004 13:14:53.703000 28 743 XCSE 20211004 13:14:53.703000 9 743 XCSE 20211004 13:14:53.703000 3 743 XCSE 20211004 13:14:53.703000 31 742 XCSE 20211004 13:18:27.290000 30 742 XCSE 20211004 13:18:27.290000 30 742 XCSE 20211004 13:18:27.290000 41 745 XCSE 20211004 13:39:05.781000 42 743 XCSE 20211004 13:46:02.609000 15 743 XCSE 20211004 13:46:02.609000 4 743 XCSE 20211004 13:46:02.609000 30 743 XCSE 20211004 13:46:02.609000 149 741 XCSE 20211004 13:59:12.640000 30 741 XCSE 20211004 13:59:12.640000 46 743 XCSE 20211004 14:02:20.553000 10 743 XCSE 20211004 14:03:55.817000 138 743 XCSE 20211004 14:03:55.817000 36 743 XCSE 20211004 14:03:55.841000 46 747 XCSE 20211004 15:24:43.817000 50 747 XCSE 20211004 15:24:43.818000 46 747 XCSE 20211004 15:24:43.818000 15 748 XCSE 20211004 15:35:27.147000 9 749 XCSE 20211004 15:38:04.137000 60 749 XCSE 20211004 15:38:14.163000 33 749 XCSE 20211004 15:38:24.189000 28 749 XCSE 20211004 15:40:17.957000 30 749 XCSE 20211004 15:42:12.550000 2 749 XCSE 20211004 15:44:14.462000 12 749 XCSE 20211004 15:44:14.462000 12 749 XCSE 20211004 15:44:14.462000 3 749 XCSE 20211004 15:44:14.462000 10 749 XCSE 20211004 15:46:06.928000 19 749 XCSE 20211004 15:46:06.928000 39 749 XCSE 20211004 15:50:28.171000 84 749 XCSE 20211004 15:50:28.171000 31 749 XCSE 20211004 15:50:28.171000 51 749 XCSE 20211004 15:50:28.194000 19 749 XCSE 20211004 15:50:28.194000 44 751 XCSE 20211004 16:00:51.744000 14 751 XCSE 20211004 16:00:51.744000 31 748 XCSE 20211004 16:19:15.336000 26 748 XCSE 20211004 16:20:44.095000 23 748 XCSE 20211004 16:20:44.095000 8 748 XCSE 20211004 16:20:44.155000 29 747 XCSE 20211004 16:23:14.751000 28 747 XCSE 20211004 16:23:14.751000 12 747 XCSE 20211004 16:23:14.751000 17 747 XCSE 20211004 16:23:14.751000 5 747 XCSE 20211004 16:30:04.673000 28 747 XCSE 20211004 16:30:04.673000 50 747 XCSE 20211004 16:30:04.692000 38 747 XCSE 20211004 16:30:04.692000 25 746 XCSE 20211004 16:35:10.651000 30 746 XCSE 20211004 16:35:10.651000 5 746 XCSE 20211004 16:35:10.651000 30 746 XCSE 20211004 16:35:10.651000 30 746 XCSE 20211004 16:35:10.651000 17 746 XCSE 20211004 16:35:10.651000 13 746 XCSE 20211004 16:35:10.651000 31 746 XCSE 20211004 16:35:10.673000 60 746 XCSE 20211004 16:35:10.673000 52 747 XCSE 20211004 16:35:10.673000 60 747 XCSE 20211004 16:44:23.294000 235 747 XCSE 20211004 16:45:00.070094 60 747 XCSE 20211005 9:02:11.691000 30 747 XCSE 20211005 9:06:02.787000 23 747 XCSE 20211005 9:06:02.787000 7 747 XCSE 20211005 9:06:02.787000 87 749 XCSE 20211005 9:14:53.070000 4 749 XCSE 20211005 9:14:53.070000 57 747 XCSE 20211005 9:19:26.455000 30 746 XCSE 20211005 9:22:43.130000 4 747 XCSE 20211005 9:27:01.327000 9 747 XCSE 20211005 9:27:01.364000 7 747 XCSE 20211005 9:27:04.817000 4 747 XCSE 20211005 9:27:28.881000 4 747 XCSE 20211005 9:27:52.798000 21 747 XCSE 20211005 9:30:13.886000 10 747 XCSE 20211005 9:30:13.886000 18 746 XCSE 20211005 9:35:23.320000 13 746 XCSE 20211005 9:35:23.320000 31 746 XCSE 20211005 9:35:23.320000 4 745 XCSE 20211005 9:39:02.480000 25 745 XCSE 20211005 9:39:02.480000 49 744 XCSE 20211005 9:48:54.037000 29 744 XCSE 20211005 9:52:55.591000 27 744 XCSE 20211005 9:52:55.591000 1 744 XCSE 20211005 9:52:55.608000 1 743 XCSE 20211005 9:53:24.261000 29 743 XCSE 20211005 9:59:54.701000 93 746 XCSE 20211005 10:25:22.584000 47 750 XCSE 20211005 10:39:29.784000 30 750 XCSE 20211005 10:44:35.513000 29 750 XCSE 20211005 10:49:51.901000 60 748 XCSE 20211005 10:53:05.627000 3 748 XCSE 20211005 10:53:05.627000 29 748 XCSE 20211005 10:53:05.627000 115 752 XCSE 20211005 11:49:48.108000 8 754 XCSE 20211005 12:10:49.040000 2 754 XCSE 20211005 12:10:49.040000 10 754 XCSE 20211005 12:10:49.040000 28 754 XCSE 20211005 12:16:53.096000 45 755 XCSE 20211005 12:31:06.860000 40 755 XCSE 20211005 12:31:06.860000 31 756 XCSE 20211005 13:05:49.631000 31 756 XCSE 20211005 13:05:49.631000 40 757 XCSE 20211005 13:21:27.305000 29 758 XCSE 20211005 13:33:16.301000 87 758 XCSE 20211005 13:33:16.301000 29 758 XCSE 20211005 13:33:16.301000 28 759 XCSE 20211005 13:40:28.557000 13 759 XCSE 20211005 13:42:33.466000 5 759 XCSE 20211005 13:42:33.466000 84 759 XCSE 20211005 13:42:33.466000 17 759 XCSE 20211005 13:42:33.466000 16 760 XCSE 20211005 14:06:41.012000 28 760 XCSE 20211005 14:12:16.404000 24 758 XCSE 20211005 14:16:52.849000 6 758 XCSE 20211005 14:16:52.849000 29 758 XCSE 20211005 14:16:52.849000 24 758 XCSE 20211005 14:16:52.849000 30 758 XCSE 20211005 14:16:52.849000 4 758 XCSE 20211005 14:16:52.849000 29 758 XCSE 20211005 14:16:52.849000 11 759 XCSE 20211005 14:37:46.366000 5 759 XCSE 20211005 14:37:46.366000 20 759 XCSE 20211005 14:37:46.366000 52 759 XCSE 20211005 14:37:46.366000 60 759 XCSE 20211005 14:37:46.366000 21 759 XCSE 20211005 14:37:46.366000 50 759 XCSE 20211005 14:40:49.038000 28 760 XCSE 20211005 14:54:33.034000 85 758 XCSE 20211005 15:05:55.022000 45 760 XCSE 20211005 15:08:19.390000 124 760 XCSE 20211005 15:08:19.390000 39 758 XCSE 20211005 15:37:20.725638 21 758 XCSE 20211005 15:37:20.725638 93 758 XCSE 20211005 15:37:20.725638 18 758 XCSE 20211005 15:37:20.725638 15 758 XCSE 20211005 15:37:20.725638 214 758 XCSE 20211005 15:37:20.725671 799 760 XCSE 20211005 15:57:58.141144 13 760 XCSE 20211005 15:57:58.141144 50 760 XCSE 20211005 15:57:58.141144 32 760 XCSE 20211005 15:57:58.141144 60 760 XCSE 20211005 15:57:58.141144 28 760 XCSE 20211005 15:57:58.141144 410 760 XCSE 20211005 15:57:58.141178 50 765 XCSE 20211006 9:19:26.846998 50 765 XCSE 20211006 9:19:26.847041 50 765 XCSE 20211006 9:19:26.864517 50 765 XCSE 20211006 9:21:22.171336 50 765 XCSE 20211006 9:21:22.171389 50 765 XCSE 20211006 9:35:20.188729 17 765 XCSE 20211006 9:38:18.653560 33 765 XCSE 20211006 9:38:18.653588 62 765 XCSE 20211006 9:38:18.653592 10 765 XCSE 20211006 9:38:18.653612 13 765 XCSE 20211006 9:38:18.653616 58 765 XCSE 20211006 9:38:18.653629 2 765 XCSE 20211006 10:05:12.074136 78 765 XCSE 20211006 10:05:12.092550 80 765 XCSE 20211006 10:26:24.310750 80 765 XCSE 20211006 10:48:51.949637 167 765 XCSE 20211006 10:48:51.949637 23 763 XCSE 20211006 11:10:22.294629 27 763 XCSE 20211006 11:10:22.294666 29 763 XCSE 20211006 11:10:22.294676 26 763 XCSE 20211006 11:10:22.294709 31 763 XCSE 20211006 11:10:22.294711 29 763 XCSE 20211006 11:10:22.294725 90 763 XCSE 20211006 11:10:22.294758 50 763 XCSE 20211006 11:10:22.294758 26 763 XCSE 20211006 11:10:22.298345 24 763 XCSE 20211006 11:10:22.315197 5 763 XCSE 20211006 11:18:35.192663 45 763 XCSE 20211006 11:18:35.212999 50 763 XCSE 20211006 11:20:42.446999 9 763 XCSE 20211006 11:21:10.520217 36 763 XCSE 20211006 11:21:10.520251 50 760 XCSE 20211006 11:37:54.640344 35 760 XCSE 20211006 11:40:09.817610 60 765 XCSE 20211006 12:20:25.002635 45 765 XCSE 20211006 12:20:25.002635 12 765 XCSE 20211006 12:20:25.002635 83 765 XCSE 20211006 12:20:25.002670 46 772 XCSE 20211006 15:18:27.901959 4 772 XCSE 20211006 15:18:27.901991 50 772 XCSE 20211006 15:23:24.795545 50 772 XCSE 20211006 15:23:44.145822 290 772 XCSE 20211006 15:23:44.145822 4 772 XCSE 20211006 15:23:49.394022 8 774 XCSE 20211006 15:38:10.795941 52 774 XCSE 20211006 15:38:10.795967 4 774 XCSE 20211006 15:38:10.795973 3 774 XCSE 20211006 15:38:10.795997 44 774 XCSE 20211006 15:38:36.163305 16 774 XCSE 20211006 15:38:36.163338 17 774 XCSE 20211006 15:42:44.964409 8 774 XCSE 20211006 15:42:44.964452 35 774 XCSE 20211006 15:42:44.964517 25 774 XCSE 20211006 15:42:44.964517 60 774 XCSE 20211006 15:42:44.964573 60 774 XCSE 20211006 15:42:44.997395 8 776 XCSE 20211006 15:51:42.265060 65 776 XCSE 20211006 15:51:42.265060 13 776 XCSE 20211006 15:51:42.265060 17 776 XCSE 20211006 15:51:42.265060 35 776 XCSE 20211006 15:51:42.265060 31 776 XCSE 20211006 15:51:42.265060 60 776 XCSE 20211006 15:51:42.265060 37 776 XCSE 20211006 15:51:42.265120 34 776 XCSE 20211006 15:51:42.265135 3 774 XCSE 20211006 15:55:37.011448 15 774 XCSE 20211006 15:55:37.011490 42 774 XCSE 20211006 15:55:37.011525 15 774 XCSE 20211006 15:55:37.011525 60 774 XCSE 20211006 15:55:37.011596 60 774 XCSE 20211006 15:55:37.029129 15 774 XCSE 20211006 15:55:37.029129 43 774 XCSE 20211006 15:55:37.030706 13 774 XCSE 20211006 15:55:37.030750 4 774 XCSE 20211006 15:55:37.031946 56 774 XCSE 20211006 15:55:37.031946 24 774 XCSE 20211006 15:58:00.859036 2 774 XCSE 20211006 15:59:30.343948 34 774 XCSE 20211006 15:59:30.343979 60 774 XCSE 20211006 16:00:16.957494 42 774 XCSE 20211006 16:00:16.957494 5 774 XCSE 20211006 16:00:16.976654 3 774 XCSE 20211006 16:00:16.976696 1 774 XCSE 20211006 16:00:17.046560 42 774 XCSE 20211006 16:00:17.060001 47 771 XCSE 20211006 16:09:36.279944 50 772 XCSE 20211006 16:24:37.500886 803 772 XCSE 20211006 16:24:37.500886 8 775 XCSE 20211007 9:21:06.016000 28 775 XCSE 20211007 9:21:06.016000 49 775 XCSE 20211007 9:21:06.016000 997 780 XCSE 20211007 10:21:18.079689 1 780 XCSE 20211007 10:21:18.079689 13 780 XCSE 20211007 10:21:18.079689 60 780 XCSE 20211007 10:21:18.079689 4 780 XCSE 20211007 10:21:18.079689 125 780 XCSE 20211007 10:21:18.079721 50 780 XCSE 20211007 12:22:24.179734 50 780 XCSE 20211007 12:30:15.226639 2 780 XCSE 20211007 12:48:00.452716 26 780 XCSE 20211007 12:51:00.360913 22 780 XCSE 20211007 12:51:36.667528 50 785 XCSE 20211007 13:40:31.198721 350 785 XCSE 20211007 13:40:31.198721 50 785 XCSE 20211007 14:11:54.182677 17 785 XCSE 20211007 14:31:07.692724 33 785 XCSE 20211007 15:21:08.519634 58 780 XCSE 20211007 16:07:38.643466 50 780 XCSE 20211007 16:07:38.643466 33 781 XCSE 20211007 16:22:07.951916 17 781 XCSE 20211007 16:22:13.105401 4 781 XCSE 20211007 16:22:13.105401 23 781 XCSE 20211007 16:22:13.122673 10 781 XCSE 20211007 16:22:48.564552 17 781 XCSE 20211007 16:23:03.575760 14 781 XCSE 20211007 16:23:03.575760 17 781 XCSE 20211007 16:23:03.578640 16 781 XCSE 20211007 16:23:03.597106 17 781 XCSE 20211007 16:23:44.489301 2 781 XCSE 20211007 16:23:44.493065 10 781 XCSE 20211007 16:23:44.493095 38 781 XCSE 20211007 16:26:18.526184 60 784 XCSE 20211007 16:39:40.284099 1 784 XCSE 20211007 16:39:40.284099 50 784 XCSE 20211007 16:39:40.284226 50 784 XCSE 20211007 16:39:40.301860 50 784 XCSE 20211007 16:39:40.301980 50 784 XCSE 20211007 16:39:40.302441 45 784 XCSE 20211007 16:39:40.302557 5 784 XCSE 20211007 16:39:40.302585 50 784 XCSE 20211007 16:39:40.304468 50 784 XCSE 20211007 16:39:42.385119 93 784 XCSE 20211007 16:39:42.385131 50 784 XCSE 20211007 16:39:42.385223 160 784 XCSE 20211007 16:39:42.385223 17 784 XCSE 20211007 16:39:42.406059 2 784 XCSE 20211007 16:40:01.616278 31 784 XCSE 20211007 16:40:01.616307 50 784 XCSE 20211007 16:40:01.636526 4 784 XCSE 20211007 16:40:01.636526 3 784 XCSE 20211007 16:40:33.350315 47 784 XCSE 20211007 16:40:33.350346 28 784 XCSE 20211007 16:41:01.041959 22 784 XCSE 20211007 16:41:01.041992 12 784 XCSE 20211007 16:41:12.688479 38 784 XCSE 20211007 16:41:12.688511 9 784 XCSE 20211007 16:41:12.730166 41 784 XCSE 20211007 16:41:12.730241 50 784 XCSE 20211007 16:44:13.894586 249 784 XCSE 20211007 16:44:13.894586 20 784 XCSE 20211007 16:44:34.104502 50 784 XCSE 20211007 16:44:34.104502 5 784 XCSE 20211007 16:44:34.121773 45 784 XCSE 20211007 16:44:34.121802 30 784 XCSE 20211007 16:44:34.123836 20 784 XCSE 20211007 16:44:34.142081 30 784 XCSE 20211007 16:44:34.142081 45 784 XCSE 20211007 16:45:33.747666 5 784 XCSE 20211007 16:45:33.747697 13 784 XCSE 20211007 16:45:33.747752 50 784 XCSE 20211007 16:45:39.251855 50 784 XCSE 20211007 16:48:12.653010 259 784 XCSE 20211007 16:48:12.653010 15 784 XCSE 20211008 9:19:15.274367 7 784 XCSE 20211008 9:19:15.274617 8 784 XCSE 20211008 9:19:15.339776 15 784 XCSE 20211008 9:19:27.830476 90 784 XCSE 20211008 9:20:32.950207 15 784 XCSE 20211008 9:20:32.950207 15 784 XCSE 20211008 9:20:37.978602 35 784 XCSE 20211008 9:20:37.978602 50 785 XCSE 20211008 9:29:17.409143 750 785 XCSE 20211008 9:29:17.409143 50 784 XCSE 20211008 10:40:59.420274 39 784 XCSE 20211008 10:40:59.420336 1 784 XCSE 20211008 10:40:59.420359 49 784 XCSE 20211008 10:40:59.437339 17 784 XCSE 20211008 10:53:36.606938 9 784 XCSE 20211008 10:53:40.788676 4 784 XCSE 20211008 10:53:50.556124 5 784 XCSE 20211008 10:53:51.638770 15 784 XCSE 20211008 10:53:56.649306 4 784 XCSE 20211008 10:54:00.599638 30 784 XCSE 20211008 10:54:58.746340 16 784 XCSE 20211008 10:54:58.746347 20 784 XCSE 20211008 10:54:58.746382 170 784 XCSE 20211008 10:54:58.746416 20 784 XCSE 20211008 10:54:58.746423 50 784 XCSE 20211008 10:54:58.768201 1 784 XCSE 20211008 10:54:58.796247 22 781 XCSE 20211008 11:19:07.876142 12 781 XCSE 20211008 11:19:07.876176 16 781 XCSE 20211008 11:19:07.876212 50 781 XCSE 20211008 11:19:07.876239 50 781 XCSE 20211008 11:19:07.893664 70 781 XCSE 20211008 11:19:07.893664 42 781 XCSE 20211008 11:19:08.154845 8 781 XCSE 20211008 11:23:02.535813 50 781 XCSE 20211008 11:23:02.542156 41 781 XCSE 20211008 11:23:05.473255 50 781 XCSE 20211008 11:23:05.473255 6 781 XCSE 20211008 11:23:05.496587 44 781 XCSE 20211008 11:23:15.311310 39 781 XCSE 20211008 11:31:49.544881 33 778 XCSE 20211008 12:22:02.452267 17 778 XCSE 20211008 12:22:02.452300 17 778 XCSE 20211008 12:22:02.452365 25 778 XCSE 20211008 12:22:08.051122 25 778 XCSE 20211008 12:22:08.051153 60 778 XCSE 20211008 12:22:08.051187 25 778 XCSE 20211008 12:22:08.051213 50 778 XCSE 20211008 12:22:08.072056 50 778 XCSE 20211008 12:23:02.739137 34 778 XCSE 20211008 12:25:12.469743 16 778 XCSE 20211008 12:38:52.879428 71 778 XCSE 20211008 12:38:52.879428 50 778 XCSE 20211008 12:45:47.605579 20 778 XCSE 20211008 12:45:47.605579 7 778 XCSE 20211008 12:45:47.623419 250 779 XCSE 20211008 13:26:55.425470 50 779 XCSE 20211008 13:26:55.425470 300 776 XCSE 20211008 13:39:14.193843 7 776 XCSE 20211008 14:29:28.041000 30 776 XCSE 20211008 14:29:28.041000 23 776 XCSE 20211008 14:29:28.041000 28 773 XCSE 20211008 14:35:51.256000 27 773 XCSE 20211008 14:41:36.364000 29 774 XCSE 20211008 14:44:11.017000 25 772 XCSE 20211008 14:48:30.617000 3 772 XCSE 20211008 14:48:30.617000 29 771 XCSE 20211008 14:51:59.098000 28 776 XCSE 20211008 15:06:20.240000 1 776 XCSE 20211008 15:06:20.240000 29 774 XCSE 20211008 15:08:33.559000 27 773 XCSE 20211008 15:21:41.698000 27 773 XCSE 20211008 15:24:52.885000 1 773 XCSE 20211008 15:24:52.885000 2 773 XCSE 20211008 15:25:09.642000 13 773 XCSE 20211008 15:25:09.642000 1 773 XCSE 20211008 15:34:48.680000 29 773 XCSE 20211008 15:34:48.680000 29 773 XCSE 20211008 15:34:48.680000 28 773 XCSE 20211008 15:34:48.680000 29 773 XCSE 20211008 15:34:48.680000 60 773 XCSE 20211008 15:34:48.705000 29 773 XCSE 20211008 15:50:27.233000 29 773 XCSE 20211008 15:50:27.233000 28 772 XCSE 20211008 15:53:22.057000 29 774 XCSE 20211008 16:00:59.860000 25 775 XCSE 20211008 16:05:06.671000 4 775 XCSE 20211008 16:05:06.671000 26 774 XCSE 20211008 16:07:08.228000 3 774 XCSE 20211008 16:07:08.228000 12 775 XCSE 20211008 16:11:06.630000 15 775 XCSE 20211008 16:11:06.630000 58 776 XCSE 20211008 16:14:03.095000 28 775 XCSE 20211008 16:17:03.158000 26 774 XCSE 20211008 16:22:02.530000 2 774 XCSE 20211008 16:22:02.530000 28 775 XCSE 20211008 16:27:06.713000 24 775 XCSE 20211008 16:27:24.139000 28 775 XCSE 20211008 16:29:50.880000 1 775 XCSE 20211008 16:29:50.880000

Attachment