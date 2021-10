Tryg A/S – Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2021

English Danish

Trygs bestyrelse har i dag godkendt delårsrapporten for 1.-3. kvartal 2021.



Tryg havde en præmievækst på 5,9% i 3. kvartal primært drevet af en fortsat positiv udvikling i privat- og erhvervområdet. Forsikringsteknisk resultat udgjorde 988 mio. DKK (980 mio. DKK) positivt påvirket af en forbedring i den underliggende skadesudvikling samt Alka-synergier, hvilket modsvarede et højere antal vejrrelaterede skader. Den underliggende erstatningsprocent blev forbedret med 0,8% for Tryg som helhed, mens den var uændret for privatområdet, og i begge tilfælde eksklusive påvirkning fra COVID-19. Trygs hovedfokus er på kerneforretningen. Dette kvartal er det første kvartal hvor Codan Norge og Trygg-Hansa indgår fuldt konsolideretmed et forsikringsteknisk resultat på 519 mio. DKK trods en stor vejrbegivenhed i Gävle, Sverige, på 149 mio. DKK samtidig med en flot præmievækst på 5%. Det samlede resultat efter skat på 457 mio. DKK fra Codan Norge og Trygg-Hansa indgår i investeringsafkastet. I 3. kvartal opnåede vi 28 mio. DKK relateret til RSA synergier. Det samlede investeringsafkast udgjorde 481 mio. DKK for kvartalet inklusive Trygs ‘stand-alone’ investeringsresultat på 24 mio. DKK (237 mio. DKK) og førnævnte resultat på 457 mio. DKK for Codan Norge og Trygg-Hansa. Det samlede resultat før skat udgjorde 1.201 mio. DKK. Solvensratio udgjorde 179 og heri inkluderet resultatet for 3. kvartal og udbyttet for 3. kvartal på 1,07 per aktie eller cirka 700 mio. DKK.

Finansielle højdepunkter 3. kvartal 2021

• Præmievækst på 5,9% (4,9% i 3. kvartal 2020)

• Forsikringsteknisk resultat på 988 mio. DKK (980 mio. DKK) drevet af fortsat positiv udvikling i kerneforretningen og Alka-synergier

• Combined ratio på 83,8 (82,7)

• Underliggende erstatningsprocent forbedret 0,8 pp. i Tryg-koncernen og uændret i Privat

• Vejrskader på 2,4% (1,1%) og storskader på 0,7% (1,6%)

• Omkostningsprocent på 14,1 (14,1)

• Investeringsafkast af Trygs stand-alone portefølje på 24 mio. DKK (237 mio. DKK)

• Indkomst fra RSA Scandinavia på 457 mio. DKK (0 mio. DKK)

• Samlet investeringsafkast på 481 mio. DKK (237 mio. DKK)

• RSA relaterede synergier på 28 mio. DKK

• Resultat før skat på 1.201 mio. DKK (1.150 mio. DKK)

• Udbytte på 1,07 DKK per aktie og solvensratio på 179



Finansielle højdepunkter 1.-3. kvartal 2021

• Præmievækst på 5,6% (6,9% i 1.-3. kvartal 2020)

• Forsikringsteknisk resultat på 2.883 mio. DKK (2.715 mio. DKK)

• Combined ratio på 83,9 (83,9)

• Vejrskader på 1,8% (1,3%) og storskader på 1,5% (1,8%)

• Omkostningsprocent på 14,1 (14,2)

• Investeringsafkast af Tryg’s stand-alone portefølje på 464 mio. DKK (-202 mio. DKK)

• Indkomst fra RSA Scandinavia på 638 mio. DKK (0 mio. DKK)

• Samlet investeringsafkast på 67 mio. DKK (-202 mio. DKK)

• Resultat før skat på 2.497 mio. DKK (2.318 mio. DKK)

• Udbytte på 3,21 DKK (1,07 DKK udbetalt i april, 1,07 DKK udbetalt i juli og 1,07 DKK udbetales den 15. oktober)

Kundemål og højdepunkter 3. kvartal 2021

• Kundetilfredshedsscore på 85 (83 i 3. kvartal 2020)

• TryghedsGruppen har besluttet at udbetale medlemsbonus for 6. år i træk. Bonussen for 2021 er på cirka 700 mio. DKK, svarende til 5% af det, kunderne betalte for deres forsikringer i 2020

Koncernchef Morten Hübbe udtaler:

Tryg havde en positiv præmievækst på 5,9% (7,1% eksklusive bonus- og præmierabat), som primært kan tilskrives privatområdet med en vækst på 7,6% (9,5% eksklusive bonus- og præmierabat) og erhvervområdet med en vækst på 6,2%, hvor antallet af SMV-kunder fortsat stiger. Det forsikringstekniske resultat på 988 mio. DKK blev opnået gennem den nævnte præmievækst, fortsat opnåelse af Alka-synergier, men var også påvirket af mere end en fordobling af skader relateret til mange lokale skybrud i Danmark.



For første gang rapporterer vi et kvartal med den fulde indtjening fra Trygg-Hansa og Codan Norge. Et godt forsikringsteknisk resultat på 519 mio. DKK blev rapporteret på trods af den store vejrbegivenhed i Gävle, Sverige som påvirkede resultatet med 149 mio. DKK. Der blev registeret næsten 900 skader relateret til skybruddet, hvoraf næsten 50% blev anmeldt online.



For 6. år i træk har TryghedsGruppen meddelt at der udbetales medlemsbonus, som bliver udbetalt til kunder i Tryg og Alka i dag. Medlemsbonussen udgør ca. 700 mio. DKK, svarende til 5% af kundernes præmieindbetalinger i 2020, og skal ses i sammenhæng med Trygs udbytte til aktionærerne

