UPM-Kymmene Oyj Pörssitiedote (Sisäpiiritieto) 12.10.2021 klo 13:40

Euroopan komissio tekee ennalta ilmoittamatonta tarkastusta UPM:n toimitiloissa

Euroopan komission kilpailuviranomainen on aloittanut tänään ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen UPM:n toimitiloissa. Komissio on ilmaissut huolensa siitä, että tarkastuksen kohteena olevat sellumarkkinoilla toimivat yhtiöt ovat saattaneet rikkoa EU:n kilpailuoikeussääntöjä, jotka koskevat kartellien ja kilpailun rajoittamista koskevien käytäntöjen estämistä. Asiaa koskeva komission lehdistötiedote on tämän tiedotteen liitteenä.

UPM:llä ei tässä vaiheessa ole tietoa tarkastuksen lopputuloksesta. UPM tukee komissiota sen tutkinnassa, eikä voi kommentoida käynnissä olevaa tutkintaa.

UPM-Kymmene Oyj

Pirkko Harrela

Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet

ma-pe klo 9-16

puh. 040 588 3284

media@upm.com

