Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 13 oktober 2021 – 7am CET

Omzet Fagron groeit 5,4% naar € 142,4 miljoen

Kernpunten Q3 2021

Omzet stijgt met 5,4% naar € 142,4 miljoen (+4,6% tegen constante wisselkoersen)

Sterke omzetgroei in Latijns en Noord Amerika

Omzetdaling in EMEA door een combinatie van factoren

Fagron verwacht voor geheel 2021 omzetgroei met een REBITDA aan de onderkant van de bandbreedte van tussen de € 118 miljoen en € 124 miljoen

Fagron organiseert Capital Markets Day in Q1 2022





Rafael Padilla, CEO van Fagron: “De 5,4% omzetgroei van Fagron in het derde kwartaal van 2021 is de resultante van goede ontwikkelingen in zowel Latijns als Noord Amerika en een daling van de omzet in EMEA als gevolg van een aantal factoren.

De omzet van EMEA daalde dit kwartaal met 7,8%. Bij Compounding Services was de omzetdaling vooral het gevolg van de registraties van niet-steriele bereidingen door andere partijen in 2020. Bij Brands en Essentials werd de omzetdaling veroorzaakt door een combinatie van het wegvallen van de vraag naar COVID-19 gerelateerde producten, traag herstel van de planbare zorg en doktersbezoeken, druk op de supply chain als gevolg van de Coronapandemie en enige vertraging bij de ingebruikname van de herverpakkingsfaciliteit in Polen.

Latijns Amerika liet een omzetgroei zien van 13,3%. Ondanks de volatiele marktomgeving blijft onze concurrentiepositie verbeteren. Met onze focus op preventie zijn we in deze regio goed gepositioneerd om te profiteren van de toegenomen vraag naar producten ter verbetering van de levensstijl.

In Noord Amerika zette de sterke omzetgroei door in het derde kwartaal met 20,7%, vooral dankzij de goede resultaten van Compounding Services. Bij Fagron Sterile Services werpen de uitbreiding van het productaanbod en het afsluiten van nieuwe contracten hun vruchten af en liggen we op koers om de omzetdoelstelling te realiseren.

Door de wereldwijde vaccinatieprogramma’s verwachten we dat de markten waarin we actief zijn zich verder zullen normaliseren. Op welk tempo dat zal gebeuren is echter mede afhankelijk van de ontwikkeling van de Coronapandemie en de gevolgen daarvan voor Fagron. Met onze aandachtsgebieden zijn we goed gepositioneerd om te profiteren van de toegenomen focus op preventie en een gezonde levensstijl. Verder blijven we actief kijken naar acquisitiemogelijkheden, met name in EMEA en Noord Amerika.

Op basis van het bovenstaande verwachten we voor geheel 2021 omzetgroei te realiseren met een REBITDA aan de onderkant van de bandbreedte van tussen de € 118 miljoen en € 124 miljoen.

Tijdens de Capital Markets Day, die we in het eerste kwartaal van 2022 organiseren, zullen we een strategische update geven en middellange termijn doelstellingen presenteren voor onze drie regio’s en Fagron als geheel.”

