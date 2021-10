Nasdaq Copenhagen

Anmodning om suspension i enkelt afdeling under Investeringsforeningen Danske Invest

Grundet dårligt vejr i dag d. 13. oktober og lokal børslukkedag d. 14. oktober i det underliggende marked anmodes om suspension i enkelt afdeling under Investeringsforeningen Danske Invest for de 2 dage.

Den berørte afdeling vises i skemaet nedenfor.

Investeringsforeningen Danske Invest:

Afdeling ISIN-kode OMX Identifikation Kina, klasse DKK d DK0010295336 DKIKI

Med venlig hilsen



DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting

Head of Fund Products