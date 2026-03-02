Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1007 København K
Anmodning om suspension i enkelt afdeling under Investeringsforeningen Danske Invest
På grund af usikkerhed om beregningen af indre værdi, anmodes om midlertidig suspension af nedenstående afdeling, indtil situationen er afklaret.
Den berørte afdeling/andelsklasse vises i skemaet nedenfor.
Investeringsforeningen Danske Invest:
|Afdeling/andelsklasse
|ISIN-kode
|OMX Identifikation
|Defence & Security - Accumulating, DKK
|DK0064194963
|DKIDSADKK
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Peter Bernstorn
Head of Fund Manufacturing