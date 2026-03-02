Anmodning om suspension i enkelt afdeling under Investeringsforeningen Danske Invest

Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Anmodning om suspension i enkelt afdeling under Investeringsforeningen Danske Invest

På grund af usikkerhed om beregningen af indre værdi, anmodes om midlertidig suspension af nedenstående afdeling, indtil situationen er afklaret.

Den berørte afdeling/andelsklasse vises i skemaet nedenfor.

Investeringsforeningen Danske Invest:

Afdeling/andelsklasseISIN-kode OMX Identifikation
Defence & Security - Accumulating, DKKDK0064194963DKIDSADKK

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Peter Bernstorn

Head of Fund Manufacturing


