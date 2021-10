Atos positionné leader des solutions et services de cybersécurité dans le rapport ISG Provider Lens™ pour la France

Paris, France – Le 13 octobre 2021 – Atos annonce avoir été nommé « leader » par le rapport Provider Lens™ « Solutions et services de cybersécurité » d’ISG, société de recherche et de conseil en technologie de premier plan, pour la France. Atos est positionné leader des quadrants de gestion des identités et des accès (IAM, Identity and Access Management), services de sécurité managés, services techniques de sécurité et services stratégiques de sécurité.

Le rapport souligne que le portefeuille complet d’Atos va bien au-delà des services traditionnels de conseil en cybersécurité pour offrir une véritable expertise dans les technologies IoT avancées, le big data, ou encore l’intelligence artificielle (IA). L’approche d’Atos aide les clients à comprendre les implications des cybercrimes et de la confidentialité des données sur les dernières tendances technologiques telles que les villes et usines connectées, les nouvelles solutions du monde de la santé ou encore les véhicules intelligents.

Atos est reconnu pour sa plateforme complète de services basée sur l’IA qui comprend notamment des centres de sécurité (SOC, Security Operations Center) prescriptifs de nouvelle génération, afin d’assurer la sécurité de grandes organisations en France. Le rapport d’ISG indique également qu’Atos est en mesure de planifier, concevoir et déployer des solutions technologiques pour mettre à disposition des outils de cybersécurité avancés dédiés à la protection, à l’analyse des menaces, à la défense et à la conformité.

ISG décrit par ailleurs Evidian, la gamme de solutions IAM d’Atos, comme une offre aux fonctionnalités complètes, conçue dans le strict respect des réglementations européennes – ce qui fait d’elle une option IAM judicieuse pour les clients évoluant sur le sol français.

« Atos a toutes les cartes en main pour gérer les complexités liées à la transformation numérique des organisations. Le Groupe n’a de cesse de renforcer ses partenariats et de développer conjointement de nouvelles solutions pour améliorer l’efficacité de ses produits », déclare Benoit Scheuber, auteur du rapport et analyste chez ISG. « Atos s’attelle à la mise en place d’une approche orientée sécurité au sein des entreprises, un thème central pour la transformation numérique de ses clients. »

« Nous nous donnons pour objectif de développer de manière continue notre savoir-faire et compétences dans le domaine de la cybersécurité afin de répondre aux besoins de nos clients, alors que ceux-ci sont en constante évolution. » commente Chris Moret, SVP, responsable des activités big data et cybersécurité, Europe du Sud, Atos. « Nous sommes fiers d’avoir été reconnus comme leaders des services et solutions de sécurité par ISG en France. Ce rapport prouve une nouvelle fois que nos activités couvrent l’ensemble des aspects liés à la cybersécurité et que nous plaçons l’innovation au cœur de notre approche. »

Atos a récemment annoncé l’intégration de nouveautés majeures au sein de son portefeuille de services de cybersécurité avec le lancement du premier service managé de Détection et Réponse (MDR, Managed Detection and Response) neutre en carbone et la création d’une version « données souveraines » de son offre MDR.

Atos est un leader international de la cybersécurité et réunit une équipe de plus de 6 000 spécialistes en sécurité ainsi qu’un réseau mondial de 15 SOC fonctionnant 24/7.

Rendez-vous sur ce site pour télécharger l’intégralité du rapport : https://atos.net/en/lp/atos-leader-en-cybersecurite-pour-la-france-rapport-isg

