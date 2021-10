CIRA s’associe à ScamAdviser pour mettre en garde les cyberacheteurs contre d’éventuels sites frauduleux

English French

OTTAWA, 13 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La hausse des achats en ligne observée depuis le début de la pandémie se traduit également par une plus grande exposition des Canadiens aux arnaques qui surgissent en ligne. Aujourd’hui, CIRA est fière d’annoncer son partenariat avec ScamAdviser, un leader mondial en matière de technologie antifraude, pour l’intégration d’une protection contre les sites Web frauduleux au Bouclier canadien de CIRA. Cette couche de protection supplémentaire protègera les familles canadiennes contre les arnaques en ligne et les sites Web frauduleux.



Selon Statistique Canada, 82% de Canadiens ont acheté en ligne en 2020, et la popularité du commerce électronique grandit chaque jour. Les Canadiens peuvent maintenant magasiner en ligne un peu plus en sécurité en ajoutant la protection du Bouclier canadien de CIRA et le flux de ScamAdviser contre les arnaques directement à leurs appareils. Il traque continuellement les arnaques connues et analyse les sites Web au moyen d’un algorithme qui recherche des indicateurs d’arnaques. Le Bouclier bloquera les sites avec des scores de fraude très élevés, protégeant les utilisateurs contre le vol et les produits trompeurs.

Points essentiels

Le Bouclier canadien bloque déjà plus de 100 000 hameçonnages et sites malveillants. En ajoutant Trust Score de ScamAdviser, CIRA entend augmenter le nombre de menaces écartées.

Le Bouclier canadien de CIRA bloquera les sites Web ayant une cote de risque élevé en s’appuyant sur plus de 40 sources de données de l’adresse IP du serveur Web, en passant par la disponibilité pour contacter les propriétaires des sites Web, l’âge de l’URL, les notes sur les sites d’évaluation, etc.

Chaque mois, ScamAdviser analyse un million de nouveaux domaines. Les fournisseurs d’antivirus, les navigateurs et les systèmes de filtrage utilisent ses données pour protéger plus d’un milliard de consommateurs dans le monde.

Le Bouclier canadien de CIRA a maintenant plus de deux millions d’installations à travers le Canada

Selon le Centre antifraude du Canada, il y a eu plus de 51 000 signalements de fraude avec presque 1,5 million de dollars en ce qui concerne les vols au Canada en août 2021.

Le fil de ScamAdviser sera incorporé aux options Protégée et Familiale du Bouclier canadien de CIRA

Citations de la direction

« Depuis le lancement du Bouclier canadien de CIRA, notre but est de rendre l’Internet plus sûr pour les Canadiens. La confiance est importante pour l’Internet, et grâce à ce partenariat avec ScamAdviser, nous faisons un pas de plus pour protéger les Canadiens contre les arnaques en ligne, tout en poursuivant notre mission de promouvoir un Internet fiable pour tous. »

-- Tanya O’Callaghan, vice-présidente, Investissement communautaire, politiques et défense des intérêts en IC, CIRA

« Nous sommes très fiers de collaborer avec CIRA. La mission de ScamAdviser est d’empêcher les consommateurs de se faire escroquer. Nos données renforceront l’excellent travail de CIRA visant à protéger les consommateurs canadiens contre les cybermenaces et les arnaques en ligne. J’espère qu’un plus grand nombre de pays suivront l’exemple de CIRA pour permettre à leurs citoyens de vivre une expérience en toute sécurité sur l’Internet. »

-- Jorij Abraham, directeur général, Ecommerce Foundation, ScamAdviser

