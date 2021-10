Lahekalda korteriarendusprojekti neljanda etapi käivitamine (Tallinn, Eesti)

English Estonian

ASi Merko Ehitus kontserni kuuluv AS Merko Ehitus Eesti on alustanud Tallinnas Maarjamäe paekaldal asuva Lahekalda korteriarendusprojekti neljanda etapi ehitusega, mille raames valmib 2022. aasta lõpus kaks kortermaja kokku 98 korteriga.

Aadressidele Paekalda 23/1 ja 23/2 kerkivate 8-korruseliste A-energiaklassiga hoonete korterite suurused jäävad vahemikku 43–91 ruutmeetrit ja ruutmeetrihinnad algavad 2650 eurost.

Lahekalda kvartal ( merko.ee/lahekalda ) asub Tallinnas Kadrioru ja Pirita vahel Maarjamäe looduskaunil kõrgendikul. Arendusprojekti kogumahus ehitatakse järgmise kümnekonna aasta jooksul ligi veerandsada uut korterelamut enam kui tuhande korteriga. Hoonete sisehoovides on haljastatud puhke- ja mängualad ning lisaks on piirkonda planeeritud lasteaed ja kodukauplus.

Lahekalda kvartali kolm esimest maja on valmis. Järgmised eluhooned aadressidel Paekalda 12 ja 16 valmivad 2021. aasta lõpus ning korterimaja aadressil Paekalda 14 valmib 2022. aasta kevadel.

AS Merko Ehitus Eesti ( merko.ee ) on Eesti juhtiv ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener-, elektri- ja elamuehituse töid ning arendab elukondlikku kinnisvara. Parima kvaliteedi tagamiseks haldab Merko korteriarenduse kõiki etappe: kavandamine, projekteerimine, ehitamine, müük ja garantiiaegne teenindus.

Lisainfo: AS Merko Ehitus Eesti projektide arendusdirektor Ines Prual, tel +372 680 5313.

Urmas Somelar

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

Telefon: +372 650 1250

E-post: urmas.somelar@merko.ee

AS Merko Ehitus ( group.merko.ee ) kontserni kuuluvad Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merks, Leedus UAB Merko Statyba ning Norras Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuste osutamise kõrval on kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2020. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 666 inimesele ning ettevõtte 2020. aasta müügitulu oli 316 miljonit eurot.



