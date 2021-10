Gofore Oyj: Goforen myynnistä ja asiakasarvosta vastaavaksi johtajaksi Riikka Vilminko-Heikkinen, Juha Virtanen digitaalisten palveluiden johtajaksi

English Finnish

GOFORE OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 14.10.2021 KLO 13.10

Goforen myynnistä ja asiakasarvosta vastaavaksi johtajaksi Riikka Vilminko-Heikkinen, Juha Virtanen digitaalistenpalveluiden johtajaksi

Digitalisaation asiantuntijayritys Gofore Oyj on nimittänyt Riikka Vilminko-Heikkisen myynnistä ja asiakasarvosta vastaavaksi johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Aiemmin tehtävää hoitanut Juha Virtanen siirtyy johtamaan Goforen digitaalisten palveluiden liiketoimintaa ja jatkaa konsernin johtoryhmän jäsenenä. Nimitykset astuvat voimaan 14.10.2021.

“Toivotan Riikan tervetulleeksi johtoryhmään ja onnittelen Juhaa uudesta roolista. Nimityksillä haluamme varmistaa, että Gofore pystyy viemään eteenpäin kasvustrategiaansa parhaalla mahdollisella tavalla. Haluamme pysyä jatkuvasti kehittyvänä asiantuntijatalona ja johtajien roolien muutokset tukevat tätä tavoitetta. Innostus ja uudet ajatukset edistävät tavoitettamme olla yksi merkittävistä digitaalisen muutoksen asiantuntijayrityksistä Euroopassa”, sanoo Goforen toimitusjohtaja Mikael Nylund.



Riikka Vilminko-Heikkinen on työskennellyt Goforella konsulttina ja myynnissä vuodesta 2016. Viimeksi hän on vastannut julkisen sektorin liiketoiminnan ja myynnin kehittämisestä. Aiemmin Vilminko-Heikkinen on työskennellyt Tampereen kaupungilla vastaten koko kaupunkikonsernin tietoarkkitehtuurista. Vilminko-Heikkinen on koulutukseltaan filosofian tohtori tietojohtamisesta.

“Uusi vastuualueeni on äärimmäisen innostava. Saamme auttaa asiakkaitamme Goforen eri liiketoiminta-alueiden vahvuudet yhdistävillä palveluilla. Gofore on ollut mukana monessa hienossa ja laajassa hankekokonaisuudessa, joissa on luotu Suomelle digitaalista perustaa. Olemme päässeet tekemään parempaa digitaalista arkea, ja sitä haluamme viedä eteenpäin myös kansainvälisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on meille seuraava valtavan suuri mahdollisuus uudistaa monelle suomalaiselle arjessa näkyviä digitaalisia palveluita. Gofore pystyy vahvan osaamisen ja palvelutarjoaman avulla tuomaan avuksi moderneja ajatuksia sekä konkreettisia ratkaisuja”, Riikka Vilminko-Heikkinen kommentoi nimitystään.

Juha Virtanen on työskennellyt Goforella lähes 15 vuoden ajan. Hän tuli yhtiön palvelukseen vuonna 2007 ja oli Goforen 13. työntekijä. Virtanen on toiminut myynnistä ja asiakasarvosta vastaavana johtajana 2016–2021 ja sitä ennen ohjelmistokehityksen johtajana sekä myynnin ja markkinoinnin johtajana. Virtanen on ollut konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2010. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

“Olen innoissani, kun saan palata teknologia- ja muotoiluliiketoiminnan pariin sekä yli 400 erittäin ammattitaitoisen ja lahjakkaan asiantuntijan yhteisöön. Meillä on laajaa osaamista ja monipuolista kokemusta merkittävien digipalveluiden toteuttamisesta ja olemme saaneet kehittää asiakkaidemme liiketoimintaa ja parantaa kansalaisten arkea Suomessa ja kansainvälisesti. Haluamme kasvaa yhä merkittävämmäksi ja vaikuttavammaksi yhteiskunnan digitalisaation rakentajaksi. Suomessa haluamme olla asiakkaidemme ensimmäinen vaihtoehto ketterän ja ihmisläheisen kehityksen kumppanina. Kansainvälisesti tavoitteenamme on ottaa ratkaisevia askelia eteenpäin sekä yksityisellä että julkisella sektorilla”, Juha Virtanen kommentoi nimitystään.

Digitaalisten palveluiden liiketoiminnasta vastannut Aki Koikkalainen jättää samassa yhteydessä Goforen johtoryhmän.

”Kiitän Akia lämpimästi panoksesta Goforen digitaalisten palveluiden liiketoiminnan kasvattamisessa. Gofore on selkeästi yksi vaikuttavimmista toimijoista suomalaisen yhteiskunnan digitalisoinnissa. Se on valtavan hieno saavutus, josta on syytä olla ylpeä”, Mikael Nylund sanoo.

Yllä mainittujen muutosten seurauksena konsernin johtoryhmän jäsenet ovat 14.10.2021 alkaen:



Mikael Nylund, toimitusjohtaja

Teppo Talvinko, talousjohtaja

Riikka Vilminko-Heikkinen, johtaja, myynti ja asiakasarvo

Petra Sievinen, markkinointi- ja viestintäjohtaja

Terhi Vesanen, kasvujohtaja

Juha Virtanen, johtaja, digitaaliset palvelut

Elja Kirjavainen, johtaja, digitaalinen muutos

Miika Nurminen, digitaalinen laadunvarmistus

Sanna Hildén, henkilöstöjohtaja

Kalle Mäki, lakiasiainjohtaja

Lehdistökuva, Juha Virtanen ja Riikka Vilminko-Heikkinen. Kuva: Jonathan Melartin.

https://goforeoyj.kuvat.fi/kuvat/FOR+MEDIA/Management+team/Juha+Virtanen+ja+riikka+vilminko-heikkinen+gofore.+Kuva+Jonathan+melartin.jpg

