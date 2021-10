PRF: AS’i PRFoods 2021/2022. majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu esialgne konsolideeritud auditeerimata müügikäive

English Estonian

PRFoodsi 2021/2022. aasta esimese kvartali auditeerimata esialgne konsolideeritud käive oli 14,32 miljonit eurot suurenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 12,8% (1kv 2020/2021: 12,7 miljonit eurot), sealhulgas müügitõus hulgimüügis 63,3% ja HoReCa sektoris 16,8%. Samuti suurenes käive värske kala ja kalafilee ning suitsutatud toodete tooterühmade lõikes võrdluses eelmise aasta sama perioodiga vastavalt 30,7% ja 11,6%. Võrreldes eelmise kvartaliga s.o neljanda kvartaliga eelmisel majandusaastal langes käive 2,85% (4kv 2020/2021: 14,74 miljonit eurot), sealhulgas langes müük jaekettides ja hulgimüügi sektoris vastavalt 8,8% ja 8,3%, kusjuures HoReCa sektoris müük kasvas 10,6%.

Indrek Kasela, PRFoods AS juhataja kommentaar:

„Akuutse koroonakriisi vaibumisel, oleme sisenenud perioodi, mida iseloomustab inflatsioon, taastunud ja kasvanud nõudlus ning tooraine hindade drastiline tõus. Energiahindade tõus pole oluliselt mõjutanud PRFoodsi, arvestades, et näiteks John Ross Jr kasutab traditsioonilisi suletud ahje, võime öelda, et oleme CO2 neutraalse kala suitsutamismeetodi pioneerid.

Kallinev tooraine toetab märkimisväärselt meie enda kalakasvastuse tulemusi. Samas peab arvestama, et toodetes hinnatõus tuleb alles järgmisel aastal, kuna enamus Soomes kehtivaid lepinguid on hinnastatud käesoleva aasta lõpuni. Seega oli eelmine kvartal olukord, kus tooraine hinnad tõusid, kuid edasimüügi hinnad jäid veel samaks. Oleme kõikides kliendigruppides tõstnud märkimisväärselt hindu järgmisele aastale. Kindlasti kandub hinnatõus edasi ka lõpptarbija hindadesse. Suure tõenäosusega püsib kala hind kõrgel kogu järgmise aasta ning seega saame rääkida tavapärase rütmi naasmisest. Soome restruktureerimine toimub plaanipäraselt, mis toob kaasa märkimisväärse tootmismahu siirdumise Eestisse ning töötajate arv Soomes väheneb drastiliselt. Sellega seotud kulud tulevad erakorralise kuluna käesolevasse kvartalisse.

Suurbritannia ja Soome müük on kasvanud ootuspäraselt. Oleme vähendanud tootmist tootegruppides, mis on siiani kahjumlikud. Eesti müügi vähenemine on tingitud asjaolust, et Eesti suunaline turism ei toimi, kuna Eesti riik on suutnud korduvalt olla koroonaga võitlemises mahajääjate esirinnas, mis mõjutab siiani väga oluliselt HoReCa sektorit.“





Majandusaasta esimeses kvartalis suurenes käive nii värske kala ja kalafilee kui ka suitsutatud toodete tooterühmade lõikes võrreldes eelmise majandusaasta esimese kvartaliga. Värske kala ja kalafilee tooterühma, mis moodustas tooteportfellist 37,4% (1kv 2020/2021: 32,3%), käive tõusis 30,7% võrreldes eelmise majandusaasta esimese kvartaliga. Suitsutatud toodete, mis moodustasid kogumüügist pea poole (1kv 2020/2021: 49,6%), müügikäive suurenes majandusaastate võrdluses 11,6%.

Käive toodete lõikes, mln EUR 1kv 21/22 1kv 20/21 Muutus, EUR Muutus, % Värske kala ja kalafilee 5,36 4,10 1,26 30,7% Suitsutatud tooted 7,03 6,30 0,73 11,6% Muud kalatooted 1,93 2,30 -0,37 -16,1% Kokku 14,32 12,70 1,62 12,8%





Kliendigruppide lõikes oli esimeses kvartalis müügilangus jaekettides 9,7%, HoReCa ja hulgimüügi sektoris suurenes müük vastavalt 16,8% ja 63,3%. Jaekettide osakaal kogumüügist moodustas majandusaasta esimeses kvartalis peaaegu 46,6% ning HoReCa ja hulgimüügi osakaal vastavalt 20,4% ja 27,4%. Eelmise majandusaasta esimeses kvartalis olid osakaalud vastavalt 58,3%, 19,7% ja 18,9%.

Käive kliendigrupiti, mln EUR 1kv 21/22 1kv 20/21 Muutus, EUR Muutus, % Jaeketid 6,68 7,40 -0,72 -9,7% Hulgimüük 3,92 2,40 1,52 63,3% HoReCa 2,92 2,50 0,42 16,8% Muu käive 0,80 0,40 0,40 100,0% Kokku 14,32 12,70 1,62 12,8%





Kolme suurema sihtturu käive majandusaasta esimeses kvartalis oli 13,22 miljonit eurot ja see moodustas 92,3% kogukäibest võrreldes eelmise aasta sama perioodi käibega 11,30 miljonit eurot ja osakaaluga 89,0%. Muudest riikidest on jätkuvalt kõige suurema osakaaluga müük Lätti.

Käive riigiti, mln EUR 1kv 21/22 1kv 20/21 Muutus, EUR Muutus, % Soome 9,36 7,80 1,56 20,0% Suurbritannia 2,62 2,00 0,62 31,0% Eesti 1,24 1,40 -0,16 -11,4% Muud riigid 1,10 1,50 -0,40 -26,7% Kokku 14,32 12,70 1,62 12,8%





Indrek Kasela

AS PRFoods

Juhatuse liige

T: +372 452 1470

investor@prfoods.ee

www.prfoods.ee