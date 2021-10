English French

ETOBICOKE, Ontario, 16 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Semaine canadienne de réduction des déchets aura lieu la semaine prochaine, de lundi 18 au vendredi 22 octobre. Chaque jour de la semaine met en lumière des questions clés en les portant à l’attention des Canadiens. Jeudi sera le « jour des plastiques ». AgriRÉCUP profite de l’occasion pour rappeler aux agriculteurs canadiens qu’il est encore temps de recycler les contenants vides de pesticides et de fertilisants peut-être entreposés dans leur cour ou leur hangar à la ferme.



Comme organisation nationale de gestion, AgriRÉCUP récupère les déchets agricoles comme les bidons en plastique pour les recycler. AgriRÉCUP gardera ses sites de collecte ouverts et prêts à recevoir les bidons vides et rincés jusqu’à la fin du mois d’octobre.

Plus de 1 600 sites de collecte travaillent avec AgriRÉCUP. Ils acceptent des millions de contenants en plastique vides de 23 litres et moins tout au long de la saison de croissance. Le programme d’AgriRÉCUP évite que ces matériaux aboutissent dans l’environnement. Le programme les réinsère dans l’économie circulaire.

L’an dernier, les agriculteurs canadiens ont rapporté plus de 76 % des contenants mis sur le marché. Cela correspond à environ 5,5 millions de bidons vides. Depuis le début du programme de collecte voilà 30 ans, en tout, 137,4 millions de contenants ont pris le chemin du recyclage.

« Nous progressons constamment vers des taux plus élevés de récupération des cruches vides pour le recyclage. Nous remercions les agriculteurs canadiens d’avoir fait un succès de ce programme. Toutefois, nous proposons un défi aux producteurs. Cette année, nous visons 100 % de récupération, » de déclarer Barry Friesen, directeur administratif d’AgriRÉCUP.

Une fois recyclé, le plastique des bidons redevient utile sous une autre forme. Il sert à fabriquer des articles tels que des tuiles pour drainage agricole, des poteaux de clôture, du « bois » dimensionné utilisé en construction et des palettes en plastique.

Le recyclage des bidons vides (rincés trois fois) de pesticides et de fertilisants n’est qu’un des cinq programmes mis en œuvre par AgriRÉCUP. En tant qu’organisation de gestion mise en place par l’industrie, AgriRÉCUP concrétise l’engagement de ses membres (industrie des intrants et d’entreposage des cultures). AgriRÉCUP gère leurs produits et leurs emballages lorsque les agriculteurs n’en ont plus besoin. Les autres programmes sont :

Un programme national de recyclage des grands réservoirs et barils en plastique non consignés et servant pour les pesticides et les fertilisants.

Un programme national de collecte et d’élimination appropriée des pesticides et médicaments (non désirés ou périmés) pour bétail et pour chevaux.

Des programmes de recyclage des sacs-silos à grains et de la ficelle (provinces des Prairies).

Un programme d’élimination des sacs de semences et de pesticides dans l’est du Canada et des sacs de fertilisants au Québec.

AgriRÉCUP mène également une série de projets pilotes, de la Colombie-Britannique à l’Île-du-Prince-Édouard. Ceux-ci permettent de recueillir des données sur la façon de récupérer et de recycler le plastique usagé (pellicule d’enrubannage pour balles et ensilage, couvertures de silos). Ces informations permettront d’élaborer des programmes permanents.

Friesen ajoute : « AgriRÉCUP travaille avec les agriculteurs et les organisations agricoles pour mettre en place des programmes de recyclage et d’élimination responsable. Des programmes qui donnent aux agriculteurs la tranquillité d’esprit. En effet, ils réalisent que ces matériaux (déchets) arrivés à la fin de leur vie utile deviennent des ressources une fois gérées de manière responsable. » Friesen précise : « C’est bon pour les producteurs agricoles, pour l’environnement, et pour les affaires. »

Des renseignements sur l’emplacement des sites de collecte de plastique agricole se trouvent sur le site agrirecup.ca

Au sujet d’AgriRÉCUP



AgriRÉCUP est une organisation nationale, sans but lucratif. Financée par l’industrie, AgriRÉCUP offre au secteur agricole pancanadien des programmes de gestion de fin de vie. Elle travaille en collaboration avec plus de 70 membres de différents secteurs (pesticides, fertilisants, semences, plastiques agricoles et des médicaments pour la santé animale), ainsi qu’avec des agences partenaires et des gouvernements. Ensemble, il s’agit de s’assurer que les agriculteurs canadiens puissent contribuer activement à un environnement sain et à un avenir durable.

AgriRÉCUP compte plus de dix ans d’expérience dans l’identification et l’aide au développement des marchés nord-américains de plastiques agricoles. AgriRÉCUP y parvient grâce à la conception et à la gestion continue de programmes de recyclage axés sur les agriculteurs. Les employés d’AgriRÉCUP occupent des bureaux à Lethbridge (Alberta), à Moose Jaw (Saskatchewan), à Etobicoke (Ontario) et à Saint-Bruno-de-Montarville (Québec).

