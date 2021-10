English French

Communiqué de presse

Atos accélère sa transformation numérique avec le lancement de SAP S/4HANA Cloud

Le programme « RISE with SAP » permet à Atos de mieux accompagner ses clients dans leur transition vers le cloud

Paris, le 18 octobre 2021 – Atos annonce aujourd’hui faire partie des premiers partenaires SAP mondiaux à déployer SAP S/4HANA® Cloud, édition privée, un composant central de l’offre RISE with SAP, dans la lignée de son annonce de début d’année. Ce déploiement a été mené à bien dans l’ensemble des divisions d’Atos, auprès de 105 000 collaborateurs répartis dans 71 pays, le tout dans des délais record. En moins de neuf mois, Atos a migré l’intégralité des 42 systèmes essentiels à ses activités dotés de plus de 500 interfaces, de son instance SAP S/4HANA sur site vers SAP S/4HANA Cloud. Atos est l’une des toutes premières entreprises à réaliser cette migration vers le cloud. Les systèmes essentiels à ses activités incluent des plateformes de finance, logistique et RH, des portails en libre accès dédiés à ses équipes, ainsi que des outils d’analyse de données.

Atos peut à présent s’appuyer sur la dernière génération de processus et pratiques métier de référence de SAP pour soutenir sa propre transformation numérique et accélérer l’innovation. Grâce à une connexion faible latence à des services cloud très avancés, Atos sera désormais en mesure de tirer parti de l’intelligence artificielle, de l’analyse prédictive, du machine learning et de la blockchain, tout en optimisant ses pratiques en la matière, pour booster l’innovation et développer de nouvelles solutions. Grâce à SAP S/4HANA Cloud, Atos rationalisera ses opérations et optimisera ses processus pour permettre à ses équipes informatiques de se concentrer sur l’innovation et des projets à forte valeur ajoutée pour l’entreprise.

En outre, Atos accompagnera de manière efficace ses clients qui souhaitent mettre en œuvre ou migrer vers SAP S/4HANA Cloud grâce au programme RISE with SAP.

Le passage d’un système sur site vers le cloud vient en appui de l’objectif de décarbonation d’Atos, celui d’atteindre « zéro émission nette » d’ici 2028. Il garantit ainsi qu’Atos n’utilisera que les ressources dont ses équipes ont besoin, pour un impact positif sur son empreinte carbone.

« Nous sommes très fiers d’avoir réalisé notre migration vers SAP S/4HANA Cloud en si peu de temps. Nous disposons à présent d’une base solide qui nous offre rapidité, flexibilité et innovation, sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour accélérer notre propre transformation numérique », commente Frédéric Aubrière, CIO Groupe, Atos. « Les avantages sont évidents, non seulement en ce qui concerne la rationalisation de nos opérations, l’optimisation de nos coûts et le redéploiement de nos ressources, car nous avons à présent les moyens de donner davantage priorité à nos clients et de continuer à faire progresser notre approche spécifiquement conçue pour l’industrie, mais également en matière de décarbonation pour atteindre nos objectifs carbone. »

« C’est avec plaisir que SAP soutient le parcours numérique d’Atos et sa transformation métier continue. Grâce à une remarquable collaboration entre nos équipes, nous avons collectivement réussi à mener à bien ce projet en neuf mois seulement, pour permettre à Atos de renforcer son avantage concurrentiel et de bénéficier de l’offre intelligente, complète et orientée client de SAP qui lui donnera les moyens d’identifier des opportunités de croissance à l’avenir », déclare Brian Duffy, Président Cloud chez SAP.

RISE with SAP est la toute nouvelle offre de SAP. Elle donne la possibilité aux clients de migrer les composants essentiels à leurs activités vers le cloud, en accélérant leur transformation digitale et la création de valeur pour leurs investissements dans leur route vers un modèle d’entreprise intelligente.

En complément de cette offre, l’initiative Atos OneCloud permet aux clients d’accéder à une expertise cloud étendue, notamment à ses systèmes « bare metal » uniques avec ses serveurs hautes performances BullSequana S certifiés par SAP. Les clients seront ainsi en mesure d’accélérer leur parcours vers un modèle d’entreprise intelligente avec RISE with SAP qui leur offre une transition décarbonée, sécurisée et entièrement managée vers le cloud. Atos dispose de plus de 35 ans d’expérience dans la mise en eux des solutions SAP.

***

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice Next 20.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse :

Laura Fau | laura.fau@atos.net | +33 6 73 64 04 18 | @ laurajanefau

SAP Forward-looking Statement

Any statements in this release that are not historical facts are forward-looking statements as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. All forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties described in SAP’s filings with the U.S. Securities and Exchange Commission, including its most recent annual report on Form 20-F, that could cause actual results to differ materially from expectations. SAP cautions readers not to place undue reliance on these forward-looking statements which SAP has no obligation to update and which speak only as of their dates. © 2021 SAP SE. All rights reserved.

SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE in Germany and other countries. Please see https://www.sap.com/copyright for additional trademark information and notices. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies.