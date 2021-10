CIRA encourage les petites entreprises à prendre en main leur présence numérique au cours de la Semaine de la PME 2021

English French

OTTAWA, 18 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que CIRA rend hommage à ces Canadiens talentueux qui canalisent leurs idées de manière à les concrétiser au cours de la Semaine de la PME 2021, c’est également pour elle l’occasion de sensibiliser les gens à l’importance d’une plateforme numérique robuste et fiable à l’intention des entreprises canadiennes.

Plus tôt ce mois-ci, Facebook, Instagram et WhatsApp ont fait les frais d’une panne historique d’une durée de six heures au cours de laquelle 3,5 milliards d’utilisateurs n’ont pu bénéficier d’un accès complet à la plateforme. Par conséquent, des milliers de petites entreprises, de créateurs et d’influenceurs qui dépendent de ces plateformes ont perdu des ventes, des occasions de mise en marché et la confiance de leurs clients.

Cet incident nous a permis de réaliser que les propriétaires de petites entreprises, les pigistes, les créateurs et les influenceurs ne peuvent baser leurs activités commerciales, leurs pistes de vente et leurs plateformes de mise en marché uniquement sur les médias sociaux. Pour une entreprise, la seule façon de s’assurer qu’elle est à l’abri de telles pannes consiste à posséder son propre site Web qu’elle contrôle, ainsi qu’un nom de domaine qui reflète sa marque: pour les clients canadiens, cela signifie créer un nom de domaine .CA.

En tant qu’organisme à but non lucratif ayant pour mission de contribuer au succès en ligne des entreprises canadiennes, CIRA est fière de souligner la Semaine de la PME et l’excellent travail que les entreprises canadiennes réalisent au quotidien.

Points essentiels

CIRA est fière d’appuyer les petites entreprises canadiennes par l’entremise de programmes, tels que Shop HERE de Digital Main Street et Pow Wow Pitch, qui ont apporté un soutien vital aux entrepreneurs alors qu’ils passaient au numérique pendant la pandémie.

et Pow Wow Pitch, qui ont apporté un soutien vital aux entrepreneurs alors qu’ils passaient au numérique pendant la pandémie. CIRA a récemment connu sa meilleure année en matière d’inscriptions de noms de domaine .CA, alors que des centaines de milliers de petites entreprises canadiennes ont établi ou accru leur présence en ligne.

Pour souligner la Semaine de la PME, CIRA publie également une deuxième série de photos canadiennes , une ressource thématique canadienne amusante à l’intention des petites entreprises qui mettent sur pied leurs sites Web.

, une ressource thématique canadienne amusante à l’intention des petites entreprises qui mettent sur pied leurs sites Web. Cette semaine, CIRA présente également sur son site Web cinq exemples de réussite impressionnante d’entrepreneurs .CA , dont : Sanglierdesbois.ca – Projet innovant d'élevage de sangliers Leviennois.ca – Boulangerie familiale locale à Chicoutimi, QC Pro-Sec.ca – Solutions de nettoyage pour particuliers et entreprises Kickmediagroup.ca – Solutions marketing holistiques pour une diversité d'entreprises Createscape.ca – Conception de site Web sur mesure et services adaptés aux mobiles

, dont :

Citation de la direction

« La récente panne de Facebook s’est révélée une source de stress considérable pour de nombreuses petites entreprises au Canada. Les médias sociaux sont d’excellents outils de mise en marché, mais ils ne remplacent pas un site Web qui vous appartient et une marque en ligne que vous contrôlez. Votre entreprise est trop importante pour que vous soyez à la merci d’une plateforme que vous ne contrôlez pas. »

— Paul Sarkozy, directeur du marketing, .CA, CIRA

Possibilité d’entrevue

Un porte-parole est à votre disposition pour commenter ou aborder les implications de la panne de Facebook et les raisons pour lesquelles il est primordial que les entreprises canadiennes réduisent leur dépendance financière à l’égard des plateformes sociales.

Autres ressources

À propos de CIRA

L’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (CIRA) gère le domaine de premier niveau .CA au nom de l’ensemble de la population canadienne. De plus, CIRA conçoit des technologies et des services de cybersécurité qui contribuent à l’atteinte de son objectif, qui vise à bâtir un Internet de confiance pour les Canadiens. L’équipe de CIRA exploite un des domaines nationaux (ccTLD) dont la croissance est la plus rapide, un réseau DNS mondial à haute performance et l’une des solutions de registre d’arrière-plan les plus évoluées.

Contact avec les médias

Delphine Avomo Evouna

Spécialiste en communications, CIRA

613 315-1458

Delphine.avomoevouna@cira.ca

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/eb76dbd8-a493-4476-9e73-c447cd936150/fr