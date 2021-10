AgEagle se porte acquéreur de senseFly auprès de Parrot

English French

WICHITA, Kansas, PARIS, France & LAUSANNE, Switzerland – October 18, 2021 – (GLOBE NEWSWIRE) – AgEagle Aerial Systems Inc. (NYSE American: UAVS) (“AgEagle” or the “Company”), un fournisseur de premier plan de drones, de capteurs et de logiciels, et Parrot (Euronext Paris: PARRO), leader européen des drones, annoncent conjointement aujourd'hui qu'ils ont signé un accord définitif en vertu duquel AgEagle va acquérir senseFly, une filiale détenue à 100% par le groupe Parrot, dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions valorisée 23 millions de dollars US.

Fondé en 2009, senseFly développe et produit une gamme de drones à voilure fixe de haute performance, de marque eBee, à usage professionnel. Sûrs, ultralégers et faciles à utiliser, ces drones autonomes sont utilisés par des milliers de clients dans le monde entier dans les secteurs de l'agriculture, les pouvoirs publics, de l'ingénierie et de la construction, entre autres secteurs verticaux, pour recueillir des données aériennes exploitables. Ayant son siège à Lausanne, en Suisse, senseFly emploie 90 personnes, générant des revenus annuels totaux d'environ 12,5 millions de dollars US en 2020.

Brandon Torres Declet, CEO de AgEagle, a déclaré, « Reconnu comme le producteur des drones à voilure fixe les plus utilisés au monde, senseFly est un allié stratégique idéal pour AgEagle ; la société devrait accélérer notre stratégie de croissance axée sur l’offre de solutions exclusives et complètes de drones aux marchés globaux de l'agriculture, de la construction, de l'énergie, aux gouvernements et, à l'avenir, de la livraison de colis. En outre, senseFly apporte à AgEagle de solides talents d'ingénierie dans des domaines avancés de R&D, un réseau mondial de revendeurs bien établi et un robuste portefeuille de propriétés intellectuelles ».

Henri Seydoux, fondateur et directeur général de Parrot, a déclaré : « Nous sommes convaincus que senseFly et sa gamme de drones à voilure fixe eBee continueront d’apporter de la valeur, des avantages et une efficacité tangibles aux clients et partenaires commerciaux d'AgEagle. À présent, Parrot va concentrer son expertise et ses ressources sur la croissance de ses activités dans le domaine des drones quadricoptères professionnels et des logiciels d'analyse de données aériennes. Cette transaction permettra de dégager des liquidités supplémentaires et de réduire les dépenses opérationnelles afin de favoriser la croissance de Parrot et sa position dans l’industrie des drones. Grâce aux capacités étendues de nos drones professionnels ANAFI et des suites logicielles Pix4D, Parrot continuera à se concentrer sur ses principaux segments de marché : la cartographie 3D, la géomatique et l’inspection, la défense et sécurité, et l’agriculture ».

« senseFly a franchi une étape déterminante et stimulante de son histoire et est bien positionnée pour renforcer sa place de leader sur le marché des drones à voilure fixe et accélérer sa trajectoire de croissance prometteuse grâce à cette combinaison stratégique avec AgEagle », a ajouté Gilles Labossière, Directeur général de senseFly. « Le mix impressionnant de solutions pour les clients et l'expérience industrielle éprouvée des deux entreprises devraient constituer une base solide pour les propulser vers l'avant et alimenter une croissance exponentielle ».

En parallèle de la clôture de l'acquisition prévue prochainement, M. Labossière démissionnera de son poste de directeur général de senseFly. Michael O'Sullivan, qui occupait précédemment le poste de responsable du marketing mondial de la société, sera nommé directeur général de la nouvelle filiale d’AgEagle. Tous les autres employés de senseFly conserveront leurs responsabilités actuelles.

En conclusion, Brandon Torres Declet a ajouté : « Nous sommes très heureux d'accueillir senseFly au sein de la famille AgEagle, qui connaît une croissance rapide, et nous sommes impatients d'intégrer ses nombreux atouts à la puissance et aux performances des capteurs et des solutions logicielles exclusives d'AgEagle afin de répondre efficacement aux besoins des clients du monde entier. Nous souhaitons également adresser nos plus sincères remerciements à Gilles pour son leadership chez senseFly et pour le rôle déterminant qu'il a joué dans le processus rapprochement. Il s'agit d'un point d'inflexion passionnant pour les équipes d'AgEagle et de senseFly ».

Pièce jointe