BALTIKA AUDITEERIMATA MAJANDUSTULEMUSED, KOLMAS KVARTAL JA 9 KUUD 2021

Baltika Grupp lõpetas kolmanda kvartali 392 tuhande euro suuruse kahjumiga, mis sisaldas 310 tuhande euro suuruseid ühekordseid kulusid seoses 8 poe sulgemisega kolmandas kvartalis. Eelmise aasta sama perioodi kahjum oli 516 tuhat eurot.



Grupi kolmanda kvartali müügitulu oli 3 817 tuhat eurot, vähenedes 33% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Jaemüügi languse peamisteks põhjusteks oli 37 kahjumliku kaupluse sulgemine kogu Baltikumis ja ülemaailmsete tarneprobleemide tõttu hilinemisega kauplustesse jõudnud kaubad, mis avaldasid negatiivset mõju eriti augustis ja septembris.

E-kaubanduse müügitulu vähenes 2021. aasta kolmandas kvartalis 21%, st. 84 tuhande euro võrra, mis tulenes peamiselt müügi üleminekust jaekauplustele seoses kõigi piirangute leevendamisega kolmandas kvartalis. Vaatamata ettevõtte strateegilisele otsusele lõpetada Montoni ja Baltmani brändide müümine, näitab e-kaubanduse 9 kuu tulemus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga endiselt tugevat müügikasvu 6% ja brutokasumi kasvu 22%.

Kvartali brutokasum oli 1 920 tuhat eurot, vähenedes 963 tuhande euro võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (III kvartal 2020: 2 884 tuhat eurot), mis on kooskõlas grupi portfellis hallatavate kaupluste arvu vähenemisega, mille tulemusena on vähenenud ka müügitulu. Ettevõtte brutokasumi marginaal oli kolmandas kvartalis 50,3%, mis on 0,6 protsendipunkti madalam kui eelmise aasta kolmanda kvartali marginaal (III kvartal 2020: 50,9%). Brutokasumi marginaali vähenemine on tingitud suuresti Baltmani brändi järelejäänud kaubavarude allahindlusega müügist Baltika Grupi jaevõrgus ning eelkõige Eesti turul.

Grupi turustus- ja üldhalduskulud olid kolmandas kvartalis 2 590 tuhat eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 16% ehk 498 tuhat eurot. Üle 60% kulude langusest on seotud jaemüügikulude vähendamisega, eelkõige palgakulude vähenemisega 24% võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Esimese 9 kuu jooksul vähenes grupi müügitulu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 41% ja ulatudes 9,156 tuhande euroni. Jaemüügi müügitulu vähenes 46%, samal ajal tõusis e-poe müügitulu aga 6%. Grupi 9 kuu tulemus oli kahjumis ja seda eelkõige 9 kuu jooksul 26 kaupluse sulgemisest tingitud ühekordsete kulude tõttu kui ka COVID-19 piirangute tõttu kõigis Balti riikides, mis on meie äritegevust mõjutanud alates 1. jaanuarist 2021 kuni 2021. aasta mai lõpuni. Kolmandas kvartalis omasid globaalsed tarneprobleemid samuti negatiivset mõju meie turustuskanalitele (kauplused ja e-pood), mille tõttu ei jõudnud sügishooaja kaubad esialgselt planeeritud ajal jaekaubandusvõrku ja e-poodi.

Baltika Grupi fookus oli kolmandas kvartalis 2021. aastal kogu kaupluste kulude optimeerimine, sulgedes mittekasumlikud poed kogu Baltikumis ning hoides sellega tegevuskulusid kontrolli all, samuti keskenduti peamiselt taaslansseeritava Ivo Nikkolo kaubamärgile.





KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

30.09.2021 31.12.2020 VARA Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 773 1 427 Nõuded ostjatele ja muud nõuded 190 318 Varud 2 954 3 467 Käibevara kokku 3 917 5 212 Põhivara Edasilükkunud tulumaksuvara 140 140 Muu pikaajaline vara 149 111 Materiaalne põhivara 919 1 218 Vara kasutusõigus 6 484 9 199 Immateriaalne põhivara 572 597 Põhivara kokku 8 264 11 255 VARA KOKKU 12 181 16 477 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Võlakohustused 358 252 Rendikohustis 1 955 3 127 Võlad hankijatele ja muud kohustused 3 083 3 019 Lühiajalised kohustused kokku 5 396 6 398 Pikaajalised kohustused Võlakohustused 1 259 874 Rendikohustis 4 824 6 493 Pikaajalised kohustused kokku 6 083 7 367 KOHUSTUSED KOKKU 11 479 13 765 OMAKAPITAL Aktsiakapital nimiväärtuses 5 408 5 408 Reservid 3 931 3 931 Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum) -6 627 -6 250 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -2 010 - 377 OMAKAPITAL KOKKU 702 2 712 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 12 181 16 477





KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA KOONDKASUMIARUANNE

3 kv 2021 3 kv 2020 9k 2021 9k 2020 Müügitulu 3 817 5 658 9 156 15 502 Müüdud kaupade kulu -1 896 -2 774 -4 707 -8 048 Brutokasum 1 921 2 884 4 449 7 454 Turustuskulud -2 287 -2 806 -3 837 -7 006 Üldhalduskulud -303 -718 -835 -1 510 Muud äritulud (-kulud) 369 5,841 685 5 878 Ärikasum (-kahjum) -300 4 139 -1 459 1 931 Finantskulud -92 -194 -251 -635 Kasum (-kahjum) enne maksustamist -392 -516 -2 010 975 Tulumaks 0 0 0 0 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -392 -516 -2 010 975 Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) -392 -516 -2 010 975 Tava puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskahjumist -0,01 -0,01 -0,04 0,02 Lahustatud puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskahjumist -0,01 -0,01 -0,04 0,02





Flavio Perini

Juhatuse esimees, tegevjuht

flavio.perini@baltikagroup.com





