Finnish English

Sievi Capital Oyj

Sisäpiiritieto 19.10.2021 klo 12.30

Sievi Capitalin sijoituskohde Indoor Group suunnittelee merkittävää osingonjakoa

Sievi Capitalin sijoituskohde Indoor Group -konsernin emoyhtiö Indoor Group Holding Oy suunnittelee noin 15 miljoonan euron osingonjakoa. Sievi Capitalin omistusosuutta vastaava osuus suunnitellusta osingonjaosta on noin 8,7 miljoonaa euroa. Osingon maksaminen edellyttää päätöstä asiassa Indoor Group Holding Oy:n 26.10.2021 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Indoor Group Holding Oy jakoi myös kuluvan vuoden maaliskuussa noin 4,7 miljoonan euron osingon, josta Sievi Capitalin osuus oli noin 2,7 miljoonaa euroa.

”Indoor Group on kehittynyt hyvin Sievi Capitalin omistuksessa. Yhtiö on parantanut kannattavuuttaan, ja uskomme yhtiön monikanavaisen liiketoimintamallin menestykseen jatkossakin. Osingonmaksu on hyvä osoitus onnistuneesta arvonluontityöstä”, toteaa Sievi Capitalin toimitusjohtaja Jussi Majamaa.

SIEVI CAPITAL OYJ

Jussi Majamaa

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

toimitusjohtaja Jussi Majamaa, puh. 0400 412 127



JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.sievicapital.fi

Sievi Capital on suomalaisten yrittäjien kumppani. Tuemme pienten ja keskisuurten yritysten arvon rakentamista, tuloksellisuutta ja kasvua sekä vahvistamme samalla koko maan kilpailukykyä. Uskomme, että menestymme parhaiten yhdessä yrittämällä. Sievi Capitalin osake on listattu Helsingin pörssiin.