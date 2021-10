ASi Tallinna Vesi 2021. aasta 3. kvartali ja 9 kuu tootmistulemused

English Estonian

2021. aasta kolmanda kvartali ja üheksa kuu vaates olid Tallinna Vee tootmistulemused taas heal tasemel. Üheksa kuu jooksul rekonstrueeris ettevõte 6600 m vee- ja 5800 m kanalisatsioonitorusid. Reoveepuhastis lõppesid mehaanilise puhastusetapi uuendustööd. Tegemist oli ettevõtte viimase kümnendi suurima investeeringuga reoveepuhastisse, mille kogumaksumus on 7,8 miljonit eurot.

Kasvas torustike investeeringumaht

Kraanivee kvaliteet püsis 2021. aasta kolmanda kvartali ja üheksa kuu jooksul heal tasemel. Käimasoleva aasta jooksul on võetud kokku 2243 veeproovi, millest vastas kõigile nõuetele 99,6% proovidest. Aasta kolmandas kvartalis oli kraanivee kvaliteet mõnevõrra madalam (98,8%) tulenevalt mikrobioloogilistest veekvaliteedi probleemidest Lasnamäe piirkonnas. Teostasime veekvaliteedi taastamiseks piirkonnas regulaarset torustike põhjalikku läbipesu, lokaalset täiendavat vee desinfitseerimist ja tegime koostööd klientidega tagamaks kinnistusisestes torustikes pidev veevool.

Soovime oma kliente ja tarbijaid veekatkestustega minimaalselt häirida, millest tulenevalt jälgime veekatkestuse keskmist kestust. 2021. aasta üheksa kuu jooksul kestis keskmine veekatkestus ühe kinnistu kohta 3 tundi ja 8 minutit. Ühtlasi oleme võtnud sihiks teavitada oma kliente ka planeerimata veekatkestustest vähemalt 1 tund enne katkestust. 2021. aasta üheksa kuu jooksul teavitasime oma kliente vähemalt 1 tund enne planeerimata veekatkestus 98,6% juhtudest.

Käimasoleva aasta kolmanda kvartali jooksul oli veelekete tase (14,1%) kõrgem kui aasta tagasi samal perioodil. Ka üheksa kuu vaates (14,69%) on veekadu olnud suurem ja seda on põhjustanud mahukamad avariid nii Mere puiesteel kui ka Mustamäe teel, millest viimase puhul kulus tavalisest enam aega lekkekoha leidmisele.

2021. aasta investeeringumaht torustike uuendamisel on 5,15 miljonit eurot, mis on viimase kümne aasta suurim. Selle aasta üheksa kuu jooksul oleme rekonstrueerinud 6600 m vee- ja 5800 m kanalisatsioonitorusid. Uuendustöid oleme teinud koostöös Tallinna linnaga näiteks nii Poska, Sirbi, Võidujooksu ja Madala tänaval kui ka Kadaka ja Kõivu teel, aga ka mujal. Koos energiakontserniga Utilitas on käimas torustike renoveerimistööd Kohila, Leevikese ja Mustjõe tänaval. Nii Kadaka teel kui ka Kohila tänaval on tegemist suuremahuliste ja strateegiliselt oluliste torustike renoveerimistöödega, mis omavad positiivset mõju märkimisväärsele hulgale tarbijatest.

Vähem purunemisi kanalisatsioonivõrgul

2021. aasta kolmandas kvartalis oli kanalisatsioonitorustikes 7% vähem ummistusi kui möödunud aastal samal ajal. Ka kanalisatsioonivõrgu purunemiste näitaja oli nii üheksa kuu kui ka kolmanda kvartali vaates heal tasemel − viimases kvartalis oli purunemisi 26% vähem kui aasta tagasi. Kanalisatsioonivõrgu purunemiste arv on vähenenud tänu pidevatele rekonstrueerimistöödele ja pehmematele ilmastikuoludele. Kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimised on valdavalt teostatud keskkonnasõbralikul kinnisel meetodil, mis ei vaja teekatte lahtikaevamist.

Nii 2021. aasta üheksa kuu jooksul kui ka kolmandas kvartalis vastas Paljassaare reoveepuhastusjaamas puhastatud heitvesi kõigile seatud nõuetele. Puhastusprotsessi tõhususe ja heitvee kvaliteedi hindamiseks jälgitakse reoainete sisaldust puhastusjaama sisenevas reovees ja sealt väljuvas heitvees. Selle aasta kolmandas kvartalis olid puhastatud heitvee väljundnäitajad väga heal tasemel, millest andis tunnistust erakordselt madal lämmastiku ja fosfori tase merre suunatavas heitvees.

Paljassaare reoveepuhastusjaamas jõudsid septembrikuus lõpule suurprojekti, mehaanilise puhastusetapi rekonstrueerimistööd. Mahukate ehitustöödega uuendati reoveepuhasti kõige esimese ja tähtsama puhastusetapi rajatisi ja seadmeid. Tegemist on ettevõtte viimase kümnendi suurima investeeringuga reoveepuhastisse, mille kogumaksumus on 7,8 miljonit eurot. Investeering võimaldab hoida merre suunatava heitvee kvaliteeti väga heal tasemel, hoida Läänemerd puhtamana ning tagada pealinlastele töökindel ja tõhus reoveepuhastus.

Langes kliendikaebuste arv

Meie eesmärk on pakkuda oma klientidele ja tarbijatele alati usaldusväärset ja kvaliteetset teenust. Peame seejuures oluliseks ka klienditeeninduse taseme kõrgena hoidmist ning mõõdame regulaarselt oma klientide rahulolu ja jälgime neile antud lubadustest kinni pidamist. Aasta kolmandas kvartalis rikkusime kahte klientidele antud lubadust, mis olid seotud klientide teavitamisega. Samas on nii kolmanda kvartali kui ka üheksa kuu vaates oluliselt langenud kliendikaebuste arv. Üheksa kuu jooksul oli kliendikaebusi 33% võrra vähem kui aasta tagasi.

Jälgime pidevalt ka klientide pöördumistele vastamise kiirust. 2021. aasta üheksa kuu jooksul vastasime kirjalikele kontaktidele vähemalt 2 tööpäeva jooksul 98,9% juhtudest, mis on mõnevõrra kehvem tulemus kui aasta tagasi. Kirjalikele kontaktidele vastamine on viibinud tulenevalt suvehooajal alanud ehitustegevuse kasvust, mis suurendas tehniliste tingimuste väljastamiseks ja projektide kooskõlastamiseks esitatavate taotluste arvu ja nendele vastamise kiirust.

Kolmandas kvartalis toetasime erinevaid üritusi veepaakide näol, millega saime aidata vähendada jäätmete teket ja tõsta kogukonna keskkonnateadlikkust. Kokku väisasid Tallinna Vee paagid 2021. aasta suvehooajal umbes 40 üritust Tallinnas ja Harjumaal, mille seas olid nii erinevad spordi- ja noortefestivalid kui ka muud avalikud ja kogukonna üritused nagu näiteks Ironman Tallinn, Stamina iganädalane tervisejooks ja järvejooksud, Investeerimisfestival, Võimlemispidu, muusikaline lavastus „Ookean“, Vanalinna päevad, Merepäevad jpm. Jätkame veepaakide pakkumisega ka järgmisel aastal.





2021. AASTA 3. KVARTALI JA ÜHEKSA KUU TOOTMISTULEMUSED







Tegevusnäitaja







Ühik



2021

9 kuud



2020

9 kuud



2021

III kvartal



2020

III kvartal Joogivesi Tarbija kraanist võetud vee kvaliteedi

vastavus nõuetele % 99,6 99,8 98,8 99,3 Lekete tase veevõrgus % 14,7 12,5 14,1 9,6 Keskmine veekatkestuse kestus kinnistu kohta h 3,13 2,99 3,18 2,83 Reovesi Kanalisatsioonitorustike ummistused tk 397 338 103 111 Kanalisatsioonitorustike purunemised tk 50 61 14 19 Puhastatud heitvee vastavus keskkonnanõuetele % 100 100 100 100 Klienditeenindus Kliendikaebuste arv tk 24 36 7 8 Kliendikontaktid vee kvaliteedi teemal tk 238 270 166 106 Kliendikontaktid veesurve teemal tk 262 245 125 96 Kliendikontaktid ummistuste ja sademevee

ärajuhtimise teemal tk 733 687 238 214 Kirjalikele kontaktidele vastamine vähemalt

2 tööpäeva jooksul % 98,9 100 98,5 100 Kliendile antud lubaduste rikkumise juhtumid tk 3 0 2 0 Planeerimata veekatkestusest teavitamine

vähemalt 1 h enne katkestust % 98,6 99,2 98,2 99,3

