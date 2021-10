Kinneviks styrelse justerar innehållet i avtalen med deltagarna i föreslaget aktieincitamentsprogram

English Swedish

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att styrelsen har beslutat att justera innehållet i avtalen med deltagarna i det långsiktiga aktieincitamentsprogram för anställda i Kinnevik som styrelsen har föreslagit till extra bolagsstämman imorgon den 21 oktober 2021.

Kinneviks styrelse har beslutat att justera innehållet i avtalen som ska ingås med deltagarna i Kinneviks långsiktiga aktieincitamentsprogram för 2021 under förutsättning att extra bolagsstämman beslutar att anta programmet. Styrelsen har beslutat att den maximala vinsten per incitamentsaktie ska vara begränsad till ett belopp motsvarande 4,25 gånger den genomsnittliga stängningskursen för Kinneviks B-aktie under september 2021, istället för 6,0 gånger den genomsnittliga stängningskursen för Kinneviks B-aktie under september 2021 vilket anges i styrelsens förslag i kallelsen till extra bolagsstämman.

Styrelsens fullständiga förslag till aktieincitamentsprogram finns tillgängligt på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken "Bolagsstämma" (som finns under avsnittet "Bolagsstyrning"). Övriga villkor i det föreslagna aktieincitamentsprogrammet är oförändrade.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations- och IR-chef

Telefon +46 (0)70 762 00 50

Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för entreprenörskap. Vårt syfte är att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi bolag som genom digitalisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten. Som aktiva ägare tror vi på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga långsiktigt hållbara bolag som bidrar positivt till samhället. Vi investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Bilaga