SOITEC PUBLIE LE CHIFFRE D’AFFAIRES DU 2EME TRIMESTRE DE SON ANNEE FISCALE 2021-2022

Le chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2021-2022 atteint 193 M€, en croissance de 40% à taux de change constants par rapport au 2 ème trimestre 2020-2021

Le chiffre d’affaires du 1 er semestr e 2021-2022 est en hausse de 53% à taux de change constants par rapport au 1 er semestre 2020-2021 ; il atteint 373 M€ , soit le semestre le plus élevé jamais réalisé par Soitec

Le chiffre d’affaires 2021-2022 est désormais attendu à environ 9 7 5 M$ ( contre un objectif précédent de 950 M$) , e n croissance d’environ 4 5 % à taux de change constants

L’objectif de marge d’EBITDA1 de l’Electronique2 pour l’exercice 2021-2022 est également revu à la hausse, à un niveau d’environ 34% contre un objectif précédent autour de 32%

Bernin (Grenoble), France, le 20 octobre 2021 – Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce ce jour un chiffre d’affaires consolidé de 192,7 millions d’euros pour le 2ème trimestre de l’exercice 2021-2022 (clos le 30 septembre 2021), en hausse de 36,9% par rapport au chiffre d’affaires de 140,8 millions d’euros réalisé au 2ème trimestre 2020-2021. Cette hausse résulte d’une croissance de 40,0% à taux de change constants conjuguée à un effet de change négatif de 3,2% (pas d’effet périmètre).

Par rapport au 1er trimestre 2021-2022, le chiffre d’affaires du 2ème trimestre progresse de 5,2% à taux de change constants, ce qui constitue le cinquième trimestre consécutif enregistrant une croissance organique séquentielle positive d’un trimestre sur l’autre depuis le 1er trimestre 2020-2021.

Paul Boudre, Directeur général de Soitec a déclaré : « En enregistrant à nouveau une forte croissance au cours du deuxième trimestre, nous avons réalisé le meilleur semestre de notre histoire, avec une performance robuste dans chacun de nos trois marchés finaux. Grâce à la forte valeur ajoutée qu’apportent nos produits, nous continuons à bénéficier du déploiement de la 5G, de la reprise du secteur automobile, ainsi que des tendances de marché favorables dans le domaine des appareils intelligents. En raison de ce niveau d'activité élevé et d’une solide performance opérationnelle, nous revoyons à la hausse nos prévisions de chiffre d'affaires et de marge EBITDA pour l'ensemble de notre exercice fiscal.

Au cours du trimestre écoulé, nous avons également franchi une nouvelle étape importante en adoptant notre raison d’être, concrétisant notre ambition d’apporter au monde de l’électronique des solutions intelligentes et économes en énergie. Notre objectif est d’améliorer la performance de nos produits tout en réduisant à la fois leur consommation énergétique et notre propre empreinte carbone. »

Chiffre d’affaires consolidé du 2ème trimestre 2021-2022 (données non auditées)

T2 2020-21 T2 2021-22 T2 2021-22 / T2 2020-21 (En milliers d’euros) % en données publiées % à taux de change constants Plaques de 150/200 mm 71 029 85 071 +20% +22% Plaques de 300 mm 63 877 101 615 +59% +63% Licences et autres revenus 5 848 5 983 +2% +3% Chiffre d’affaires total 140 754 192 668 +37% +40%

Le chiffre d’affaires consolidé du 2ème trimestre 2021-2022 a enregistré une croissance de 40% à taux de change constants par rapport au 2ème trimestre 2020-2021. Cette croissance a été soutenue par une solide performance de l’ensemble des produits sur chacun des marchés finaux de Soitec.

Soitec a de nouveau bénéficié d’une forte croissance dans les communications mobiles, son premier marché final, qui continue d’être porté par le déploiement de la 5G. Ceci se traduit par une hausse des ventes de substrats RF-SOI dédiés aux applications de radiofréquence et des ventes de substrats POI dédiés aux filtres RF. Cette croissance a été possible grâce notamment aux augmentations de capacité de l’usine de Singapour spécialisée dans les plaques SOI de 300 mm et de l’unité de Bernin III dédiée aux substrats POI de 150 mm.

Bénéficiant de la reprise soutenue du marché automobile, Soitec a enregistré une bonne performance dans l’automobile et l’industrie, comme en témoigne la hausse des ventes de substrats Power-SOI.

Soitec a également enregistré une augmentation de ses ventes liées aux appareils intelligents, avec une hausse des ventes de substrats Photonics-SOI et celles de substrats FD-SOI pour les objets connectés et les applications de edge computing.

Ventes de plaques de 150/200 mm

Les plaques de 150 et 200 mm sont essentiellement destinées aux applications de radiofréquence et, dans une moindre proportion, aux applications de puissance. Au 2ème trimestre 2021-2022, les ventes de plaques de 150/200 mm ont atteint 85,1 millions d’euros, enregistrant une croissance de 22% à taux de change constants par rapport au 2ème trimestre 2020-2021. Ceci reflète une forte hausse des volumes de plaques de 150 mm produites à Bernin III ainsi qu’une production plus élevée de plaques de 200 mm à Bernin I.

La croissance des ventes de plaques de 150/200 mm a été portée par :

Des ventes de substrats Power-SOI en hausse par rapport au 2 ème trimestre 2020-2021, confirmant la reprise soutenue du secteur automobile observée depuis le 4 ème trimestre 2020-2021,





en hausse par rapport au 2 trimestre 2020-2021, confirmant la reprise soutenue du secteur automobile observée depuis le 4 trimestre 2020-2021, Une augmentation des ventes de substrats POI (Piezoelectric-on-Insulator) par rapport au 2ème trimestre 2020-2021, reflétant la bonne montée en régime de la production à Bernin III permettant d’accompagner la croissance de la demande en substrats POI pour les filtres RF équipant les smartphones.





Par ailleurs, la surface de RF-SOI pour les applications de radiofréquence continue d’augmenter avec le déploiement de la 5G, mais cette croissance profite essentiellement aux plaques de 300 mm. Les ventes de substrats RF-SOI en 200 mm ont été stables par rapport au 2ème trimestre 2020-2021.

Par rapport au 1er trimestre 2021-2022, les ventes de plaques de 150/200 mm ont enregistré une croissance séquentielle de 6% à taux de change constants.

Ventes de plaques de 300 mm

Les ventes de plaques de 300 mm ont atteint 101,6 millions d’euros au 2ème trimestre 2021-2022, soit une hausse de 63% à taux de change constants par rapport au 2ème trimestre 2020-2021. Cette hausse résulte d’une forte augmentation des volumes produits à Bernin II et à Singapour.

Au 2ème trimestre 2021-2022, les ventes de substrats RF-SOI en 300 mm ont enregistré une forte croissance par rapport au 2ème trimestre 2020-2021, celles-ci étant toujours fortement portées par le déploiement en cours des smartphones 5G.

Les ventes de substrats FD-SOI ont atteint au 2ème trimestre 2021-2022 un niveau nettement supérieur à celui du 2ème trimestre 2020-2021, confirmant le rebond initié au 3ème trimestre 2020-2021 et démontrant à quel point la technologie FD-SOI apporte une valeur croissante aux applications destinées à l’edge-computing, à l’automobile et à la 5G.

Les ventes de substrats Imager-SOI, qui permettent la captation d’images en 3D pour les applications de reconnaissance faciale utilisées par les smartphones, ont atteint au 2ème trimestre 2021-2022 le même niveau soutenu qu’au 2ème trimestre 2020-2021.

Enfin, les ventes de substrats Photonics-SOI, destinés notamment aux centres de données, ont été, au 2ème trimestre 2021-2022, nettement supérieures à celles du 2ème trimestre 2020-2021, confirmant la bonne tendance enregistrée depuis le 4ème trimestre 2020-2021.

Par rapport au 1er trimestre 2021-2022, les ventes de plaques de 300 mm ont enregistré une croissance séquentielle de 4% à taux de change constants.

Licences et autres revenus

Les revenus de licences et autres revenus ont atteint 6,0 millions d’euros au 2ème trimestre 2021-2022 contre 5,8 millions d’euros au 2ème trimestre 2020-2021. Ceci représente une hausse de 3% à taux de change constants.

Chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2021-2022 (données non auditées)

S1 2020-21 S1 2021-22 S1 2021-22 / S1 2020-21 (En milliers d’euros) % en données publiées % à taux de change constants Plaques de 150/200 mm 138 421 164 161 +19% +23% Plaques de 300 mm 105 146 197 529 +88% +97% Licences et autres revenus 10 809 11 405 +6% +7% Chiffre d’affaires total 254 375 373 095 +47% +53%

Le chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2021-2022 a atteint 373,1 millions d’euros, ce qui constitue un niveau semestriel record. Le chiffre d’affaires a crû de 46,7% par rapport aux 254,4 millions d’euros réalisés au 1er semestre 2020-2021, ce qui résulte de la conjonction d’une croissance à taux de change constants de 52,9% et d’un effet de change négatif de 6,2% (pas d’effet périmètre).

Les ventes de plaques de 150/200 mm ont crû de 23% à taux de change constants par rapport au 1er semestre 2020-2021 tandis que les ventes de plaques de 300 mm ont augmenté de 97% à taux de change constants.

Principaux événements du trimestre

Remboursement anticipé des Obligations Convertibles et/ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANES) arrivant à échéance le 28 juin 2023

Le 16 septembre 2021, Soitec a annoncé sa décision de rembourser la totalité des OCEANES arrivant à échéance le 28 juin 2023, et qui étaient encore en circulation, à un prix par OCEANE égal au pair (soit 104,47€). Le 8 octobre 2021, l’ensemble des porteurs d’OCEANES avaient opté pour l’exercice de leur droit à la conversion et/ou l’échange en actions selon le ratio d’une action Soitec par OCEANE. 1 319 318 actions nouvelles Soitec ont ainsi été créées, ce qui représente 3,90% du capital social de Soitec. Le 18 octobre 2021, suite à la conversion de la totalité des OCEANES 2023, le capital social de Soitec s’élevait ainsi à 70 275 148,00 euros. Il était composé de 34 896 560 actions ordinaires et de 241 014 actions de préférence, toutes les actions ayant une valeur nominale de 2,00 euros chacune.

Les actionnaires de Soitec ont approuvé l’adoption de la raison d’être de la Société

Au cours de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 28 juillet 2021, l’adoption de la raison d’être de Soitec a été approuvée par ses actionnaires. La raison d’être de la Société est définie comme suit : « Nous sommes le terreau innovant de technologies intelligentes et économes en énergie, qui transforment durablement nos vies quotidiennes ».

Perspectives 2021-2022

Soitec s’attend désormais à ce que son chiffre d’affaires de l’exercice 2021-2022 atteigne environ 975 millions de dollars US (contre 950 millions de dollars US précédemment), ce qui représente une croissance d’environ 45% à taux de change constants par rapport au chiffre d’affaires de l’exercice 2020-2021.

Grâce à un niveau d’activité supérieur et à une bonne performance opérationnelle, Soitec réhausse également son objectif de marge d’EBITDA1 de l’Electronique2 pour l’exercice 2021-2022 à environ 34% contre un objectif précédent autour de 32%.

Agenda

Les résultats du 1er semestre 2021-2022 seront publiés le 30 novembre 2021, après bourse.

A propos de Soitec

Soitec (Euronext, Tech 40 Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L’entreprise s’appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l’électronique. Avec plus de 3 500 brevets, elle mène une stratégie d’innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Soitec et Smart Cut sont des marques déposées de Soitec.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter : @Soitec_FR.

Soitec est une société anonyme à conseil d'administration au capital de 70 275 148,00 euros, dont le siège social est situé Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques - 38190 Bernin (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 384 711 909.

Annexe

Chiffres d’affaires consolidés (1er et 2ème trimestres 2021-2022 non audités)

CA trimestriels T2 T3 T4 T1 T2 En milliers d’Euros 2019-20 2020-21 2019-20 2020-21 2019-20 2020-21 2020-21 2021-22 2020-21 2021-22 150/200 mm 61 957 71 029 61 885 64 762 91 623 74 193 67 392 79 090 71 029 85 071 300 mm 71 504 63 877 65 133 76 655 103 895 94 850 41 269 95 914 63 877 101 615 Licences et autres revenus 5 555 5 848 8 264 7 260 8 299 11 666 4 961 5 422 5 848 5 983 Total CA 139 015 140 754 135 282 148 678 203 817 180 708 113 622 180 427 140 754 192 668





CA trimestriels T2 2020-21 T3 2020-21 T4 2020-21 T1 2021-22 T2 2021-22 (vs. même période de l’exercice précédent) % en publié % à périm. et taux de change

consts1 % en publié % à périm. et taux de change

consts1 % en publié % à périm. et taux de change

consts1 % en publié % à périm. et taux de change

consts1 % en publié % à périm. et taux de change

consts1 150/200 mm +14,6% +17,2% +4,6% +9,1% -19,0% -14,4% +17,4% +24,2% +19,8% +22,3% 300 mm -10,7% -8,6% +17,7% +23,3% -8,7% -2,9% +132,4% +148,9% +59,1% +63,1% Licences et autres revenus +5,3% +5,9% -12,1% -11,0% +40,6% +42,3% +9,3% +12,0% +2,3% +3,2% Total CA +1,3% +3,5% +9,9% +14,7% -11,3% -6,2% +58,8% +69,0% +36,9% +40,0%

1 Évolution à taux de change constants et périmètre de consolidation comparable :

Il n’y a pas d’effet de périmètre aux T2 2020-21,T3 2020-2021, T4 2020-2021, T1 2021-2022 et T2 2021-2022





1 L’EBITDA représente le résultat opérationnel (EBIT) avant dépréciations, amortissements, éléments non monétaires liés aux paiements fondés sur les actions et aux variations des provisions sur les éléments de l’actif courant et des provisions pour risques et charges, sans inclure de résultat sur cessions d’actifs. Cet indicateur de performance alternatif est une mesure quantitative non IFRS, utilisée pour mesurer la capacité de l’entreprise à générer de la trésorerie à partir de ses activités opérationnelles. L’EBITDA n’est pas défini par les normes IFRS et ne saurait être considéré comme une alternative à un quelconque autre indicateur financier.

2 La marge d’EBITDA de l’Électronique est égale au ratio EBITDA des activités poursuivies / Chiffre d’affaires.

