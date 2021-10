HIGHCO : Marge Brute T3 2021

French English

Aix-en-Provence, le 20 octobre 2021 (18h)

HIGHCO : CROISSANCE AU T3 2021 CONFORME AUX ATTENTES (MB : +1,1%) ; GUIDANCES 2021 CONFIRMEES

Croissance d’activité au T3 2021 tirée par le Digital

Marge brute (MB) T3 2021 (1) de 18,72 M€ en progression de 1,1% à données publiées et à PCC ( 2) .

de 18,72 M€ en progression de 1,1% à données publiées et à PCC . MB 9 mois 2021 (1) de 56,52 M€ en hausse de 3,7% à données publiées et à PCC ( 2) .

de 56,52 M€ en hausse de 3,7% à données publiées et à PCC . Activités digitales en croissance solide sur le trimestre (T3 PCC à +4,5% ; 9 mois PCC à +2,6%).

Activités en légère croissance en France (T3 PCC à +0,6% ; 9 mois PCC à +3,4%) et bonne dynamique d’activité à l’International (T3 PCC à +4,6% ; 9 mois PCC à +5,5%).

Guidances 2021 confirmées

Marge brute (en M€) 2021 2020 PCC(2) Variation

2021 / 2020 PCC(2) T1 18,59 18,19 +2,2% T2 19,21 17,78 +8,1% T3(1) 18,72 18,52 +1,1% Total 9 mois(1) 56,52 54,49 +3,7%

(1) Données non auditées.

(2) PCC : à périmètre comparable et à taux de change constants (i.e. en appliquant le taux de change moyen de la période aux données de la période comparable).

Par ailleurs, en application de la norme IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées », les activités de Shelf Service ont été présentées comme des activités abandonnées à compter du quatrième trimestre 2020. De ce fait, et afin de rendre les informations homogènes, les données publiées au titre des neuf premiers mois de 2020 ont été retraitées de l’impact de Shelf Service. Ainsi, les données PCC sont égales aux données retraitées sur les neuf premiers mois de 2020.

(3) Résultat des Activités Ordinaires (RAO) ajusté : Résultat Opérationnel Courant avant charges de restructuration et hors coût des plans d’attribution gratuite d’actions. Marge opérationnelle ajustée : RAO ajusté / Marge brute.

Didier CHABASSIEU, Président du Directoire : « Porté par ses activités digitales (+4,5%), HighCo réalise un 3ème trimestre conforme aux attentes. Soutenu par la forte croissance des activités mobiles (+6,4%), le Digital représente désormais plus de deux tiers de nos activités. Ces bonnes performances, couplées à une bonne maîtrise des coûts, nous permettent d’anticiper une légère croissance d’activité au 4ème trimestre et de confirmer notre guidance 2021 de marge opérationnelle. »



CROISSANCE D’ACTIVITE AU T3 2021 TIREE PAR LE DIGITAL

Après un S1 solide (+5,1% PCC), HighCo poursuit sa dynamique de croissance au T3 2021 et affiche une progression de sa marge brute de 1,1% à 18,72 M€, en ligne avec les anticipations.

Cette croissance est principalement tirée par :

les activités Mobile toujours bien orientées (+6,4%) ;

toujours bien orientées (+6,4%) ; les volumes de coupons traités toujours à la hausse (+30%), en particulier grâce à leur traitement dématérialisé (+41%) ;

toujours à la hausse (+30%), en particulier grâce à leur traitement dématérialisé (+41%) ; la bonne dynamique d’activité en Belgique (+4,4%).





Les activités digitales ressortent en croissance de 4,5% PCC au T3 2021 et représentent 70,5% de la marge brute du Groupe, poursuivant leur bonne dynamique. Les activités offline s’affichent quant à elles en repli de 6,2% sur le trimestre.

Ainsi, sur les neuf premiers mois de l’exercice, les activités du Groupe s’affichent en progression de 3,7% à 56,52 M€. Cette progression est notamment tirée par : la croissance des activités Mobile (+7,0%), la hausse des volumes de coupons traités (+21%) et la performance de la Belgique (+5,7% PCC). Le Digital, qui représente désormais 66,4% des activités de HighCo, est en hausse de 2,6% sur la période.

France : activité en légère croissance

FRANCE



Marge brute (en M€) Variation 2021 / 2020 PCC



% Marge brute globale



2021 2020 PCC T1 15,98 15,30 +4,5% 86,0% T2 16,50 15,66 +5,4% 85,9% T3 16,30 16,21 +0,6% 87,1% Total 9 mois 48,79 47,16 +3,4% 86,3%

En France, la marge brute au T3 2021 s’affiche en légère croissance de 0,6% à 16,30 M€. Les activités digitales sont en croissance de 5,2%, soutenue par le Mobile et la forte hausse des volumes d’émission de coupons digitaux, en particulier sur les sites de Drive. Le niveau d’activité trimestrielle est impacté par le repli des activités offline de 9,5%.

Sur les neufs premiers mois de l’exercice, l’activité s’affiche ainsi en croissance de 3,4%, la France représentant sur la période 86,3% de la marge brute du Groupe. Les activités digitales sont en progression de 2,3% et leur part représente 67,1% de la marge brute. La progression du Digital reste limitée par un effet de base moins favorable (meilleure résistance des activités digitales en 2020).

International : bonne dynamique d’activité

INTERNATIONAL



Marge brute (en M€) Variation 2021 / 2020 PCC



% Marge brute globale



2021 2020 PCC T1 2,61 2,90 -10,1% 14,0% T2 2,71 2,12 +27,8% 14,1% T3 2,42 2,31 +4,6% 12,9% Total 9 mois 7,74 7,33 +5,5% 13,7%

A l’International, la marge brute au T3 2021 s’affiche en croissance de 4,6% PCC pour s’établir à 2,42 M€, confirmant le rebond observé au T2. Cette croissance d’activité se retrouve notamment en Belgique (+4,4%) où les volumes de coupons traités s’affichent en forte hausse. Les activités dans les autres pays affichent une croissance solide de 7,0%.

Sur les neufs premiers mois de l’exercice, les activités à l’International sont ainsi en croissance de 5,5% à 7,74 M€ et représentent 13,7% de la marge brute du Groupe. Le Digital s’affiche en croissance de 4,2% et représente 61,5% de la marge brute.

GUIDANCES 2021 CONFIRMEES

Les performances financières au T3 étant conformes aux anticipations, le Groupe confirme ses guidances 2021 :

une légère croissance de la marge brute au second semestre et au 4 ème trimestre (MB T4 2020 : 19,67 M€ ; MB S2 2020 : 38,19 M€ ; MB FY 2020 : 74,16 M€) ;

(MB T4 2020 : 19,67 M€ ; MB S2 2020 : 38,19 M€ ; MB FY 2020 : 74,16 M€) ; une marge opérationnelle ajustée (RAO ajusté(3) / MB) supérieure à 19% (marge opérationnelle ajustée 2020 : 16,4%).

A propos de HighCo

Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte près de 600 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Cynthia LERAT

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 1 77 75 65 16

comfi@highco.com c.lerat@highco.com

