M. Rodolphe Belmer est nommé Directeur Général d’Atos

Paris, France, le 20 octobre 2021 – Elie Girard, Directeur Général et Administrateur d’Atos, a souhaité présenter sa démission au Conseil d’Administration après une période intense de transformation du Groupe.

Le Conseil d’Administration d’Atos, réuni le 20 octobre, a nommé M. Rodolphe Belmer aux fonctions de Directeur Général et l’a coopté en tant qu’Administrateur. Sa prise de fonction interviendra au plus tard le 20 janvier 2022.

Atos a lancé depuis deux ans un vaste programme de croissance et de transformation. Le Groupe s’apprête aujourd’hui à accélérer sa stratégie de renforcement dans le digital, le cloud, la sécurité et la décarbonation.

Après avoir examiné l’ensemble des grands enjeux d’Atos pour les années à venir, le Conseil d’Administration a porté son choix sur M. Rodolphe Belmer pour diriger la transformation profonde d’un leader mondial du numérique sécurisé et décarboné et la poursuite de sa croissance aussi bien organique qu’à travers des acquisitions stratégiques.

Cette transformation renforcera aussi le déploiement d’Atos dans la recherche et l’innovation.

À compter du lundi 25 octobre, MM. Pierre Barnabé et Adrian Gregory sont nommés co-Directeurs Généraux par intérim jusqu’à la prise de fonction de M. Rodolphe Belmer.

Bertrand Meunier, Président du Conseil d’Administration d’Atos SE, Président du Comité des Nominations et de Gouvernance, a déclaré : « Le Conseil d’Administration remercie chaleureusement Elie Girard pour le travail de profonde transformation qu’il a engagé au cours des deux années passées et sa gestion du Groupe et de ses salariés durant la crise du Covid. Face aux défis d’Atos, le choix s’est porté sur M. Rodolphe Belmer pour son sens stratégique et parce qu’il a démontré dans ses précédentes fonctions son efficacité managériale et opérationnelle, ainsi que sa capacité à diriger avec succès des transformations complexes. »

****

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 107 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de plus de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG et Next 20.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

