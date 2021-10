Atos renforce sa position sur le marché du Big Data et de la vision artificielle avec l'acquisition de DataSentics

English French

Paris, France, le 20 octobre 2021 – Atos annonce aujourd'hui avoir conclu un accord en vue d’acquérir DataSentics, une société tchèque spécialisée dans la science des données, et plus particulièrement dans le développement de solutions et produits d'intelligence artificielle et de machine learning (IA/ML). Grâce à cette acquisition, Atos renforcera son portefeuille d’IA/ML et de vision artificielle avec de nouveaux produits d'IA et de nouvelles capacités en science des données. Le Groupe accueillera également les équipes hautement qualifiées d'environ 100 data scientists et ingénieurs IA/ML de DataSentics.

Fondée en 2016 et basée à Prague, DataSentics est une entreprise qui œuvre à rapprocher la science des données et l'ingénierie afin d’impacter le marché. La société vend principalement ses solutions aux grandes entreprises d’Europe centrale et occidentale, et plus particulièrement aux secteurs des services financiers, de la vente au détail et des médias.

Les capacités combinées d'Atos et de DataSentics constitueront un pôle d’expertise mondial d'IA/ML offrant une véritable valeur ajoutée à tous leurs clients communs.

« Il s'agit d'une opportunité fantastique d'étendre nos capacités en matière d'intelligence artificielle et de machine learning. Avec DataSentics, nous renforçons notre pôle mondial d'IA/ML. Celui-ci bénéficie déjà, par ailleurs, de l'expertise de nos récentes acquisitions dans ce domaine : zData, Miner & Kasch et Ipsotek, » a déclaré Pierre Barnabé, EVP, Responsable des activités Big Data & Sécurité, Atos.

« Nous sommes ravis que la forte orientation sectorielle d'Atos et sa dimension internationale accélèrent la manière dont nos produits et solutions d'intelligence artificielle impactent les entreprises du monde entier, » a déclaré Petr Bednarik, PDG et fondateur de DataSentics.

La finalisation de la transaction est prévue au quatrième trimestre 2021.

