Chiffre d’affaires stable à 2 666 millions d’euros

à taux de change constants

Prise de commandes à 2 399 millions d’euros

Ratio prise de commandes sur chiffre d’affaires à 90%

Digital, Cloud, Sécurité et Décarbonation à 52% du chiffre d’affaires

Augmentation organique des talents de +1 500

Programmes de transformation du Groupe avançant à pleine vitesse

Les objectifs de 2021 sont confirmés

Paris, le 20 octobre 2021 : Atos, leader international de la transformation digitale, annonce aujourd'hui le chiffre d'affaires de son troisième trimestre 2021.

Lors du troisième trimestre, le Groupe a continué à stabiliser son chiffre d’affaires à taux de change constants, avant d’entrer en territoire positif. La demande post-pandémie est restée très dynamique sur la migration et le développement d’applications Cloud ainsi que sur la Transformation Digitale des process au travers de l’automatisation, la robotisation et l’intelligence artificielle. Dans toutes les régions, les clients souhaitent des solutions digitales intégrant les standards les plus hauts en matière de sécurité, durabilité et inclusivité, trois domaines où Atos apporte une expertise technologique unique.

Le Groupe a continué de poursuivre sa profonde transformation, recrutant un nombre record de compétences nouvelles dans un marché des talents en ébullition, résultant pour la première fois en une augmentation nette organique de +1 500 collaborateurs. Cela viendra alimenter nos ambitions de croissance. Dans le même ordre, nous avons renforcé nos partenariats avec les grands acteurs du Cloud Public tout en nouant de nouvelles coopérations avec des plateformes digitales en forte croissance.

Nos programmes de transformation annoncés en juillet progressent rapidement sur tous les fronts. Le plan de départs en Allemagne est bien avancé. Le programme de recherche de partenaires sur environ 20% du chiffre d’affaires du Groupe est en cours d’exécution avec des discussions avancées concernant Unified Communications & Collaboration. Une nouvelle acquisition ciblée dans le digital a été signée. Enfin, notre programme de changement culturel LEAP s’intensifie.

La Direction Générale souhaite remercier nos 107 000 collègues pour leur immense support et pour leur implication dans cette transformation, qui pose de solides fondations pour l’atteinte nos objectifs à moyen terme.

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2021 par Secteur

Chiffre d'affaires En millions d'euros T3 2021 T3 2020* % à taux de change constant Industries 518 469 +10,4% Services Financiers & Assurance 524 512 +2,3% Secteur Public & Défense 553 628 -11,9% Télécommunications, Médias & Technologies 355 363 -2,0% Ressources & Services 383 378 +1,5% Santé & Sciences de la Vie 333 317 +5,1% Total 2 666 2 666 0,0% * A taux de change constants

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2021 a atteint 2 666 millions d’euros, stable à taux de change constants par rapport au troisième trimestre 2020 et en baisse de -2,3% en organique. Les segments clés sur lesquels le Groupe bâtit sa transformation – le Digital, le Cloud, la Sécurité et la Décarbonation – ont connu une forte croissance tandis que le chiffre d’affaires est resté impacté par les activités d’Infrastructure Classique.

Avec 19% du chiffre d’affaires total du Groupe, le Secteur Industries a enregistré un chiffre d’affaires de 518 millions d’euros, en hausse de +10,4% par rapport au troisième trimestre 2020 à taux de change constants.

Il s’agit d’une accélération de la reprise après un deuxième trimestre déjà en croissance de +1,8%. Toutes les géographies ont contribué à cette forte croissance, portées par un repositionnement de ce Secteur sur les projets numériques et les solutions à forte valeur ajoutée servant les besoins de ses clients. Plus particulièrement, l’activité du Secteur a augmenté sur les projets d’applications pour l’Automobile et l’Aéronautique, ainsi que la digitalisation des process industriels y compris des solutions intelligentes basées sur l’Internet des Objets.

Le chiffre d’affaires de Services Financiers & Assurance s’est établi à 524 millions d’euros, représentant 20% du chiffre d’affaires total du Groupe. En progression de +2,3% à taux de change constants par rapport au troisième trimestre 2020, le Secteur a confirmé sa performance du premier semestre, en particulier dans le secteur de l’Assurance tandis qu’avec les institutions bancaires elle a été plus contrastée. L’activité du secteur a continué d’être portée par des projets de transformation numérique et par la forte demande en Cybersécurité, deux éléments étant couverts par les offres d’expertise du Groupe, et par les synergies avec les entreprises acquises récemment telles que Eagle Creek, Digital.Security et Paladion.

Le chiffre d’affaires de Secteur Public & Défense s’est élevé à 553 millions d’euros, représentant 21% du chiffre d’affaires total du Groupe, en baisse de -11,9% après une augmentation de +13,0% au troisième trimestre 2020. Cette baisse est due principalement à une réduction des volumes de supercalculateurs livrés, l’année dernière, dans la plupart des géographies et plus particulièrement en Europe du Nord, ainsi que l’effet de base lié à la réduction importante du périmètre du contrat avec Texas Department of Information Resources renouvelé l’an passé, affectant la performance pour la dernière fois ce trimestre.

Télécommunications, Médias & Technologies a représenté 13% du chiffre d’affaires total du Groupe et a atteint 355 millions d’euros, en baisse de -2,0% à taux de change constants. Après un deuxième trimestre positif, le Secteur a connu un troisième trimestre plus difficile avec des tendances de marchés contrastées entre les différents secteurs. Les projets dans les Médias ont été en croissance grâce une augmentation des volumes en Amérique du Nord, tandis que la situation a été plus complexe dans le secteur High Tech & Ingénierie ainsi que dans les Télécommunications.

Le chiffre d’affaires de Ressources & Services s’est élevé à 383 millions d’euros, soit 14% du chiffre d’affaires total du Groupe. Le Secteur est parvenu à se rétablir avec une croissance de +1,5 % à taux de change constants par rapport au troisième trimestre de 2020 après une baisse de -2,5% au deuxième trimestre. La situation est restée différenciée sur l’ensemble des segments, avec une dynamique positive en Transport & Hôtellerie, surtout en Amérique du Nord et Europe du Sud, tandis que les segments Distribution et Energie & Services Publics n’ont pas renouvelé des ventes de supercalculateurs cette année comparé à 2020.

Le chiffre d’affaires en Santé & Sciences de la Vie s’est établi à 333 millions d’euros, en hausse de +5,1% par rapport au troisième trimestre 2020 à taux de change constants, porté par l’Europe du Nord, l’Europe du Sud et les Marchés de Croissance. Le segment Santé a enregistré une très belle performance par rapport au troisième trimestre 2020, ce qui a plus que compensé le segment Pharmaceutique.





Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2021 par Entité Opérationnelle Régionale

Chiffre d'affaires En millions d'euros T3 2021 T3 2020* % à taux de change constant Amérique du Nord 617 625 -1,3% Europe du Nord 674 700 -3,8% Europe Centrale 619 631 -1,8% Europe du Sud 556 520 +7,0% Marchés de Croissance 201 191 +4,9% Total 2 666 2 666 0,0% * A taux de change constants

La majorité des régions ont bénéficié du rebond de la demande pour la transformation digitale, le Cloud, et la Cybersécurité dans les secteurs qui ont le plus été impactés l’an dernier tels que Industries, l’Hôtellerie et le Transport. Ces régions ont aussi bénéficié d’une tendance soutenue en Santé & Sciences de la Vie et Services Financiers & Assurance. Avec les synergies générées avec les nouvelles acquisitions, le Groupe est parvenu à compenser la baisse du Secteur Public & Défense due à la réduction des volumes et aux importants projets de supercalculateurs livrés l’an dernier dans plusieurs géographies.

La croissance du chiffre d’affaires à taux de change constants a été forte en Europe du Sud et dans les Marchés de Croissance.

En Europe du Sud, l’activité a été solide dans la plupart des Secteurs y compris dans le Secteur Public & Défense.

Les Marchés de Croissance ont continué sur leur tendance d’une croissance d’environ +5%, portés par la montée en puissance de projets en Asie en Santé & Sciences de la Vie ainsi qu’en Télécommunications, Médias & Technologies au Brésil, et avec le Secteur Industries grâce à des augmentations de volume et de nouveaux projets.

L’Amérique du Nord a réussi à générer une croissance à taux de change constants dans tous les secteurs mis à part le Secteur Public & Défense, impacté par le contrat Texas Department of Information Resources et par les activités Unified Communications & Collaboration.

L’Europe du Nord a enregistré une forte activité sur le secteur Industries avec des projets de transformation digitale ainsi que sur le secteur Santé & Sciences de la Vie. Mais cette géographie a connu un effet de base défavorable sur le calcul haute performance dans le Secteur Public & Défense.

Enfin, l’Europe Centrale a significativement amélioré sa tendance de chiffre d’affaires comparé à -10,3% au deuxième trimestre grâce à la montée en puissance de projets dans le secteur Industries et à de nouveaux contrats.

Activité commerciale

Au cours du troisième trimestre 2021, les prises de commandes du Groupe ont atteint 2 399 millions d’euros, soit un ratio prise de commandes sur chiffre d’affaires de 90 %.

Les principaux nouveaux contrats signés au cours de la période comprennent notamment :

en Industries un contrat avec un important fournisseur européen d’équipements automobiles pour la migration vers S/4 Hana Cloud (Europe Centrale) ;

en Services Financiers & Assurances un contrat avec un Assureur américain mondial pour une migration vers le Cloud Public conjuguant les capacités d’Atos, Syntel et Maven Wave (Amérique du Nord) ;

en Secteur Public & Défense un important contrat avec une autorité publique pour un projet de Transformation Digitale (Europe du Nord);

en Télécommunications, Médias & Technologies, un contrat de Transformation Digitale avec un leader européen High Tech comprenant des solutions de Cloud, Sécurité, et Décarbonation (Europe du Nord) ;

en Ressources & Services un contrat avec un fournisseur d’énergie européen pour la gestion et le contrôle de son réseau de distribution combinant des solutions de SAP et d’Atos dans l’Energie (Europe du Sud) ; et

en Santé et Sciences de la Vie un contrat avec un leader dans la Santé pour développer des outils numériques permettant d’améliorer l’expérience des patients (Amérique du Nord).

Les renouvellements de contrats du trimestre comprennent, dans le secteur Industries, une extension avec un grand constructeur automobile pour l’aider à développer des services Cloud (Europe du Sud), dans les Services Financiers & Assurance une grande banque pour une migration complexe de centre de données et d’applications (Marchés de Croissance), et une extension de périmètre d’un contrat avec un distributeur dans le Secteur Ressources et Services (Amérique du Nord).

Le carnet de commandes s’est élevé à 23,4 milliards d’euros à fin septembre 2021, en légère diminution comparé à juin 2021. Cela représentait 2,1 années de chiffre d’affaires. Le montant total pondéré des propositions commerciales a atteint 7,4 milliards d’euros, stable par rapport à juin 2021, représentant 7,9 mois de chiffre d’affaires.

Ressources humaines

L’effectif total était de 106 665 collaborateurs à fin septembre 2021, une augmentation de +1 857 par rapport fin juin 2021, dont pour la première fois +1 485 en organique (+1,4%) afin de renforcer les activités en forte croissance (Digital, Cloud, Sécurité et Décarbonation) ; dans le même temps le Groupe a continué de décroitre les effectifs en Infrastructures au travers de l’automatisation et la robotisation.

Au troisième trimestre 2021, le Groupe a recruté 8 019 collaborateurs, dont la majorité dans les pays offshore et nearshore. L’attrition sur les 12 derniers mois s’est élevée à 16% à fin septembre 2021.

Objectifs 2021

Le Groupe confirme aujourd’hui ses objectifs pour 2021 :

Chiffre d’affaires à taux de change constants : stable ;

à taux de change constants : stable ; Taux de marge opérationnelle : c. 6,0% ;

: c. 6,0% ; Flux de trésorerie disponible : positif.

Acquisition

Le Groupe a aussi annoncé aujourd’hui l’acquisition de DataSentics, une société européenne créée en 2016 et basée à Prague. DataSentics est spécialisée en Intelligence Artificielle et l’Ingénierie des données Cloud. L’entreprise travaille à unifier les activités de Big Data et d’Ingénierie en Europe. Elle emploie 90 spécialistes des données. Ses offres vont immédiatement venir complémenter la stratégie d’intelligence artificielle dans les univers industriels d’Atos pour appuyer les offres et solutions 5G et Edge et accélérer leurs mises en application dans les secteurs Industries, la Distribution et les Télécommunications.

Programme de recherche de partenaires pour optimiser les actifs du Groupe

Dans le cadre du repositionnement du Groupe et de l’accélération du repositionnement de ses activités vers le Digital, le Cloud, la Sécurité et la Décarbonation, le Groupe a annoncé le 27 juillet 2021 le lancement d’un important programme de recherche de partenaires sur un volume correspondant à environ 20% du chiffre d’affaires du Groupe.

En ce qui concerne Unified Communications & Collaboration, des discussions avancées sont en cours.

Un processus formel de recherche de partenaires pour les centres de données et les activités associées a été lancé et des marques d’intérêts d’acteurs de profils différents ont été reçues.





Annexes

Réconciliation du chiffre d’affaires à taux de change et périmètre constants

En millions d'euros T3 2021 T3 2020 variation % Chiffre d'affaires statutaire 2,666 2,644 +0.8% Effet de change 22 Chiffre d'affaires à taux de change constants 2,666 2,666 0.0% Effet des changements de périmètre 63 Effet de change sur les périmètres acquis ou cédés 1 Chiffre d'affaires à périmètre et taux de change constants 2,666 2,729 -2.3%

Les effets de périmètre s’élevaient à +63 millions d’euros sur le chiffre d’affaires. Ils sont principalement liés :

aux acquisitions réalisées au second semestre 2020 et en 2021 pour un montant total de +68 millions d’euros ; et

à la vente de certaines activités spécifiques d’Unified Communications & Collaboration ainsi que les activités Wivertis GmBH en 2020, pour un montant total de -5 millions d’euros pour le chiffre d’affaires.

L’effet de change a contribué positivement au chiffre d’affaires pour +22 millions d’euros provenant principalement de l’appréciation de la livre britannique par rapport à l’euro au cours de la période.

Conférence téléphonique

Demain, jeudi 21 octobre 2021, le Groupe organise une conférence téléphonique en anglais à 8h00 (CET, Paris) présidée par Elie Girard, Directeur Général, afin de commenter le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2021 d'Atos et de répondre aux questions de la communauté financière.

La conférence téléphonique sera accessible par webcast :

via le lien suivant: https://edge.media-server.com/mmc/p/9dtvfypf

par téléphone, 10 minutes avant l’horaire de début. Si vous souhaitez participer à la conférence téléphonique par téléphone, vous devez vous inscrire avant la conférence en utilisant le lien suivant :

http://emea.directeventreg.com/registration/5061859

Lors de l'inscription, vous recevrez les numéros d'appel, le code d'accès direct à l'événement et un identifiant unique de participant. Des rappels de l’évènement seront également envoyés par e-mail la veille.

10 minutes avant le début de l'appel, vous devrez utiliser les informations d'accès à la conférence fournies dans l'e-mail reçu au moment de l'inscription.

Après la conférence, une rediffusion du webcast sera disponible sur atos.net , rubrique Investisseurs.

Prochains événements

28 février 2022 (Après Clôture du Marché) Résultats annuels 2021

27 avril 2022 (Avant Ouverture du Marché) Chiffre d’affaires du premier trimestre 2022

18 mai 2022 Assemblée générale annuelle

27 juillet 2022 (Avant Ouverture du Marché) Résultats du premier semestre 2022

A propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 107 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de plus de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG et Next 20.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Avertissements

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations inclues ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que la Société ne peut ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérés comme tels. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies d’Atos, de même qu’à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas des informations factuelles à caractère historique. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document du fait d’un certain nombre de risques et incertitudes qui figurent dans le Document d’Enregistrement Universel 2020 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 7 avril 2021 sous le numéro d’enregistrement D.21-0269. Atos ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans le présent document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur. Ce communiqué ne constitue ni ne contient une offre de vente des actions Atos ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription d’actions Atos en France, aux Etats-Unis d’Amérique ou dans aucun autre pays.

La croissance organique du chiffre d’affaires est présentée à périmètre et taux de change constants.

Les Secteurs sont Industries (aérospatiale, automobile, produits chimiques, produits de consommation emballés (aliments & boissons), l’industrie manufacturière, les industries de transformation, les services et Siemens), Services Financiers & Assurance (assurances, services bancaires & financiers et services de transformation des activités), Secteur Public & Défense (défense, éducation, organisations extraterritoriales, administration publique, services communautaires publics et Major Events), Télécommunications, Médias & Technologies (haute technologie & ingénierie, médias et télécommunications), Ressources & Services (énergie, commerce de détail, transport & hôtellerie et services publics) et Santé & Sciences de la Vie (santé et industrie pharmaceutique).

Les Entités Opérationnelles Régionales sont composées de l’Amérique du Nord (États-Unis, Guatemala, Canada et Mexique), l’Europe du Nord (Royaume-Uni et Irlande, Belgique, Danemark, Estonie, Biélorussie, Finlande, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Russie et Suède), l’Europe du Sud (France, Andorre, Espagne, Portugal et Italie), l’Europe Centrale (Allemagne, Autriche, Bulgarie, Bosnie Croatie, République tchèque, Grèce, Hongrie, Israël, Roumanie, Serbie, Slovénie, Slovaquie et Suisse) et des Marchés de Croissance, y compris l’Asie-Pacifique (Australie, Chine, Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Philippines, Singapour, Taïwan et Thaïlande), l’Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Uruguay et Pérou), le Moyen-Orient et l’Afrique (Algérie, Bénin, Burkina Faso, Égypte, Gabon, Côte d’Ivoire, Royaume d’Arabie saoudite, Liban, Madagascar, Mali, Maurice, Maroc, Qatar, Sénégal, Afrique du Sud, Tunisie, Turquie et EAU), Major Events, Global Cloud Hub, et Global Delivery Centers.

