Blue Vision A/S - information om bestyrelseskandidat

Dato: 21. oktober 2021

Årets meddelelse nr.: 22





Blue Vision A/S har dags dato modtaget henvendelse fra Caspar Rose, hvoraf det fremgår, at han har valgt at trække sit kandidatur til bestyrelsen på Selskabets foranstående ekstraordinære generalforsamling til afholdelse onsdag den 10. november 2021. Valget henstår ubegrundet. Caspar Rose fortsætter ikke som rådgiver for Blue Vision A/S.

Vi takker Caspar Rose for det engagement og professionelle omhu, hvormed han sammen med det resterende rådgiverteam har faciliteret Blue Vision A/S’ strategiplan frem til den mulige investering i Reponex Pharmaceuticals A/S, som præsenteret i Selskabets meddelelser af den 19. oktober 2021.

Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til direktør Jeanette Borg på telefon +45 3118 7057 eller per e-mail j.borg@bluevision.dk.

Med venlig hilsen

Blue Vision A/S

På bestyrelsens vegne