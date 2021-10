GROUPE GUILLIN

Communiqué de presse

Ornans, le 21 octobre 2021

GROUPE GUILLIN : RESULTATS SEMESTRIELS 2021

En millions d'euros 30/06/2021 30/06/2020 Variation

2021 / 2020 Produit des Activités Ordinaires (PAO) 344,2 303,8 13,3% Résultat opérationnel 41,8 36,9 13,3% Résultat consolidé 31,3 26,2 19,3% Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 48,3 43,0 12,3% Endettement net 90,7 45,3 Gearing (ratio endettement net / capitaux propres) 0,20 0,11 Trésorerie 74,5 63,3

Ces comptes non audités ont été arrêtés par le conseil d'administration du 18 octobre 2021.

Le Produit des Activités Ordinaires (PAO) s’élève à 344,2 M€ en hausse de 13,3% par rapport au 1er semestre 2020 référentiel alors impacté par la crise sanitaire (+13% à taux de change constant). Comparé au 30 juin 2019, la progression du PAO du 1er semestre 2021 atteint 2,7% à périmètre constant.

L’acquisition, le 30 juin 2021, du Groupe Gault & Frémont, acteur référent de la conception, fabrication et distribution de sacs en papier, boîtes en carton et papier cuisson à destination principalement des métiers de bouche (4 sites de production dont 3 en France et 1 en Belgique) n’a pas encore d’impact dans le compte de résultat consolidé du 1er semestre 2021.

Le secteur « emballages » affiche un PAO de 323,3 M€, en hausse de 13,4%. Le secteur « matériels » présente un PAO de 21,6 M€ contre 19,0 M€ au 1er semestre 2020 (+13,6%).

Le Résultat Opérationnel s’élève à 41,8 M€ contre 36,9 M€ au 1er semestre 2020, soit une hausse de 13,3%. Si le niveau de marge brute dégagé au 1er semestre est de bonne tenue, le Groupe a vu le prix des matières premières atteindre des niveaux historiquement élevés, notamment au 2ème trimestre. Il a dû faire face à des pénuries de matières (notamment le polypropylène et le carton) sous l’effet de la forte demande mondiale, combinée à la réduction de production de plusieurs fournisseurs européens et des difficultés liées au transport. A contrario, l’année 2020 avait été marquée par des prix de matières plastique très bas. En outre, l’inflation des coûts en Europe et au Royaume-Uni a commencé à se ressentir en fin de semestre (frais de personnel, frais de transport, fournitures, électricité, …).

Le Résultat Net s’établit à 31,3 M€, en progression de 19,3%.

La capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net et impôt s’élève à 48,3 M€ et représente 14,0% du PAO. L’endettement financier net s’établit à 90,7 M€, en hausse de 45,4 M€ par rapport au 1er semestre 2020. Le gearing est de 0,20 contre 0,11 au 30 juin 2020. Le Groupe dispose d’une trésorerie positive.

Les investissements du Groupe dans son outil industriel s’élèvent à 16,5 M€ au 1er semestre 2021.

Le Groupe reste soumis aux incertitudes liées à la Covid-19 et reste attentif au niveau d’activité des différents marchés sur lesquels il intervient. La demande des produits et notamment celle relative à la vente à emporter ou en livraison qui traduit de nouvelles habitudes de consommation en Europe reste élevée.

Le prix des matières premières a connu une très forte augmentation au 1er trimestre, encore accentuée au 2ème trimestre et les prix se sont maintenus à des niveaux très élevés au 3ème trimestre. Cette tendance pourrait perdurer tout comme celle relative au plastique recyclé dont la très forte demande entraîne une envolée de son prix. Par ailleurs, une inflation prononcée dans l’Union européenne et au Royaume-Uni pourrait également peser sur les coûts de production du Groupe.

Le Groupe continue d’accompagner concrètement les mutations du marché avec des solutions adaptées aux besoins de chacun et en assumant le choix de matériaux recyclables, compostables ou réutilisables sans concession sur la sécurité alimentaire et innove en proposant de nouveaux concepts pour répondre aux besoins du marché.

Le résultat 2021 sera très sensible aux prix des matières premières (plastique et carton), à l’inflation mais également à l’évolution de la demande d’emballages alimentaires, notamment en Europe.

A propos de Groupe Guillin :

Groupe familial français créé en 1972, le Groupe GUILLIN est le leader européen des solutions d’emballages alimentaires.

Le Groupe GUILLIN est au quotidien l’interlocuteur privilégié de ses clients qu’ils interviennent dans les métiers de bouche, l’industrie agroalimentaire, les fruits et légumes ou la restauration collective. Présent commercialement dans plus de 70 pays, le Groupe innove sans cesse pour offrir à ses clients un service irréprochable et la plus large gamme du marché avec plus de 12 000 références de produits disponibles sur stock.

L’économie circulaire, l’écoconception et l’utilisation de matières premières recyclées et recyclables des emballages mis sur le marché font partie des préoccupations historiques du Groupe et constituent au quotidien un engagement prioritaire pour ses 2800 collaborateurs.

Encourageant l’esprit d’équipe, l’excellence, le respect, l’ouverture au progrès et la performance, Groupe GUILLIN, coté sur Euronext Growth a réalisé, en 2020, un chiffre d’affaires net de 619 M€.

