Acquisition de 77,3% de la société belge AB Comtech :

Delta Drone se met en place pour bénéficier des multiples opportunités à venir sur le marché de la sécurité

Dardilly, le 22 octobre 2021 – 8H

L’acquisition de AB Comtech s’inscrit dans une logique de développement initiée depuis 2 ans

Delta Drone annonce la signature d’un accord définitif aux termes duquel le Groupe acquiert, auprès de deux des trois actionnaires de la société belge AB Comtech, 77,3% du capital. Le troisième actionnaire, qui continuera à détenir le solde du capital (22,7%) est le groupe français Protec, avec lequel Delta Drone est par ailleurs partenaire depuis 2 ans : groupe de sécurité privée, Protec est en effet intégrateur de la solution ISS Spotter (drones automatiques de sécurité) conçue et développée par Delta Drone.

AB Comtech complète la gamme « solutions de sécurité » du groupe et s’inscrit dans la stratégie de dronification du secteur

Issue de l’ancienne société Solidbot, dont elle a repris l’intégralité des actifs ainsi que les brevets, AB Comtech est spécialisée dans les systèmes « security mobile trailers », qui sont des solutions de vidéo mobile dont les applications sont multiples notamment la sécurisation et le suivi de chantiers ainsi que la sécurisation de grands événements publics. Le principe de fonctionnement réside dans le déploiement d’un mât télescopique pouvant atteindre 5 m, au sommet duquel sont positionnées des caméras. Le système bénéficie d’une autonomie en énergie pendant 1 mois, il est très simple à mettre en œuvre grâce à un châssis roulant et une attache remorque. Enfin, le système est relié à un poste distant de télésurveillance, permettant une vision périphérique et en continu de la zone concernée.

Le système développé par AB Comtech complète la gamme des solutions professionnelles de Delta Drone, positionné entre l’offre de sécurité humaine et les solutions drone. Il s’inscrit donc logiquement dans la stratégie de dronification du secteur de la sécurité.

L’intégration de AB Comtech constitue un accélérateur de croissance

Sur le plan opérationnel, le projet dispose de plusieurs atouts :

En parallèle de l’opération capitalistique, Delta Drone a noué un accord de R&D et de partenariat industriel avec un groupe français expert dans l’électronique et l’informatique logicielle, chargé de bâtir une brique logicielle et technologique additionnelle dans le domaine de l’intelligence artificielle intégrée dans le système : de multiples fonctionnalités innovantes devraient ainsi être rapidement ajoutées au système, dès le début de l’année prochaine,

La proximité de la solution AB Comtech avec les technologies développées par Delta Drone pour la solution d’inventaire Countbot, dont le groupe est le concepteur et détient tous les brevets ainsi que la propriété intellectuelle, pourraient favoriser des synergies importantes,

Grâce au plateau de télésurveillance de Protec, AB Comtech disposera d’une offre complète, que ce soit pour vendre les systèmes ou dans le cadre de mises en location temporaires,

AB Comtech bénéficie d’une expérience terrain, avec plus de 100 systèmes déployés dans plusieurs pays en Europe (Allemagne, France, Belgique, Pays-Bas, etc.),

En se fondant sur les volumes d’activité cumulés des partenaires, qui représentent plus de 50 M€ de CA et plusieurs milliers de clients, les volumes loués et/ou vendus de systèmes devraient rapidement progresser, en Europe et en Afrique notamment.





La gamme de solutions du Groupe est adaptée aux défis du marché de la sécurité

Alors que la reprise progressive du secteur événementiel se confirme, le marché de la sécurité privée est confronté à une pénurie de ressources humaines. Cette situation est d’autant plus préoccupante que se profilent les échéances majeures de la Coupe du monde de Rugby en 2023, puis les Jeux Olympiques de 2024.

Dans ce contexte, il est certain que la réflexion des décideurs devra prendre en compte des moyens multiples et combinés, associant de manière complémentaire moyens humains et solutions technologiques.

A cet égard, Delta Drone a apporté la preuve de son savoir-faire en de multiples occasions : Ryder Cup, Grand Prix de France de Formule 1, Forum de la Paix 2018, Bol d’Or, Meeting aérien de la Ferté-Alais, Festival de Cannes, NRJ Awards, Coupe du Monde féminine de football, etc.

Les perspectives de développement de l’activité sont donc très prometteuses, avec un impact positif sur la croissance et la rentabilité dès 2021, et de manière beaucoup plus significative au cours des 2 ans à venir.

