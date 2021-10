Accumulus Synergy annonce la nomination de Christopher Jeschke au poste de directeur technologique

French German

BURLINGAME, Californie, 22 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accumulus Synergy, une société à but non lucratif travaillant au développement d'une plateforme d'échange d'informations et de données visant à transformer la façon dont les innovateurs pharmaceutiques et les autorités sanitaires du monde entier interagissent, a annoncé aujourd'hui la nomination de Christopher Jeschke au poste de directeur technologique. M. Jeschke rejoint Accumulus Synergy après avoir quitté Protenus, la plus grande société de cybersécurité du pays axée sur la confidentialité, la sécurité et les menaces de conformité visant les institutions de santé de notre pays, où il agissait en tant que directeur technologique.



« Nous sommes ravis que Chris nous rejoigne en tant que directeur technologique. Il est un leader technique expérimenté et un expert en ingénierie des solutions SaaS hautement sécurisées pour les besoins en matière de santé et de sciences de la vie. Accumulus développe actuellement une feuille de route de produits à court et à long terme en consultation avec les autorités sanitaires, les commanditaires et d'autres parties prenantes du secteur et l'embauche d'un directeur technologique chevronné était une priorité essentielle pour notre organisation », a déclaré Frank Nogueira, PDG d'Accumulus Synergy.

M. Jeschke a intégré Protenus en 2015 peu après la levée de son financement initial, faisant passer son produit de concept à réalité au cours des six années suivantes. Protenus est désormais la première solution SaaS basée sur l'IA pour l'analyse de la conformité des soins de santé et est actuellement utilisée dans plus de 1 000 hôpitaux du pays en tant qu'élément central de leurs programmes de confidentialité, de sécurité et de conformité. À mesure que l'entreprise se développait, Christophe Jeschke était à la fois l'architecte en chef de la plateforme Protenus et le dirigeant responsable de toutes les fonctions d'ingénierie, de R&D, de produit et de sécurité.

Avant Protenus, Chris était ingénieur principal au sein du nouveau Strategic Innovation Group de Booz Allen Hamilton, où il dirigeait les efforts internes pour développer et évaluer de nouvelles méthodes de détection du signal de pharmacovigilance afin de contribuer aux programmes de la FDA (tels que MedWatch). Il a également été l'architecte des capacités et services informatiques avancés de la FDA, soutenant le Center for Drug Evaluation and Research, et le responsable technique de multiples engagements soutenant les organisations de renseignements du pays. Avant cela, M. Jeschke occupait le poste de directeur technique et d'architecte système pour la plateforme d'admissions en ligne d'Advertising.com, une société acquise en 2004 par AOL/Verizon.

Il est titulaire d'une licence et d'un master en informatique de l'université du Maryland, du College Park et de Johns Hopkins, respectivement, ces derniers obtenus avec mention et une spécialisation en science des données et IA.

À propos d'Accumulus Synergy

Financée par dix grandes sociétés biopharmaceutiques, la société à but non lucratif Accumulus Synergy, Inc. a été fondée en 2020 pour créer une plateforme basée sur le cloud destinée à transformer le partage des données entre l'industrie biopharmaceutique et les autorités sanitaires mondiales. L'approche du partage des données à partir d'une plateforme commune vise à rendre le processus réglementaire plus efficace en tirant parti des technologies de pointe, comme la science des données et l'IA, et des outils d'échange de données sûr au profit de la sécurité des patients. Elle cherche également à réduire le coût de l'innovation et, en fin de compte, à apporter plus rapidement aux patients de nouveaux médicaments sûrs et efficaces. Il s'agira de travailler avec des sociétés partenaires, des parties prenantes clés et des autorités sanitaires du monde entier pour bâtir et maintenir une plateforme qui réponde aux exigences de réglementation, de cybersécurité et de confidentialité dans les domaines clinique, de la sécurité, de la chimie et de la fabrication, ainsi que les échanges et soumissions réglementaires. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.accumulus.org.