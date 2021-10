Au Nouveau-Brunswick du 1er au 12 novembre, Cleanfarms ramasse les pesticides agricoles indésirables et les vieux médicaments pour le bétail et les chevaux

English French

Sites de collecte — 11 lieux pour servir les agriculteurs du Nouveau-Brunswick

Ce programme gère et élimine de façon sécuritaire les pesticides et les médicaments inutilisés et dont on ne veut plus sur les exploitations bovines ou équines.

Pour une période de deux semaines, du lundi au vendredi, les sites de collecte accepteront des producteurs agricoles les produits qu’ils n’utilisent plus et ceux qui sont périmés.

Ce service ne coûte rien aux producteurs agricoles.

ETOBICOKE, Ontario, 25 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cleanfarms est de retour au Nouveau-Brunswick. Il tiendra des collectes à onze endroits du 1er au 12 novembre, de 9 h à 16 h. Les collectes permettront de recueillir les pesticides agricoles dont les producteurs ne veulent plus et les médicaments périmés destinés au bétail et aux chevaux.

Cleanfarms offre ce programme afin que les agriculteurs puissent éliminer de façon sécuritaire les matériaux indésirables et protéger l'environnement.

Ce programme de collecte des « Pesticides dont on ne veut plus et des médicaments périmés pour bétail et chevaux » profite d’un financement complet provenant des membres de Cleanfarms, fabricants d’intrants agricoles, et d’un partenariat avec l'Institut canadien de la santé animale (ICSA). Il s’agit d’une collecte triennale tenue en rotation dans différentes régions partout au Canada. Les agriculteurs peuvent utiliser le programme gratuitement.

« Les agriculteurs attendent le retour du programme dans leur région. Nous savons qu'ils désirent se débarrasser de ces vieux matériaux de façon sécuritaire et sans risque pour l'environnement. Cela les aide à garder leurs exploitations propres et durables, » de dire Barry Friesen, directeur administratif de Cleanfarms.

Depuis le lancement du programme, voilà plus de dix ans, 3,7 millions de kilogrammes de pesticides dont on ne veut plus et 52 000 kg de médicaments périmés destinés au bétail et aux chevaux ont été collectés dans tout le pays.

Cette année, les endroits suivants (en ordre alphabétique) tiendront des collectes :

DRUMMOND — New Denmark Trucking, 194 Station Road, 506-473-1086



FLORENCEVILLE-BRISTOL — McCain Produce, 16 McCain Produce Road, 506-392-3229



FRÉDÉRICTON — Co-op Home & Farm Supply Ltd., 317 Saint Mary’s Street, 506-458-9308



GAGETOWN — Appleman Farm Ltd., 16 Fox Road, 506-488-2147



HARTLAND — Hartland Agromart Ltd., 40 Industrial Drive, 506-392-7464



MONCTON — South Eastern Farmers Co-op, 200 Collishaw Street, 506-858-6600



PETIT-ROCHER — Chaleur Fertilizers, 558 Industrial Street, 506-783-4216



SAINT-ANDRÉ — Agromart Grand Falls, 38 chemin Després, 506-473-1941



SAINT-JEAN — Halifax Seed Co., 664 Rothesay Ave., 506-633-2032



SALISBURY — Cavendish, 3030 Frédéricton Rd., 506-372-9309



SUSSEX — Sussex Co-op, 25 Union Street, 506-432-1826



Les détails de l'événement sont disponibles sur Cleanfarms.ca sous la rubrique « Quoi recycler et où ». Les mesures de précautions reliées à la COVID-19 seront en place.

Les matériaux acceptés par Cleanfarms dans le cadre de ce programme incluent :

Les pesticides agricoles périmés ou non désirés (identifiés au moyen d'un numéro de contrôle des pesticides sur l'étiquette) et

Les pesticides commerciaux utilisés par les terrains de golf, de même que les produits antiparasitaires industriels et commerciaux (identifiés au moyen d’un numéro de produit antiparasitaire sur l'étiquette)

Les médicaments de santé animale utilisés dans l’élevage des animaux et des chevaux dans un contexte agricole (produits porteurs d'un numéro de série DIN, d’un numéro de série ou d’un numéro de produit de contrôle antiparasitaire sur l’étiquette).

Seuls les bidons partiellement remplis et ouverts d'adjuvants et de surfactants seront acceptés.

Le programme N’ACCEPTE PAS :

Fertilisants, solutions diluées, de grandes quantités de produits non ouverts et les semences traitées,

Aiguilles et objets tranchants, aliments médicamentés pour animaux, contenants d’aérosol, désinfectants, déchets de cliniques vétérinaires et médicaments, étiquettes d’identification et aérosols,

Tout autre déchet domestique dangereux,

Bidons pleins et non ouverts d'adjuvant et de surfactant.

Ce programme reviendra au Nouveau-Brunswick en 2024.

Au sujet de Cleanfarms



Cleanfarms est une organisation nationale, sans but lucratif. Financée par l'industrie, Cleanfarms offre au secteur agricole pancanadien des programmes de gestion de fin de vie. Cleanfarms travaille en collaboration avec plus de 70 membres de différents secteurs (pesticides, fertilisants, semences, plastiques agricoles et des médicaments pour la santé animale), ainsi qu'avec des agences partenaires et des gouvernements. Ensemble, il s’agit de s'assurer que les agriculteurs canadiens peuvent contribuer activement à un environnement sain et à un avenir durable.

Cleanfarms compte plus de dix ans d'expérience dans l'identification et l'aide au développement des marchés nord-américains de plastiques agricoles. Cleanfarms y parvient grâce à la conception et à la gestion continue de programmes de recyclage axés sur les besoins des agriculteurs. Les employés de Cleanfarms occupent des bureaux à Lethbridge (Alberta), à Moose Jaw (Saskatchewan), à Etobicoke (Ontario) et à Saint-Bruno-de-Montarville (Québec).

www.cleanfarms.ca

