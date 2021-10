English Finnish

UPM-Kymmene Oyj Pörssitiedote (Osavuosikatsaus) 26.10.2021 klo 09.45

UPM osavuosikatsaus Q3 2021:

Ennätyksellinen vuosineljännes poikkeuksellisen epävakaassa globaalissa ympäristössä

Q3 2021 lyhyesti

Liikevaihto nousi 24 % ja oli 2 523 (Q3 2020: 2 028) miljoonaa euroa

Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 98 % ja oli 424 (215) miljoonaa euroa eli 16,8 % (10,6 %) liikevaihdosta

Liiketoiminnan rahavirta oli 318 (365) miljoonaa euroa

UPM:n tuotteiden kysyntä oli hyvä, ja kokonaisuutena myyntihintojen korotukset ylittivät tuotantopanosten hintojen nopean nousun vaikutuksen

UPM Shottonin sanomalehtipaperitehtaan myynti saatiin päätökseen

Yritysten vastuullisuutta maailmanlaajuisesti arvioiva EcoVadis nimesi UPM:n korkeimmalle mahdolliselle Platinum-tasolle tunnustuksena yhtiön vastuullisuustoiminnasta vuonna 2021

YK:n johtava kestävän kehityksen foorumi, Global Compact nimesi UPM:n maailman 37 vastuullisimman yrityksen joukkoon





Q1–Q3 2021 lyhyesti

Liikevaihto nousi 12 % ja oli 7 141 (Q1–Q3 2020: 6 392) miljoonaa euroa

Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 45 % ja oli 1 010 (697) miljoonaa euroa, mikä oli 14,1 % (10,9 %) liikevaihdosta

Liiketoiminnan rahavirta oli 844 (659) miljoonaa euroa

Strategiset kasvuhankkeet etenivät hyvin

Nettovelka nousi 667 (89) miljoonaan euroon ja nettovelan suhde EBITDAan oli 0,38 (0,06)

Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 2,5 miljardia euroa syyskuun lopussa

UPM aloitti uuden sukupolven biopolttoainejalostamon perussuunnitteluvaiheen tammikuussa

Helmikuussa UPM allekirjoitti The Climate Pledge -sitoumuksen saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen asettamat tavoitteet 10 vuotta etuajassa

Tunnuslukuja

Q3/2021 Q3/2020 Q2/2021 Q1–Q3/2021 Q1–Q3/2020 Q1–Q4/2020 Liikevaihto, milj. euroa 2 523 2 028 2 384 7 141 6 392 8 580 Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa 535 331 426 1 351 1 050 1 442 % liikevaihdosta 21,2 16,3 17,9 18,9 16,4 16,8 Liikevoitto, milj. euroa 564 117 304 1 147 508 761 Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa 424 215 307 1 010 697 948 % liikevaihdosta 16,8 10,6 12,9 14,1 10,9 11,1 Voitto ennen veroja, milj. euroa 558 109 298 1 128 487 737 Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa 418 207 301 991 676 924 Kauden voitto, milj. euroa 497 83 243 968 378 568 Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa 359 158 246 832 546 737 Tulos per osake (EPS), euroa 0,92 0,15 0,45 1,78 0,70 1,05 Vertailukelpoinen EPS, euroa 0,66 0,29 0,45 1,53 1,01 1,37 Oman pääoman tuotto (ROE), % 19,9 3,5 10,3 12,9 5,1 5,8 Vertailukelpoinen ROE, % 14,3 6,7 10,4 11,1 7,4 7,5 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 17,9 4,3 10,1 12,5 6,2 6,7 Vertailukelpoinen ROCE, % 13,4 7,9 10,2 11,0 8,5 8,3 Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 318 365 308 844 659 1 005 Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 0,60 0,69 0,58 1,58 1,23 1,89 Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 19,08 17,54 17,62 19,08 17,54 17,53 Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 13 039 10 721 12 226 13 039 10 721 11 555 Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa 667 89 750 667 89 56 Nettovelka/EBITDA (viim. 12 kk) 0,38 0,06 0,49 0,38 0,06 0,04 Henkilöstö kauden lopussa 17 085 18 349 17 874 17 085 18 349 18 014

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q3:n tulosta:

“Vuoden kolmas neljännes oli UPM:n kaikkien aikojen paras. Samaan aikaan strategiset kasvuhankkeemme ovat edistyneet hyvin. Nämä ovat erinomaisia saavutuksia poikkeuksellisen epävakaassa ja epävarmassa globaalissa toimintaympäristössä. Haluankin kiittää kaikkia UPM:läisiä sinnikkyydestä ja määrätietoisuudesta.

Tuotteidemme kysyntä oli hyvää erityisesti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, ja myyntihinnat nousivat kaikissa liiketoiminnoissa. Toisaalta muuttuvat kustannukset nousivat nopeasti kaikkialla. Etenkin energiamarkkinat ovat muuttuneet dramaattisesti lyhyessä ajassa. Liiketoimintojen toiminnan tehokkuus oli erinomainen logistiikan ja globaalien toimitusketjujen haasteista huolimatta.

Vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 24 % ja oli 2 523 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 98 % viime vuoden sulkutoimien sävyttämästä kolmannesta vuosineljänneksestä ja oli 424 miljoonaa euroa eli 16,8 % liikevaihdosta. Liiketoiminnan rahavirta oli 318 miljoonaa euroa, ja taloudellinen asemamme on edelleen hyvin vahva. Nettovelka syyskuun lopussa oli 667 miljoonaa euroa ja nettovelan suhde EBITDAan oli 0,38. Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 2,5 miljardia euroa.

UPM Biorefiningin vuosineljännes oli ennätyksellinen. Ennätystulokseen vaikuttivat merkittävästi korkeammat sellun ja sahatavaran myyntihinnat sekä erinomainen toiminnan tehokkuus. Sellumarkkina jatkui vahvana Euroopassa mutta pehmeni Aasiassa. Kehittyneen uusiutuvan dieselin ja naftan kysyntä oli myös vahvaa, ja Lappeenrannan biojalostamon tuotanto käynnistyi uudestaan elokuun alussa tulipalosta aiheutuneiden korjaustöiden jälkeen.

UPM Raflatac oli edelleen yksi huippusuoriutujistamme. Kysynnän kasvu jatkui vahvana useimmilla markkinoilla ja useimmissa loppukäytöissä. Tuotantokustannukset nousivat nopeasti neljänneksellä, mutta onnistunut marginaalien hallinta lievensi kustannusnousun vaikutuksia.

UPM Specialty Papersin markkina oli kaksijakoinen. Toisaalta tarra-, tausta- ja pakkauspaperin kysyntä jatkui hyvänä kaikilla markkinoilla ja myyntihinnat nousivat merkittävästi. Toisaalta hienopaperien kysyntä Aasiassa hidastui ja hinnat laskivat. Korkeat tuotantopanosten kustannukset ja Kiinan poikkeuksellinen energiamarkkinatilanne vaikuttivat tulokseen.

Euroopan hyvästä markkinakysynnästä ja hinnankorotuksista huolimatta UPM Communication Papersin neljänneksen tulos oli tappiolla. Sellun, kierrätyskuidun ja logistiikan korkeammat kustannukset olivat ennakoitavissa. Sen lisäksi Euroopassa alkanut energiakriisi aiheutti odottamatonta kustannusten nousua suojauksesta huolimatta. UPM Shottonin sanomalehtipaperitehtaan myynti saatiin päätökseen neljänneksen lopussa.

UPM Energyn tulos oli erinomainen. Liiketoiminta hyötyi merkittävästi korkeammista sähkön myyntihinnoista ja onnistui tuotannon optimoinnissa ja arvonluonnissa vaihtelevilla markkinoilla.

UPM Plywoodin tulos oli myös ennätyksellisen hyvä. Kuusi- ja koivuvanerien markkinakysyntä jatkuu vahvana ja hinnankorotukset ovat onnistuneet. Liiketoiminta paransi myös tuotantotehokkuuttaan, mikä näkyi korkeampina tuotantomäärinä viime vuoteen verrattuna.

Uruguayssa olemme nyt rakentamisen huippuvaiheessa, ja projektityömailla työskentelee yli 6 000 työntekijää. Investointi etenee intensiivisesti kaikissa pääkohteissaan. Leunassa Saksassa biokemikaalihanke etenee niin biojalostamon työmaa-alueella kuin liiketoimintaan valmistautumisessa. Pandemia ja globaalit logistiikan pullonkaulat asettavat haasteita suurille projekteille. Jatkamme aktiivisesti toimia, joilla pyrimme varmistamaan hankkeiden edistymisen aikataulun mukaan.

Seuraavan sukupolven biokemikaalien kaupallistaminen etenee vauhdilla. Olemme innoissamme yhteistyöstä Coca-Cola Companyn kanssa. Leunan biojalostamolla tulevaisuudessa valmistettava UPM:n bioMEG mahdollistaa puupohjaiset, kierrätettävät PET-pullot. Lisäksi toimme markkinoille UPM BioMotion™ uusiutuvat funktionaaliset täyteaineet, jotka vähentävät merkittävästi kumi- ja muovituotteiden hiilijalanjälkeä ja painoa eri loppukäytöissä.

Näin YK:n COP26-ilmastokokouksen alla haluamme korostaa uusiutuvien tuotteiden merkitystä. Kiistattomasti vaikuttavin tapa hillitä ilmastonmuutosta on vähentää radikaalisti fossiilisten raaka-aineiden ja energian käyttöä. UPM tarjoaa vaihtoehtoja fossiilipohjaisille materiaaleille ja luo fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta. Tällä tavoin autamme asiakkaitamme ja kuluttajia tekemään vastuullisia valintoja. Ilmastotekomme perustuvat merkittävään päästöjen vähentämiseen, kestävään metsänhoitoon ja ilmastopositiivisten tuotteiden innovointiin. Nämä toimet tukevat YK:n 1,5 asteen ilmastotavoitetta, johon olemme sitoutuneet.”

Näkymät vuodelle 2021

Maailmantalous on alkanut toipua vuoden 2020 aikana koetusta jyrkästä taantumasta. Elpyminen vaihtelee alueittain. Kiina on johtanut tätä kehitystä, mutta sen talous on viime aikoina jossain määrin hidastunut. Yleinen taloudellinen toimeliaisuus vaikuttaa useimpien UPM:n tuotteiden kysyntään, joka näin ollen riippuu taloudellisen elpymisen muodosta ja vauhdista.

COVID-19-pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta vuonna 2021. Vuonna 2020 sulkutoimet vaikuttivat erittäin negatiivisesti graafisten paperien kysyntään mutta tukivat tarramateriaalien ja erikoispaperien vahvaa kysyntää. Talouksien avautuminen normalisoinee jossain määrin näitä kysyntävaikutuksia.

Monien UPM:n tuotteiden myyntihintojen, mukaan lukien graafisten paperien hinnat Euroopassa, arvioidaan nousevan vuoden 2021 toisella puoliskolla verrattuna vuoden ensimmäiseen puoliskoon. Sellun myyntihinnat nousivat nopeasti ensimmäisellä vuosipuoliskolla, ja toisella vuosipuoliskolla niiden arvioidaan olevan keskimäärin korkeammalla kuin ensimmäisellä puoliskolla.

Elpyvän maailmantalouden myötä useiden muuttuvien kustannuserien odotetaan nousevan vuonna 2021. Tiukan energiamarkkinoiden tilanteen odotetaan lisäävän kustannuksia sekä suoraan että epäsuoraan vuoden 2021 toisella puoliskolla. UPM jatkaa marginaalien hallintaa tuotteiden hinnoittelulla, tuotteiden ja markkinoiden optimoinnilla, tuotantolaitosten tehokkaalla käytöllä sekä toimenpiteillä, joilla parannetaan muuttuvien ja kiinteiden kustannusten tehokkuutta.

UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan nousevan vuoden toisella puoliskolla verrattuna vuoden 2021 alkupuoliskoon sekä nousevan selvästi koko vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2020.

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "aavistaa" tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Keskeiset tulokseen vaikuttavat tekijät ja konsernin kustannusrakenne esitellään vuoden 2020 vuosikertomuksen sivuilla 160–161. Riskit ja mahdollisuudet esitellään vuosikertomuksen sivuilla 36–37 sekä riskit ja riskienhallinta sivuilla 129–133.

