Atos nommé leader des services numériques pour le secteur industriel par NelsonHall

Paris, le 26 octobre 2021 – Atos annonce aujourd’hui avoir été positionné Leader des services numériques pour le secteur industriel (« Digital Manufacturing ») par le cabinet international NelsonHall dans son dernier outil d’évaluation des fournisseurs (Vendor Evaluation & Assessment Tool – NEAT).

Ce rapport se concentre sur les nouvelles offres dans le secteur des services informatiques. L’évaluation couvre quatre catégories : « Général », « Services de nouvelle génération », « Surveillance et sécurité » et « Expertise en réalité virtuelle et augmentée (RA/RV) et jumeaux numériques ». Atos a été positionné comme Leader dans les quatre catégories, avec un score particulièrement élevé pour « Expertise RA/RV & Jumeaux numériques ».

Le rapport de NelsonHall met en lumière différents atouts d’Atos, tels que son approche de l’industrie 4.0 ; une série de partenariats avec des universités dans la région qui couvre l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse ; des services de conception (IoT, jumeaux numériques, fabrication additive et sécurité OT) et des compétences clés dans les services adjacents, l’analyse des données, l’intelligence artificielle et le big data, ainsi que la sécurité.

Dominique Raviart, Directeur de Recherche ‘IT Services’ chez NelsonHall déclare : « Atos a conçu un ensemble complet de cas d’usage IoT sectoriels qui constituent le cœur des programmes ‘digital manufacturing’. Le Groupe a également investi dans les solutions de jumeau numérique – un domaine où nous avons constaté une demande importante des clients –, et dans des offres de innovantes telles que la fabrication additive. NelsonHall salue l’investissement d’Atos dans des services de ‘digital manufacturing’, qu’ils soient traditionnels ou de nouvelle génération. »

Pierre Barnabé, Directeur de la division Manufacturing chez Atos, commente : « Les méthodes de fabrication modernes nécessitent des solutions et plateformes innovantes pour créer des usines et mettre en place des opérations plus intelligentes. Cette reconnaissance de la part de NelsonHall témoigne de notre expertise à accompagner des clients, et notre capacité à leur offrir des solutions innovantes et sur mesure, qui renforcent l’efficacité des opérations industrielles, la productivité et la qualité, tout en améliorant la satisfaction de nos clients. »

Le rapport NEAT de NelsonHall évalue 15 des plus importants fournisseurs de services de Digital Manufacturing en fonction de leur capacité à répondre aux besoins futurs des clients et à leur apporter des bénéfices immédiats.

Atos propose une large gamme de services de Digital Manufacturing pour des domaines d’activité spécifiques, du conseil au développement de services, en passant par l’intégration de systèmes et les services managés, afin d’accompagner ses clients dans divers secteurs tels que l’aérospatial, l’automobile, les biens de consommation, les produits chimiques et la fabrication discrète. Atos compte plus de 18 000 experts technologiques dans le secteur industriel, dans 55 pays différents, avec 4 centres d’excellence mondiaux pour ce domaine d’activité.

