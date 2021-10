Worldline - Chiffre d'affaires du T3 2021

English French

Chiffre d'affaires1 du troisième trimestre 2021

en ligne avec la trajectoire annuelle

Croissance organique robuste à +8,3%

Chiffre d’affaires T3 : 960 millions d’euros

Validation de l’orientation stratégique

de désengagement de l’activité « Terminaux »2

Scénario à court terme : discussions de cession

progressant en ligne avec le plan de marche

Objectifs 2021 des activités poursuivies3

en ligne avec les objectifs annuels

Croissance organique du chiffre d'affaires d’au moins 6%

Plus de 200 points de base d'amélioration de la marge d'EBO

par rapport au proforma 2020 (23,1%)

Taux de conversion de l'EBO en flux de trésorerie disponible de l'ordre de 42% (stable par rapport à 20204)

Nouvelle gouvernance en place

Président du Conseil d’administration : Bernard Bourigeaud

Directeur Général : Gilles Grapinet

Bezons, le 26 octobre 2021 – Worldline [Euronext : WLN], leader dans le secteur des paiements, publie aujourd’hui son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2021. Tel que prévu au moment de l’acquisition d’Ingenico, la nouvelle gouvernance du Groupe a été mise en place par le Conseil d’administration avec Bernard Bourigeaud nommé Président du Conseil tandis que Gilles Grapinet conserve la fonction de Directeur Général.

Gilles Grapinet, Directeur Général de Worldline a déclaré: « Tout au long du troisième trimestre, Worldline a bénéficié d’une dynamique régulière des volumes de transactions domestiques, permettant ainsi au Groupe de délivrer une croissance particulièrement robuste et en ligne avec notre scénario central pour l’année. Ces tendances devraient se poursuivre, ouvrant la voie à une nouvelle accélération au quatrième trimestre. Dans ce contexte, nous confirmons nos objectifs pour 2021, qui excluent désormais ceux de l’activité « Terminaux ».

Dans le cadre de la revue des activités de terminaux de paiement, le Conseil d’administration a validé l’orientation stratégique de désengagement. A ce titre, le Groupe a finalisé la définition du cadre nécessaire permettant d’assurer l’autonomie complète et l’indépendance totale de l’activité TSS. Le Groupe donne actuellement la priorité au scénario de cession à court-terme avec des discussions qui progressent en ligne avec le plan de marche.

Enfin, Worldline organise demain sa Journée Investisseurs 2021 au cours de laquelle nous présenterons notre vision pour les trois ans à venir. »



Bernard Bourigeaud, Président du Conseil d’administration de Worldline a déclaré: « Je suis honoré et très fier de devenir Président du Conseil d'administration de Worldline à ce moment très important du lancement du nouveau plan stratégique de notre Groupe pour les trois prochaines années, et de continuer à travailler avec les membres du Conseil ainsi que Gilles Grapinet et son équipe de direction pour soutenir la vision de Worldline afin de créer un champion mondial du paiement pour le bénéfice de toutes les parties prenantes et de la société au sens le plus large. »

Nouvelle gouvernance en place

Comme annoncé lors de l’acquisition d’Ingenico et confirmé par Worldline dans son communiqué du 14 avril 2021, Monsieur Bernard Bourigeaud5, administrateur indépendant depuis le 28 octobre 2020, a été nommé le 25 octobre 2021 à la présidence du Conseil d’administration de Worldline.

Monsieur Gilles Grapinet, Directeur Général de la Société depuis le 30 avril 2014, et qui avait assumé de surcroit depuis le 24 octobre 2019 les fonctions de Président du Conseil, continuera d’assurer la direction exécutive de la Société en sa qualité de Directeur Général.

Revue stratégique de l'activité des terminaux de paiement

Le Conseil d’administration a validé l’orientation stratégique de se désengager de TSS (Solutions & Services de Terminaux de paiement)6. A ce titre, le Groupe a finalisé la définition du cadre nécessaire permettant d’assurer l’autonomie complète et l’indépendance totale de l’activité TSS, notamment sa transformation en cours, une structure d’entreprise appropriée, un cadre éprouvé pour assurer des relations commerciales et contractuelles avec Worldline, ainsi qu’un projet de détourage documenté et détaillé.

Le Groupe donne actuellement la priorité au scénario à court-terme avec des discussions sur la vente qui progressent en ligne avec le plan de marche.

Dans ce contexte, l’activité TSS est comptabilisée selon IFRS 5 comme une activité destinée à être cédée. A ce titre, tous les indicateurs présentés dans ce communiqué de presse excluent ceux de TSS.

Scénario de tendance du chiffre d’affaires 2021 confirmé

Après la matérialisation du scénario prévu par le Groupe pour les neuf premiers mois de l’année, Worldline confirme ses hypothèses de base pour le S2 2021, comme décrites ci-après :

Assouplissement des restrictions nationales avec la fin des restrictions pour les commerces non-essentiels, fin des couvre-feux et des restrictions aux frontières ;

Voyages intra-européens entièrement autorisés et retour progressif des flux de voyageurs ;

Aucune activité significative en matière de voyages intercontinentaux.





Tous les objectifs 2021 des activités poursuivies7 sont en ligne avec les objectifs annuels

Les objectifs 2021 se fondent sur le scénario de chiffre d’affaires décrit ci-dessus et sont les suivants :

Croissance organique du chiffre d’affaires : Au moins 6%





Au moins 6% Marge d’EBO : Amélioration de plus de 200 points de base par rapport à la marge d’EBO proforma 2020 de 23,1%





Amélioration de plus de 200 points de base par rapport à la marge d’EBO proforma 2020 de 23,1% Flux de trésorerie disponible : taux de conversion d’EBO de l’ordre de 42% (stable par rapport à 20208)





Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2021 par Ligne de Services

Pour l’analyse de la performance du Groupe, le chiffre d’affaires du T3 2021 est comparé avec celui du T3 2020 à périmètre et taux de change constants.

Au cours du troisième trimestre 2021, le chiffre d’affaires de Worldline a atteint 960 millions d’euros, soit une croissance organique robuste de 8,3%, soutenue par une croissance régulière des volumes de transactions domestiques. L’évolution organique du chiffre d’affaires au T3 2021 par Ligne de Services a été la suivante :

En millions d'euros T3 2021 T3 2020* Variation organique Services aux Commerçants 639 585 +9,2% Services Financiers 234 223 +5,0% Mobilité & Services Web Transactionnels 88 79 +10,9% Worldline 960 887 +8,3%

* à périmètre constant et taux de change constant

Services aux Commerçants

Le chiffre d’affaires des Services aux Commerçants au troisième trimestre 2021 s’est élevé à 639 millions d’euros, en croissance organique de 9,2%. Cette performance solide a été soutenue par la dynamique positive actuelle sur les volumes de paiements domestiques, malgré une base de comparaison forte. A titre de rappel, le T3 2020 avait bénéficié d’une importante reprise des volumes de paiements, en écho à la réouverture généralisée des économies au cours de l’été, à la suite de la première vague de Covid.

Au cours du troisième trimestre, les grands leviers de la performance par division ont été les suivants :

Acquisition Commerçants : Croissance à deux chiffres, la grande majorité des géographies et des segments clients ayant contribué positivement, en particulier par les PME en Suisse et dans les pays scandinaves.

Acceptance : Croissance significative dans toutes les géographies et les segments clients, particulièrement soutenue par le commerce en ligne malgré une reprise encore limitée des acteurs du voyage et des compagnies aériennes, et par la division Global Sales & Verticals.

Services Numériques : Croissance positive avec un situation variée selon les géographies. En Allemagne notamment, la reprise a été soutenue chez les PME comme chez les grands distributeurs tandis que le contexte a été moins favorable en Belgique.





L’activité Services aux Commerçants a continué d’accompagner les commerçants dans la numérisation de leurs activités. Dans le secteur des companies aériennes en particulier avec la signature d’un contrat avec Fly Play Airline afin de fournir une solution d’e-commerce complète ainsi qu’avec Porter Airlines pour proposer le paiement des réservations via les portes-monnaies numériques WeChat Pay ou PayPal. Worldline fournira également une plateforme de paiement en ligne à madeiramadeira (une entreprise brésilienne de biens d’équipement pour la maison) permettant d’accepter tous les schémas de cartes de paiements domestiques.

Worldline a également étendu son contrat de paiement en ligne avec DNA Payments, un prestataire de paiements européen basé au Royaume-Uni, afin de les accompagner désormais également dans le commerce physique.

Enfin, Worldline a étendu pour 4 ans un contrat historique de 10 ans pour fournir une plateforme d’acceptation en marque blanche à une grande institution financière du Royaume-Uni.

Services Financiers

Le chiffre d’affaires des Services Financiers au T3 2021 a atteint 234 millions d’euros, en croissance organique de 5,0%, enregistrant une accélération continue de sa croissance organique depuis le T4 2020. Au cours du trimestre, les principaux facteurs de performance par division ont été :

Traitement Emetteurs : La montée en charge de nouveaux projets signés en 2020 et la hausse des volumes sur les contrats Commerzbank et ComDirect n’ont pas permis de pleinement compenser l’impact d’une moindre activité projets.

Traitement Acquéreurs : La poursuite de la reprise progressive des volumes et le début de la phase d'exécution d’un nouveau contrat en France, appliqués à une base de comparaison élevée, ont conduit à une légère décroissance organique.

Services Bancaires Numériques : Poursuite d’une forte croissance à deux chiffres tirée en particulier par des volumes élevés et de nouveaux services dans l’authentification forte dans un contexte d’accélération des transactions en ligne, ainsi que par une forte activité de projets sur le trimestre.

Paiements Non-Cartes : Forte croissance bénéficiant de la montée en puissance du contrat UniCredit et d’une activité projets dynamique, ainsi que de l’augmentation des volumes sur des contrats majeurs en Allemagne.

Au cours du troisième trimestre, le développement commercial des Services Financiers s’est poursuivi avec notamment la signature d’un contrat d’externalisation de long-terme avec ABN AMRO, à qui Worldline fournira une grande partie de son portefeuille de Services Financiers : traitement émetteurs et acquéreurs, compensation et règlement des services de paiements instantannés, virements SEPA et services digitaux.

Sur le trimestre, Worldline a également continué d’élargir son écosystème de partenariat auprès des fintechs, avec de nouveaux partenaires comme A3BC, une fintech française. Cette-dernière associe leur protocole d’identification biométrique numérique et de stockage de données à la solution brevetée « Worldline Trusted Authentication », afin de protéger les téléphones mobiles contre l’intrusion. Worldline s’est également associé à ecolytiq, une fintech basée à Berlin, qui propose une solution complète de « Sustainability-as-a-Service » qui repose sur l’utilisation de données de transactions de paiement aux fins d’influencer positivement le comportement bancaire des clients en les sensibilisant à leur empreinte environnementale.

Mobilité & Services Web Transactionnels

Le chiffre d’affaires en Mobilité & Services Web Transactionnels a atteint 88 millions d’euros au troisième trimestre, en croissance organique de 10,9% grâce à la reprise des activités transactionnelles et à la mise en œuvre de plusieurs projets. Par division, les principaux éléments ont été :

Services Numériques de Confiance : Croissance à deux chiffres portée par de nouveaux projets et des volumes plus élevés en France, une accélération des volumes en collecte des impôts et sur les services de santé numérique en Amérique Latine, une forte activité dans l’archivage numérique en Allemagne; et la vente de nouvelles solutions de « cash-to-invoice » dans un contexte post-Brexit.

Billetterie Electronique : Très forte croissance tirée par une reprise solide dans les transports publics en Europe et en Amérique Latine, conjuguée à plusieurs projets au Royaume-Uni et en France.

e-Consommateur & Mobilité : Performance robuste grâce à la forte demande pour les solutions de vie connectée et de mobilité du Groupe (Connected Living & Mobility) et une dynamique commerciale forte sur les solutions Contact, compensant l'activité de projets non reproductible du T3 2020 sur les solutions de cryptographie dans la e-Santé.





L'activité commerciale de Mobilité & Services Web Transactionnels a été particulièrement forte sur le troisième trimestre, avec plusieurs renouvellements de contrats dans le secteur du Transport/Ticketing, notamment celui avec le Bureau de la Sécurité et des Normes Ferroviaires au Royaume-Uni (Rail Safety & Standards Board). Worldline a également renouvelé pour 3 ans son contrat avec Thalys pour fournir les solutions de paiement et de contrôle des billets à bord du train et y intégrer les dernières solutions de paiement.

Enfin, afin de répondre aux enjeux douaniers posés par le Brexit et grâce à sa solution Credit-as-a-Service (CaaS), Worldline contribue au lancement d’une solution numérique qui permettra d’offrir aux entreprises du Royaume-Uni une solution simple pour soumettre les déclarations de douane des importations de l'UE vers la Grande-Bretagne.



Annexes

Performance du chiffre d’affaires sur les 9 mois de 2021 par Ligne de Service

L’évolution organique du chiffre d’affaires de Worldline par Ligne de Service sur les neuf premiers mois de l’année 2021 a été la suivante :

En millions d'euros 9M 2021 9M 2020* Variation organique Services aux Commerçants 1 722 1 629 +5,7% Services Financiers 676 661 +2,2% Mobilité & Services Web Transactionnels 256 240 +6,5% Worldline 2 654 2 530 +4,9%

* à périmètre constant et taux de change constant

Réconciliation du chiffre d’affaires du troisième trimestre 2020 à périmètre et taux de change constants avec le chiffre d’affaires statutaire du troisième trimestre 2020

Pour l’analyse des performances du Groupe, le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2021 est comparé avec le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2020 à périmètre et taux de change constants. La réconciliation entre le chiffre d’affaires publié du T3 2020 et le chiffre d’affaires à périmètre et taux de change constants est présentée ci-dessous (par Ligne de Services) :

En millions d’euros T3 2020 Effets de périmètre** Effets de change T3 2020* Services aux Commerçants 270 +314 -0 585 Services Financiers 224 -1 +0 223 Mobilité & Services Web Transactionnels 78 - +1 79 Worldline 573 +313 +1 887

* A périmètre et taux de change moyen à septembre 2021 YTD

** à périmètre et taux de change constants à décembre 2020 YTD

Les effets de périmètre sont liés à l’acquisition d’Ingenico, et dans une moindre mesure à GoPay.

A propos de Worldline

Worldline [Euronext : WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction, et le 4ème acteur mondial des paiements. Avec sa couverture mondiale et son engagement en faveur de l’innovation, Worldline est le partenaire technologique de choix des commerçants, des banques et des acquéreurs tiers, ainsi que des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, tous secteurs confondus. Worldline peut compter sur le talent de ses 20 000 collaborateurs répartis dans plus de 50 pays pour offrir à ses clients, où qu’ils soient, des solutions durables, fiables et sécurisées sur l’ensemble de la chaîne de valeur des paiements, favorisant ainsi la croissance de leur entreprise. Les offres de Worldline dans les domaines des Services aux Commerçants ; des Solutions et Services de Terminaux de paiement ; des Services Financiers et de la Mobilité & Services Web Transactionnels, incluent les solutions online et physiques d’acquisition commerciale nationale et paneuropéenne, les solutions de traitement des transactions de paiement hautement sécurisées, un large portefeuille de terminaux de paiement, ainsi que des services de billetterie électronique et des services numériques dans l’environnement industriel. Le chiffre d’affaires proforma 2020 de Worldline s’élève à 4,8 milliards d’euros. worldline.com

La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.

Avertissements



Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que les sociétés ne peuvent ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérées comme telles. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies de Worldline, de même qu’à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas une information factuelle à caractère historique. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le Document d’Enregistrement Universel 2020 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 13 avril 2021 sous le numéro de dépôt D.21-0303 et son amendement déposé le le 29 juillet 2021 sous le numéro de dépôt D.21-0303-A01.

Les croissances organiques du chiffre d’affaires et de l’EBO sont présentées à périmètre et taux de change constants. L’excédent brut opérationnel (EBO) est présenté tel que défini dans le Document d’Enregistrement Universel 2019. Tous les montants sont présentés en millions d’euros sans décimale. Cette présentation peut aboutir à des écarts d’arrondis entre les chiffres présentés dans les différents tableaux et leurs totaux ou sous-totaux. Les objectifs 2021 sont exprimés à périmètre et taux de change constants et conformément aux méthodes comptables du Groupe.

Worldline ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur.

Le présent document ne constitue ni une offre de vente ou d’achat ni une sollicitation de vente ou d’achat de titres aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les valeurs mobilières ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») ou au titre de la législation en vigueur dans tout Etat des Etats-Unis. Les valeurs mobilières qui pourraient être offertes dans le cadre de toute opération n’ont pas et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act ou de toutes lois sur les valeurs mobilières dans tout Etat des Etats-Unis et Worldline n’envisage pas d’effectuer une quelconque offre au public de valeurs mobilières aux Etats-Unis.

