Worldline - Journée Investisseurs 2021

Vision 2024 :

Une Paytech internationale de premier plan

au cœur de l'écosystème européen des paiements

Ambition organique 2022-2024 :

Chiffre d’affaires : 9% à 11% TCAC1

EBO : plus de 400 points de base d'amélioration sur la période

Flux de trésorerie disponible : taux de conversion de l'EBO de l'ordre de 50% en 2024

Stratégie de consolidation sectorielle et d’acquisitions accélératrices de croissance maintenue

Bezons, le 27 octobre 2021 – Worldline [Euronext : WLN], leader du secteur des paiements, organise aujourd’hui une Journée Investisseurs afin de présenter ses perspectives pour 2024 ainsi que son ambition financière pour la période 2022-2024. Celles-ci reflètent le positionnement, la proposition de valeur, l'échelle et la portée inégalés du Groupe sur l'ensemble de la chaîne de valeur des paiements, s’appuyant sur une transformation de fond réalisée avec succès depuis son introduction en bourse.

Gilles Grapinet, Directeur Général de Worldline, a indiqué : « Je suis très fier de la transformation de Worldline ces dernières années, concrétisant l'ambition que nous nous étions fixée lors de l'introduction en bourse en 2014 avec la création d’un véritable leader pan-européen des paiements. Aujourd’hui, le Groupe bénéficie d’une position inégalée en termes d'échelle et de portée géographique, ainsi qu’une couverture complète de l’ensemble de la chaine de valeur des paiements, au service de nos clients. Ce développement s’est accompagné d’une croissance solide et d’une création de valeur durable pour l’ensemble de nos parties prenantes.

Mais ces réalisations ne représentent qu’une première étape de notre développement et nous présentons aujourd’hui notre vision pour les 3 prochaines années, capitalisant sur la position unique de Worldline au cœur de l'écosystème européen des paiements. Worldline s’appuiera en particulier sur le positionnement unique de ses deux principales Lignes de Services tout en accélérant ses investissements technologiques afin de tirer le meilleur parti d’un marché des paiements numériques post-Covid très favorable.

Nos multiples moteurs de croissance, dont notre positionnement auprès des commerçants et des banques comme point d’entrée unique vers l’écosystème des paiements et notre expertise en termes d’innovation, vont nous permettre d’accélérer notre rythme de croissance organique vers un taux à deux chiffres. Cette accélération de la croissance associée à un levier opérationnel solide et à l’exécution sans faille de nos plans d’intégration et de synergies nous permettra d’augmenter notre profitabilité vers les 30%. En tant que leader européen de la consolidation, nous restons très attentifs aux opportunités d'opérations stratégiques et d'acquisitions accélératrices de croissance en nous appuyant sur notre savoir-faire reconnu ainsi que sur une méthodologie d'intégration reproductible.

Forts de notre identité européenne et de notre positionnement compétitif différentiant, nous sommes pleinement engagés pour exécuter notre vision : faire de Worldline une Paytech internationale de premier plan.”

Un Groupe profondément transformé

Depuis 2014, le Groupe a concrétisé l’ambition qu’il s’était fixée lors de son introduction en bourse en exécutant sa stratégie avec succès, enregistrant une croissance significative et réalisant une transformation profonde de son profil opérationnel. Worldline a créé un véritable leader pan-européen à la taille et à la couverture géographique inégalées.

Le Groupe a ainsi évolué d’une position de challenger régional à celle de leader pan-européen. Cette transformation a été particulièrement forte dans les activités de Services aux Commerçants qui représentent désormais les deux tiers du chiffre d’affaires du Groupe avec plus de 2 milliards d’euros par an, contre un tiers du Groupe lors de son introduction en bourse.

Worldline a multiplié son portefeuille de commerçants par plus de 15 depuis 2014, ce qui en fait le plus important d’Europe aujourd’hui. Le Groupe a largement développé son expertise online, désormais prérequis incontournable pour les commerçants. Le paiement en ligne demeure un facteur clef de différenciation que Worldline intègre pleinement à ses solutions instore, fournissant ainsi une offre omnicanale complète. Worldline est ainsi devenu un point d’entrée incontournable pour 15% des commerçants en Europe et le meilleur partenaire pour l’ensemble des marques de paiement voulant adresser à grande échelle le marché européen.

Dans les Services Financiers, le Groupe a plus que doublé de taille, positionnant Worldline comme un partenaire clef des banques qui veulent optimiser la compétitivité et la qualité de leurs activités de traitement des transactions en s’appuyant sur un fournisseur à forte valeur ajoutée. Ce positionnement se reflète pleinement dans les volumes industriels de cartes (126 millions) et d’acquisitions de transactions (11 milliards par an) que le Groupe gère chaque année, faisant ainsi de Worldline l’un des acquéreurs et processeurs les plus importants d’Europe.

Au cours de cette transformation, Worldline a multiplié son chiffre d’affaires par trois, grâce à l’accélération de sa croissance organique de 3% à 8% et en réalisant des acquisitions créatrices de valeur et accélératrices de croissance.

La profitabilité du Groupe s’est également fortement accrue sur la période avec une amélioration de la marge d’EBO de +730 points de base grâce au levier opérationnel associé aux programmes d’amélioration continue de l’efficacité opérationnelle ainsi qu’à l’exécution des plans de synergies sur les périmètres acquis, fondée sur un savoir-faire inégalé en matière d'intégration.

Cette forte performance financière a permis de créer durablement de la valeur pour toutes les parties prenantes de Worldline, clients, partenaires, collaborateurs et actionnaires. Cela se reflète notamment dans le prix de l’action, multiplié par plus de quatre depuis l’introduction en bourse, et la capitalisation boursière multipliée par 9, concrétisant le fort soutien des actionnaires de Worldline qui a permis au Groupe de poursuivre la consolidation de l’industrie européenne des paiements, en finançant en actions la plupart de ses opérations transformantes.

Un positionnement idéal dans un marché dynamique

Le marché européen des paiements sur lequel opère le Groupe repose sur une utilisation des paiements en numéraire qui reste majoritaire dans de nombreux pays, permettant à Worldline de tirer parti de la transition vers les paiements électroniques. Contrairement aux Etats-Unis, ce large marché demeure fragmenté en termes de moyens de paiement et de nombre d’acteurs, et reste principalement détenu par les banques avec des spécificités locales, offrant ainsi de solides opportunités de croissance à Worldline.

En parallèle, l’écosystème en place fait face à l’émergence de tendances et de comportements nouveaux qui se sont amplifiés avec la pandémie de Covid. Le marché connait aujourd’hui une démultiplication des moyens de paiements qui ont besoin d’être connectés et simplifiés pour les commerçants, tout en améliorant l’expérience utilisateur pour le consommateur. Dans ce contexte en évolution permanente, toutes les parties de la chaine de valeur doivent être connectées et s’influencer mutuellement.

Ces tendances du marché des paiement démontrent la pertinence du positionnement de Worldline offrant une interface innovante afin de servir les commerçants et les banques à grande échelle.

Vision 2024

Afin d’exécuter la vision 2024 de Worldline consistant à bâtir une Paytech internationale de premier plan au cœur de l'écosystème européen des paiements, le Groupe s’appuiera sur son positionnement unique et inégalé établi au cours des 10 dernières années. Worldline va accélérer le renforcement de son modèle d’open-innovation, l’orchestration de l’écosystème des paiements et la monétisation de son positionnement unique. En parallèle, Worldline s’appuiera sur les positions clés de ses deux principales Lignes de Services tout en bénéficiant de l’architecture unique de sa plateforme modulaire. Ce développement sera réalisé en maintenant le leadership du Groupe en matière de RSE afin de créer durablement de la valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Innover, orchestrer et monétiser

Fort d’une équipe de 16 000 talents et experts du paiement sous la direction d’une équipe dirigeante de grande qualité, le Groupe bénéficie d’une offre adaptée basée sur sa forte capacité à fournir des offres innovantes en lien avec les évolutions de l’écosystème du paiement.

Ce modèle d'open-innovation combine les capacités internes du Worldline Labs et l’intégration des innovation externes provenant des dynamiques de l'écosystème des paiements. Ainsi, le Groupe reste concentré sur sa feuille de route R&D et le développement des différents modules de sa plateforme technologique, tout en y intégrant au moyen d’APIs les fournisseurs les plus innovants dans le domaine du paiement tels que les APMs, les Cryptocurrencies, les solutions de BNPL et d’Open banking ou les produits ISV.

Cette approche globale est particulièrement performante pour enrichir le portefeuille d’offres de Worldline avec les solutions qui apportent le plus de valeur aux commerçants et aux banques.

Services aux Commerçants – L’orchestrateur de l’écosystème des paiements

L’échelle globale de l’activité Services aux Commerçants et son accès inégalé à plus de 1 million de commerçants positionne Worldline comme l’orchestrateur de l’écosystème européen des paiements, offrant un point d’entrée unique d’accès au commerce européen.

S'appuyant sur une architecture technologique modulaire dans un environnement complexe en termes de méthodes de paiement et des services à valeur ajoutée qui y sont associés, Worldline offre à ses clients et partenaires une plateforme forte avec une proposition de valeur claire et aux effets d’échelle inégalés, permettant ainsi un accès simplifié à 15% des commerçants européens. Avec ses solutions multicanales et omnicanales uniques et inégalées, Worldline propose aux commerçants des solutions complètes et intégrées, leur permettant d’offrir une expérience utilisateur améliorée à leurs clients, aussi bien dans le monde physique que dans l’espace numérique.



Ce soutien n'est pas seulement local mais aussi international et transfrontalier avec des solutions complètes et adaptées aux différentes typologies de clients, PME, acteurs verticaux spécialisés, ou entreprises du numérique.

Avec une expertise forte et éprouvée, Worldline est le partenaire clef des banques avec la meilleure alternative leur permettant d’extraire de la valeur de leurs portefeuilles de commerçants et d’offrir les solutions les plus avancées et compétitives à leurs clients.

Services Financiers – L’usine pan-européenne des paiements numériques

Dans les Services Financiers, Worldline a créé une usine pan-européenne des paiements numériques s’appuyant sur une plateforme unique et modulaire pour offrir à grande échelle et dans le monde entier tous les moyens de paiement disponibles. Worldline apporte aux banques des gains de productivité et réduit la lourdeur des dépenses de fonctionnement et d’investissement grâce à l'optimisation de l’efficacité opérationnelle. Worldline réduit également la complexité des problématiques de conformité des banques, en la gérant pour elles.

Worldline a une proposition de valeur unique pour les banques en leur garantissant de pouvoir fournir l’innovation la plus récente à leurs clients en intégrant en temps réel et avec un niveau de sécurité inégalé sur sa plateforme évolutive les solutions novatrice et VAS des Fintechs.

Cela positionne ainsi Worldline comme le partenaire incontournable des banques souhaitant optimiser leurs activités de processing avec une proposition de valeur inégalée.

Une plateforme technologique unique et modulaire

La proposition de valeur des Services aux Commerçants et des Services Financiers de Worldline est fortement soutenue par le développement d’une architecture de plateforme unique et modulaire cible, permettant d’agréger l’ensemble de l’écosystème des paiements sur un point d’entrée unique. Cette plateforme unique bénéficie notamment de la disponibilité des meilleurs modules hérités des acquisitions passées.

L’architecture de cette plateforme cible s’appuie sur une forte convergence technologique, y compris la cloudification et l'intégration d’APIs, et sur le modèle d’open-innovation de haute qualité pour le bénéfice de l’ensemble de l'écosystème. Cette infrastructure intégrée, simple et modulaire permet à Worldline de décupler tous les bénéfices que le Groupe apporte à ses clients et partenaires, tout en offrant de grandes opportunités d’efficience et de croissance.

Une performance RSE de premier plan

Depuis son introduction en bourse en 2014, Worldline s’engage pour une approche RSE volontaire avec un engagement fort envers ses parties prenantes en matière de conformité et de transparence. Cette approche s’est matérialisée dans le succès du programme de transformation RSE TRUST 2020 qui s’est révélé un catalyseur clef de mobilisation de toute l’organisation, permettant de répondre de manière efficace à tous les grands défis de l’industrie des paiements en termes de RSE et d’améliorer la performance du Groupe en la matière.

Sur la base du succès de TRUST 2020 et de ses réalisations très élevées, Worldline a lancé TRUST 2025, une nouvelle feuille de route RSE à 5 ans visant à prolonger le leadership de Worldline en la matière grâce à un modèle intégré. Ce nouveau chapitre RSE vise à confirmer et à accélérer les progrès réalisés en terme de RSE sur l'ensemble des défis les plus critiques et stratégiques dans les domaines des affaires, des personnes, de l'éthique & de la chaîne de valeur et de l'environnement, tout en renforçant l'avantage concurrentiel du Groupe.

Par ailleurs, TRUST 2025 est l'expression concrète de la raison d’être de Worldline, adoptée en 2019.

Afin de s’assurer de continuer à créer durablement de la valeur pour l’ensemble des parties prenantes, Worldline continuera à rendre compte régulièrement de ses réalisations vis-à-vis de ses neuf engagements RSE pour 2025 par le biais de 19 KPIs définis avec des objectifs spécifiques et mesurables à horizon 2025.

Ambition organique 2022-2024

L’ambition du Groupe est de délivrer :

Croissance du chiffre d’affaires : 9% à 11% TCAC 2





: 9% à 11% TCAC Marge d’EBO : Amélioration de plus de 400 points de base sur la période 2022-2024, tendant vers 30% du chiffre d’affaires en 2024





Amélioration de plus de 400 points de base sur la période 2022-2024, tendant vers 30% du chiffre d’affaires en 2024 Flux de trésorerie disponible : taux de conversion de l’EBO de l’ordre de 50% en 2024





Consolidation du marché - un accélérateur de croissance et de rentabilité

Au cours des 10 dernières années, Worldline a été l'acteur le plus proactif et le plus performant dans la consolidation du marché européen. Le Groupe a ainsi développé des capacités d'intégration inégalées, renforçant transaction après transaction sa méthodologie d‘intégration et son équipe d’experts en la matière. Cela a permis une mise en œuvre et un suivi précis des plans de synergies et de dépasser les objectifs initiaux.

Le marché des paiements continue d’offrir de très nombreuses opportunités et Worldline est idéalement positionné pour les saisir, avec un triple objectif :

Premièrement, enrichir et étendre la couverture géographique du Groupe en ciblant des régions spécifiques, tout en privilégiant une approche de partenariat avec les banques ;

Deuxièmement, améliorer et anticiper les nouvelles tendances au travers d’acquisitions de technologies et de produits qui viendront enrichir le portefeuille d’innovation de Worldline, ou en explorant de nouvelles adjacences ;

Et troisièmement, être prêt à saisir les opportunités de plus grandes tailles, issues du monde bancaire ou des pure-players.





Cette ambition de croissance externe est largement exécutable d’un point de vue financier, grâce à la forte génération de trésorerie du Groupe et à sa trajectoire de désendettement progressif.

A propos de Worldline



Worldline [Euronext : WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction, et le 4ème acteur mondial des paiements. Avec sa couverture mondiale et son engagement en faveur de l’innovation, Worldline est le partenaire technologique de choix des commerçants, des banques et des acquéreurs tiers, ainsi que des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, tous secteurs confondus. Worldline peut compter sur le talent de ses 20 000 collaborateurs répartis dans plus de 50 pays pour offrir à ses clients, où qu’ils soient, des solutions durables, fiables et sécurisées sur l’ensemble de la chaîne de valeur des paiements, favorisant ainsi la croissance de leur entreprise. Les offres de Worldline dans les domaines des Services aux Commerçants ; des Solutions et Services de Terminaux de paiement ; des Services Financiers et de la Mobilité & Services Web Transactionnels, incluent les solutions online et physiques d’acquisition commerciale nationale et paneuropéenne, les solutions de traitement des transactions de paiement hautement sécurisées, un large portefeuille de terminaux de paiement, ainsi que des services de billetterie électronique et des services numériques dans l’environnement industriel. Le chiffre d’affaires proforma 2020 de Worldline s’élève à 4,8 milliards d’euros. worldline.com

La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.

Avertissements

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que les sociétés ne peuvent ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérées comme telles. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies de Worldline, de même qu’à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas une information factuelle à caractère historique. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le Document d’Enregistrement Universel 2020 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 13 avril 2021 sous le numéro de dépôt D.21-0303 et son amendement déposé le 29 juillet 2021 sous le numéro de dépôt D.21-0303-A01.

A la suite de la validation par le Conseil d’administration de l’orientation stratégique de se désengager de TSS (Solutions & Services de Terminaux de paiement)3, cette activité est comptabilisée selon IFRS 5 comme une une activité destinée à être cédée. A ce titre, l’ambition stratégique du Groupe pour la période 2022-2024 ainsi que les indicateurs présentés dans ce communiqué de presse excluent ceux de TSS.

Les croissances organiques du chiffre d’affaires et de l’EBO sont présentées à périmètre et taux de change constants. L’excédent brut opérationnel (EBO) est présenté tel que défini dans le Document d’Enregistrement Universel 2019. Tous les montants sont présentés en millions d’euros sans décimale. Cette présentation peut aboutir à des écarts d’arrondis entre les chiffres présentés dans les différents tableaux et leurs totaux ou sous-totaux. Les objectifs 2021 sont exprimés à périmètre et taux de change constants et conformément aux méthodes comptables du Groupe.

Worldline ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur.

Le présent document ne constitue ni une offre de vente ou d’achat ni une sollicitation de vente ou d’achat de titres aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les valeurs mobilières ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») ou au titre de la législation en vigueur dans tout Etat des Etats-Unis. Les valeurs mobilières qui pourraient être offertes dans le cadre de toute opération n’ont pas et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act ou de toutes lois sur les valeurs mobilières dans tout Etat des Etats-Unis et Worldline n’envisage pas d’effectuer une quelconque offre au public de valeurs mobilières aux Etats-Unis.

