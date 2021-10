English Finnish

Incap Oyj Pörssitiedote 27.10.2021 kello 8.30

Liiketoimintakatsaus Q3/2021

Incap-konsernin liiketoimintakatsaus tammi–syyskuulta 2021: Vahva kasvu ja kannattavuus jatkuivat

Tämä tiedote on tiivistelmä Incapin liiketoimintakatsauksesta tammi–syyskuulta 2021. Koko raportti on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.incapcorp.com.

Heinä–syyskuun 2021 kohokohdat

Vuoden 2021 kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 47,0 milj. euroa (7–9/2020: 28,1 milj. euroa). Kasvu oli 67,5 %.

Oikaistu liikevoitto (EBIT) kasvoi 118,8 % ja oli 7,9 milj. euroa (3,6 milj. euroa) eli 16,9 % liikevaihdosta (12,9 %).

Yritysoston hankintamenon kohdistamiseen (PPA) liittyvät poistot olivat 0,1 milj. euroa (0,4 milj. euroa) ja kertaluonteiset kulut 0,0 milj. euroa (0,0 milj. euroa).

Liikevoitto (EBIT) kasvoi 139,4 % ja oli 7,8 milj. euroa (3,3 milj. euroa) eli 16,6 % liikevaihdosta (11,6 %).

Katsauskauden tulos oli 6,4 milj. euroa (2,4 milj. euroa).

Syyskuussa 2021 Incap tarkisti näkymiään vuodelle 2021. Incap arvioi, että yhtiön liikevaihto, liikevoitto (EBIT) ja oikaistu liikevoitto (EBIT) vuonna 2021 ovat merkittävästi suurempia kuin vuonna 2020.

Lokakuussa 2021 Incap täsmensi näkymiään ja arvioi nyt vuoden 2021 liikevaihdon olevan 166–171 miljoonaa euroa ja liikevoiton (EBIT) 24–26 miljoonaa euroa.





Tammi–syyskuun 2021 kohokohdat

Liikevaihto kasvoi 57,9 % ja oli 118,3 milj. euroa (1–9/2020: 74,9 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto (EBIT) kasvoi 102,0 % ja oli 18,1 milj. euroa (9,0 milj. euroa) eli 15,3 % liikevaihdosta (12,1 %).

Yritysoston hankintamenon kohdistamiseen (PPA) liittyvät poistot olivat 0,4 milj. euroa (1,5 milj. euroa) ja kertaluonteiset kulut 0,2 milj. euroa (0,1 milj. euroa).

Liikevoitto (EBIT) kasvoi 133,9 % ja oli 17,6 milj. euroa (7,5 milj. euroa) eli 14,8 % liikevaihdosta (10,0 %).

Katsauskauden tulos oli 14,1 milj. euroa (5,1 milj. euroa).





Ellei toisin mainittu, vertailuluvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2020. Tämä liiketoimintakatsaus on tilintarkastamaton.

Avainluvut

Milj. euroa 7–9/2021 7–9/2020 Muutos 1–9/2021 1–9/2020 Muutos 1–12/2020 Liikevaihto 47,0 28,1 67,5 % 118,3 74,9 57,9 % 106,5 Kertaluonteiset erät 0,0 0,2 0,1 292,2 % 0,1 Liikevoitto (EBIT) 7,8 3,3 139,4 % 17,6 7,5 133,9 % 12,6 EBIT, % liikevaihdosta 16,6 % 11,6 % 14,8 % 10,0 % 11,8 % Oikaistu liikevoitto (EBIT)* 7,9 3,6 118,8 % 18,1 9,0 102,0 % 14,6 Oikaistu EBIT*, % liikevaihdosta 16,9 % 12,9 % 15,3 % 12,1 % 13,7 % Katsauskauden tulos 6,4 2,4 167,7 % 14,1 5,1 177,3 % 9,2

* Oikaistu liikevoitto (EBIT) on vaihtoehtoinen tunnusluku. Oikaistu liikevoitto ei sisällä kertaluonteisia kuluja eikä hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja. Oikaistu liikevoitto antaa eri tilikausien välillä vertailukelpoista tietoa liikevoitosta, josta on oikaistu yritysostoon liittyvät menot.

Vuoden 2021 näkymät

Incap arvioi, että yhtiön liikevaihto, liikevoitto (EBIT) ja oikaistu liikevoitto (EBIT) vuonna 2021 ovat merkittävästi suurempia kuin vuonna 2020. Liikevoiton arvioidaan olevan 166–171 miljoonaa euroa ja liikevoiton (EBIT) 24–26 miljoonaa euroa.

Arviot perustuvat oletukseen, ettei koronaviruspandemiatilanteessa, valuuttakursseissa tai komponenttien saatavuudessa tapahdu merkittäviä muutoksia, ja ne pohjautuvat sekä parempaan näkyvyyteen Incapin asiakkaiden ennusteisiin ja yhtiön omaan arvioon liiketoiminnan kehittymisestä.

Otto Pukk, Incap Oyj:n toimitusjohtaja:

”Kolmannen vuosineljänneksen tuloksemme oli poikkeuksellisen hyvä: liikevaihto oli kaikkien aikojen korkein. Tärkein syy tähän oli kysynnän kasvu ja toisen neljänneksen tilauskertymän purku. Liikevaihdon kasvun mahdollistivat muun muassa Intian tehtaiden kapasiteettilisäykset.

Kannattavuus oli erinomaisella tasolla. Liikevoittokin oli kaikkien aikojen korkein, ja liikevoittoprosentti oli yksi Incapin historian kaikkien aikojen korkeimmista. Korkea kannattavuus johtui suuresta volyymista ja suotuisasta tuotemixistä, ja osaltaan siihen vaikuttivat myös yhteisissä toiminnoissa kuten ostotoiminnassa saavutetut synergiaedut.

Haluan jälleen kerran esittää lämpimät kiitokseni koko Incapin tiimille, joka kvartaali kvartaalilta todistaa omistautumisensa asiakkaidemme palvelemiseen ja osoittaa upeaa tiimihenkisyyttä.

Koska meillä on nyt parempi näkyvyys asiakkaidemme ennusteisiin, olemme pystyneet tarkentamaan ennustettamme vuodelle 2021. Arvioimme nyt, että liikevaihtomme, liikevoittomme (EBIT) ja oikaistu liikevoittomme (EBIT) vuonna 2021 ovat merkittävästi suurempia kuin vuonna 2020. Tarkemmin sanoen arvioimme liikevaihdon olevan 166–171 miljoonaa euroa ja liikevoiton 24–26 miljoonaa euroa.

Henkilöstömme, toimittajiemme ja asiakkaidemme terveys ja turvallisuus ovat tärkein prioriteettimme. Jatkamme henkilöstömme turvaamista koronavirusta vastaan kaikilla tehtaillamme. Sitoutumisestamme henkilöstömme turvallisuuteen kertoo esimerkiksi se, että olemme järjestäneet rokotusohjelmia työntekijöillemme.

Voidaksemme vastata kasvavaan kysyntään olemme kasvattaneet Intian tehtaidemme kapasiteettia. Yksi laajennusprojekti on jo saatu valmiiksi, toinen on valmistumassa ja kolmas tehdasprojekti etenee aikataulussa.

Komponenttien saatavuus markkinoilla on edelleen haaste, ja Kiinan alkava energiakriisi voi vaikeuttaa ennustettavuutta. Teemme tiivistä yhteistyötä toimittajiemme ja asiakkaidemme kanssa pystyäksemme pitämään riittävän varastotason riskien minimoimiseksi.

Uskomme markkinoiden pitkän aikavälin vahvan kasvutrendin jatkuvan. Kysynnän kasvua edistävät kestävien energiaratkaisujen ja lääketieteellisten laitteiden kasvava tarve, syntymässä olevat 5G ja IoT-ekosysteemi sekä sähköajoneuvojen yleistyminen.

Vahvan taloudellisen asemamme ansiosta pystymme jatkamaan mahdollisten ostokohteiden aktiivista arviointia. Keskitymme kannattaviin yhtiöihin, joiden yrityskulttuuri sopii omaamme. Etsimme mahdollisuuksia maantieteelliseen laajentumiseen markkinoille, joilla on toimiva liiketoimintaympäristö.

Tässä vaiheessa vuotta voin ilokseni todeta, että olemme onnistuneet navigoimaan myrskyisten vesien halki, ja luotan siihen, että ammattitaitoisen henkilöstömme avulla pystymme jatkossakin tarjoamaan asiakkaillemme sitä erinomaista palvelua, josta meidät tunnetaan.“

Taloudellinen raportointi vuonna 2022

Incap julkaisee vuoden 2022 taloudellisen raportointiaikataulun joulukuussa 2021.

Helsingissä 27.10.2021

INCAP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Otto Pukk, toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798 (englanniksi)

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI

Incap Oyj on globaali elektroniikan sopimusvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Luotettuna kumppanina Incap on asiakkaidensa tukena koko valmistusarvoketjun läpi – oli kyse sitten suurista monikansallisista yhtiöistä, keskisuurista yrityksistä tai pienistä startupeista. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Hong Kongissa, ja sen palveluksessa on noin 1 900 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.

LIITE

Incapin liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2021

Liite