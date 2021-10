Havila Shipping ASA: Kontraktsforlengelse med Reach Subsea AS for Havila Subsea

English Norwegian

Havila Shipping ASA og Reach Subsea AS har inngått kontrakt for Havila Subsea for en fast periode på

2 år og 3 måneder fra 01.10.2021 til og med 31.12.2023. Reach Subsea har opsjon til å forlenge kontrakten med ett år fram til 31.12.2024.

Obligasjonseierne i ISIN NO0010605033 (HAVI07) har med tilstrekkelig flertall akseptert inngåelse av kontrakten.

Kontakter:

Adm dir Njål Sævik, +47 909 35 722

Finansdir Arne Johan Dale, +47 909 87 706





Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12