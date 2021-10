Leasinvest Real Estate NV: Buitengewone algemene vergadering van 29 november 2021 – bekendmaking van het totaal aantal stemrechten

Over LEASINVEST REAL ESTATE NV



Sinds 19 juli 2021 is Leasinvest Real Estate NV een gemengde vastgoedinvesteerder en –ontwikkelaar.



De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (45%), België (42%) en Oostenrijk (13%) ; diens totale waarde bedroeg per 19 juli 2021 ca 1,4 miljard EUR.



Leasinvest is een van de grootste vastgoedinvesteerders in Luxemburg.



De ontwikkelingsportefeuille is verdeeld over de sites van Tour&Taxis en Cloche d’Or, waarop gemengde ontwikkelingen (residentieel en kantoren) lopende zijn en waarop in de komende jaren nieuwe deelprojecten zullen gelanceerd worden. De totale waarde van deze ontwikkelingsportefeuille bedroeg ca 0,3 miljard EUR per 19 jul 2021.



De vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van

€ 760 miljoen (waarde 27/10/2021).